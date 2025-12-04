البُعد الرابع يقدم حلقة خاصة من داخل معرض إيدكس 2025

تستعد قناة إكسترا نيوز مساء اليوم لبث حلقة خاصة من برنامج “البُعد الرابع” تقدّمها الإعلامية رانيا هاشم من داخل فعاليات معرض إيدكس للصناعات الدفاعية في نسخته الرابعة، والذي يُعد أحد أهم المنصّات الدولية لعرض أحدث منظومات الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة.

وتشهد الحلقة لقاءات حصرية مع عدد من أبرز القيادات في قطاع الصناعات الدفاعية، من بينهم:

• رئيس الهيئة العربية للتصنيع

• رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة

• رئيس إدارة المركبات

• رئيس مجمع الصناعات الهندسية

• رئيس شركة الترسانة والبصريات

وتأتي هذه التغطية الخاصة في إطار تقديم صورة شاملة حول الدور المتنامي للصناعات الدفاعية الوطنية، وتسليط الضوء على الجهود المشتركة في دعم تطوير القدرات التكنولوجية والتصنيعية داخل مصر.

وتُذاع الحلقة الليلة ضمن تغطية ممتدة لفعاليات المعرض، الذي يستقطب اهتمامًا دوليًا واسعًا ويعكس مكانة القاهرة كمركز إقليمي لصناعات الدفاع المتقدمة.

الجدير بالذكر أن البُعد الرابع يذاع السابعة مساء الخميس علي شاشة اكسترا نيوز.