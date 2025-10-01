قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكشف عن مواصفات وسعر Realme P3 Lite 4G القادم من ريلمي

Realme P3 Lite 4G
Realme P3 Lite 4G
شيماء عبد المنعم

تستعد شركة ريلمي Realme، لإطلاق هاتفها الجديد Realme P3 Lite 4G قريبا، حيث تم رصد الهاتف بالفعل على أحد مواقع التجارة الإلكترونية في بولندا، كاشفا عن مواصفاته الكاملة، خيارات الألوان، والسعر المتوقع، وذلك قبل الإعلان الرسمي من الشركة.

ظهر هاتف ريلمي Realme P3 Lite 4G، على موقع تجارة إلكترونية في بولندا، كشف هذا الظهور عن المواصفات الكاملة للهاتف، والذي سيأتي بمعالج Unisoc T7250، وهو معالج اقتصادي مناسب للفئة المتوسطة، ويعمل بنظام أندرويد 15 الأحدث. 

المواصفات المتوقعة لهاتف ريلمي Realme P3 Lite 4G

ستكون الشاشة من نوع LCD بحجم 6.67 بوصة، وبدقة HD+، مع معدل تحديث 120 هرتز، ما يعني تجربة استخدام سلسة نسبيا، خصوصا في التصفح والاستخدام اليومي. 

ومن ناحية الأداء، سيأتي الجهاز مزود بـ 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و256 جيجابايت من مساحة التخزين، مع إمكانية توسيع الذاكرة العشوائية افتراضيا حتى 16 جيجابايت.

في قسم التصوير، يأتي الهاتف بكاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لصور السيلفي والمكالمات الفيديو. 

سيأتي الهاتف مزودا ببطارية ضخمة سعة 6000 مللي أمبير تدعم الشحن بقوة 15 وات، وتعد الشركة بعمر بطارية يصل إلى يومين من الاستخدام أو 14 ساعة من تشغيل “يوتيوب” بشحنة واحدة.

من حيث التصميم، يتميز Realme P3 Lite 4G ببنية مقاومة للغبار ورذاذ الماء بمعيار IP54، ويأتي بخيارين من الألوان هما الأخضر والأبيض، كما يدعم الهاتف تقنيات اتصال متعددة، منها دعم تقنية Bluetooth 5.2 ونظام GPS وشبكة Wi-Fi، بالإضافة إلى دعم تقنية NFC، ويحتوي على منفذ شحن USB-C.

اللافت أن هذا الهاتف يبدو وكأنه نسخة معاد تسميتها من هاتف Realme C71 الذي أطلق سابقا في بعض الأسواق الآسيوية، إذا صحت التسريبات، فإن ريلمي قد تكون بصدد إعادة تقديم نفس الجهاز بهوية جديدة للأسواق الأوروبية أو العالمية، مع تعديلات بسيطة في البرمجيات أو التصميم.

يستهدف الهاتف فئة المستخدمين الباحثين عن تجربة استخدام متوازنة ببطارية قوية وسعة تخزين كبيرة، بسعر اقتصادي منافس، لكنه يفتقر إلى دعم شبكات الجيل الخامس، وهو أمر قد يكون محبطا للبعض في 2025.

ريلمي Realme P3 Lite 4G Realme P3 Lite

