ميتا تخطط لبيع إعلانات موجهة استنادا لمحادثاتك مع الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة “ميتا” Meta، أنها ستبدأ في استخدام البيانات التي تجمعها من تفاعلات المستخدمين مع منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لبيع إعلانات موجهة عبر منصاتها الاجتماعية.

وسوف تقوم شركة “ميتا” بتحديث سياسة الخصوصية الخاصة بها بحلول 16 ديسمبر القادم لتعكس هذا التغيير، مع إشعار المستخدمين في الأيام المقبلة.

سيطبق هذا التحديث عالميا باستثناء المستخدمين في كوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث تمنع قوانين الخصوصية هناك جمع هذا النوع من البيانات.

لطالما اعتمدت “ميتا” على بناء ملفات تعريف مفصلة للمستخدمين على فيسبوك وإنستجرام لبيع إعلانات موجهة للغاية.

والآن، ستستخدم الشركة بيانات التفاعلات مع روبوتها الذكي لتحسين تلك الملفات، مما يوفر إشارة إضافية لاستهداف الإعلانات بشكل أكثر دقة.

تقول الشركة إن أكثر من مليار شخص يتفاعلون مع منتجات Meta AI شهريا، وأنه من الشائع للمستخدمين إجراء محادثات طويلة ومعمقة مع روبوت الذكاء الاصطناعي، ورغم أن الشركة قدمت منتجاتها الذكية بشكل مجاني حتى الآن، إلا أن “ميتا” ستستفيد الآن من هذه البيانات لتحسين منتجاتها الإعلانية القيمة.

إذا تحدث المستخدم مع Meta AI عن التنزه في الطبيعة، مثلا، قد تظهر له إعلانات لمنتجات معدات التنزه، كما أوضح متحدث باسم الشركة، إيميل فازكيز، لـ TechCrunch أن التحديث في سياسة الخصوصية يشمل جميع منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ “ميتا”، بما في ذلك نظارات “ري-بان Meta” الذكية التي تحتوي على ميزات لتحليل الصوت والصور والفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي، فضلا عن منصات مثل Vibes وImagine.

في حال كانت المحادثات مع Meta AI تؤثر في الإعلانات على فيسبوك وإنستجرام، فإن ذلك يعتمد على ما إذا كان المستخدم قد سجل الدخول باستخدام نفس الحساب عبر المنتجات المختلفة، ولا يمكن للمستخدمين اختيار الخروج من هذه الخدمة، وفقا لما ذكرته “ميتا”.

هذه التغيرات في سياسة الخصوصية تبرز حقيقة أن المنتجات المجانية من شركات التكنولوجيا الكبرى غالبا ما تأتي مع شروط مخفية.

فعلى الرغم من أن العديد من الشركات التقنية تستخدم تفاعلات الذكاء الاصطناعي لتدريب نماذجها، فإن “ميتا”، على سبيل المثال، تستخدم أيضا التسجيلات الصوتية والصور والفيديوهات المحللة عبر Meta AI في منتجاتها الإعلانية.

وقالت كريستي هاريس، مديرة سياسة الخصوصية في “ميتا”، خلال لقاء صحفي، إن الشركة لا تزال في طور بناء الأنظمة التي ستستخدم تفاعلات الذكاء الاصطناعي لتحسين منتجاتها الإعلانية.

ومع ذلك، أكدت أن المحادثات مع الذكاء الاصطناعي حول المواضيع الحساسة مثل الآراء الدينية، التوجهات الجنسية، الآراء السياسية، الصحة، الأصل العرقي أو الإثني، المعتقدات الفلسفية، أو عضوية النقابات العمالية لن تُستخدم في استهداف الإعلانات.

مع تصاعد تجربة شركات التقنية لاختبار طرق لتحقيق أرباح من منتجات الذكاء الاصطناعي المجانية، كانت OpenAI قد أعلنت مؤخرا عن طريقة لشراء منتجات داخل ChatGPT، بينما كشفت جوجل عن خططها لإدخال الإعلانات في منتج البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

ورغم أن “ميتا” أكدت أنها “لا تخطط حاليا” لوضع إعلانات في منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، إلا أن الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج أشار إلى إمكانية حدوث ذلك في المستقبل.