قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 2 أكتوبر وسط توقعات خفض الفائدة
مصر تتقدم 3 مراكز في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية.. إنفوجراف
عبد الوهاب عبد الرازق: الرئيس السيسي لم يغفل عن بناء الإنسان المصري
هدنة على المحك| إيران تضع سيناريوهات الحرب القادمة مع إسرائيل.. تقرير
مواعيد مباراتي الأهلي وسيراميكا كليوباترا والزمالك وبيراميدز بـ السوبر المصري
هل يجوز قضاء صلاة الضحى إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب
ماجد سامي: تمنيت لزيزو اللعب بالخارج وبإمكانه الوصول للدوري الإنجليزي
مجلس الشيوخ يصوت على فض دور الانعقاد السادس المنقوص
على رأسهم «الدباغ» و«منسي».. غيابات هجومية تضرب الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة
معسكر أكتوبر لـ منتخب مصر يواجه شبح الإلغاء بسبب أحداث المغرب
في عيد الغفران.. هجوم بسكين على كنيس يهودي بمدينة مانشستر
رئيس الشيوخ: المجلس سيظل صوتًا معبرًا عن إرادة الأمة وفي مقدمتها نصرة الشعب الفلسطيني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ميتا تخطط لبيع إعلانات موجهة استنادا لمحادثاتك مع الذكاء الاصطناعي

ميتا
ميتا
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة “ميتا” Meta، أنها ستبدأ في استخدام البيانات التي تجمعها من تفاعلات المستخدمين مع منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لبيع إعلانات موجهة عبر منصاتها الاجتماعية.

وسوف تقوم شركة “ميتا” بتحديث سياسة الخصوصية الخاصة بها بحلول 16 ديسمبر القادم لتعكس هذا التغيير، مع إشعار المستخدمين في الأيام المقبلة. 

سيطبق هذا التحديث عالميا باستثناء المستخدمين في كوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث تمنع قوانين الخصوصية هناك جمع هذا النوع من البيانات.

لطالما اعتمدت “ميتا” على بناء ملفات تعريف مفصلة للمستخدمين على فيسبوك وإنستجرام لبيع إعلانات موجهة للغاية. 

والآن، ستستخدم الشركة بيانات التفاعلات مع روبوتها الذكي لتحسين تلك الملفات، مما يوفر إشارة إضافية لاستهداف الإعلانات بشكل أكثر دقة.

تقول الشركة إن أكثر من مليار شخص يتفاعلون مع منتجات Meta AI شهريا، وأنه من الشائع للمستخدمين إجراء محادثات طويلة ومعمقة مع روبوت الذكاء الاصطناعي، ورغم أن الشركة قدمت منتجاتها الذكية بشكل مجاني حتى الآن، إلا أن “ميتا” ستستفيد الآن من هذه البيانات لتحسين منتجاتها الإعلانية القيمة.

إذا تحدث المستخدم مع Meta AI عن التنزه في الطبيعة، مثلا، قد تظهر له إعلانات لمنتجات معدات التنزه، كما أوضح متحدث باسم الشركة، إيميل فازكيز، لـ TechCrunch أن التحديث في سياسة الخصوصية يشمل جميع منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ “ميتا”، بما في ذلك نظارات “ري-بان Meta” الذكية التي تحتوي على ميزات لتحليل الصوت والصور والفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي، فضلا عن منصات مثل Vibes وImagine.

في حال كانت المحادثات مع Meta AI تؤثر في الإعلانات على فيسبوك وإنستجرام، فإن ذلك يعتمد على ما إذا كان المستخدم قد سجل الدخول باستخدام نفس الحساب عبر المنتجات المختلفة، ولا يمكن للمستخدمين اختيار الخروج من هذه الخدمة، وفقا لما ذكرته “ميتا”.

هذه التغيرات في سياسة الخصوصية تبرز حقيقة أن المنتجات المجانية من شركات التكنولوجيا الكبرى غالبا ما تأتي مع شروط مخفية. 

فعلى الرغم من أن العديد من الشركات التقنية تستخدم تفاعلات الذكاء الاصطناعي لتدريب نماذجها، فإن “ميتا”، على سبيل المثال، تستخدم أيضا التسجيلات الصوتية والصور والفيديوهات المحللة عبر Meta AI في منتجاتها الإعلانية.

وقالت كريستي هاريس، مديرة سياسة الخصوصية في “ميتا”، خلال لقاء صحفي، إن الشركة لا تزال في طور بناء الأنظمة التي ستستخدم تفاعلات الذكاء الاصطناعي لتحسين منتجاتها الإعلانية. 

ومع ذلك، أكدت أن المحادثات مع الذكاء الاصطناعي حول المواضيع الحساسة مثل الآراء الدينية، التوجهات الجنسية، الآراء السياسية، الصحة، الأصل العرقي أو الإثني، المعتقدات الفلسفية، أو عضوية النقابات العمالية لن تُستخدم في استهداف الإعلانات.

مع تصاعد تجربة شركات التقنية لاختبار طرق لتحقيق أرباح من منتجات الذكاء الاصطناعي المجانية، كانت OpenAI قد أعلنت مؤخرا عن طريقة لشراء منتجات داخل ChatGPT، بينما كشفت جوجل عن خططها لإدخال الإعلانات في منتج البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

ورغم أن “ميتا” أكدت أنها “لا تخطط حاليا” لوضع إعلانات في منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، إلا أن الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج أشار إلى إمكانية حدوث ذلك في المستقبل.

ميتا الذكاء الاصطناعي إعلانات موجهة Meta AI

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

حسين الشحات وخوان بيزيرا

بعد واقعة بيزيرا.. رابطة الأندية تكشف سبب عدم معاقبة حسين الشحات

هشام جمال

انتخابات الأهلي.. أول رد من هشام جمال على أنباء تواجده في قائمة الخطيب

الضحية

رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم

«العربية للتصنيع» تطرح سيارات كهرباء

أول عربية صناعة مصرية 100%.. «العربية للتصنيع» تطرح سيارات كهربائية بأسعار مناسبة

تشيرنوبل

قصف روسي يتسبب بانقطاع الكهرباء عن الهيكل العازل لمفاعل تشيرنوبل النووي

لقطة من الفيديو

هدمر حياتك.. القصة الكاملة لفيديو سيدة السحر والأعمال بالشرقية

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يكرم الطالبة آية بطلة مكافحة السرطان والمتفوقة دراسيًا

حكم الزواج المدني

بعد زواج منى هلا مدنيا .. ما حكم الزواج المدني وهل يختلف عن العرفي؟ .. رأي العلماء

جامعة الأزهر تعلن عن بدء التقديم للبحوث الاجتماعية الخاصة بالأيتام

جامعة الأزهر تعلن عن بدء التقديم للبحوث الاجتماعية الخاصة بالأيتام

بالصور

قبل الاستحمام.. كوب ماء قد ينقذ حياتك لحماية قلبك وضغط الدم

أهمية شرب كوب من الماء قبل الاستحمام
أهمية شرب كوب من الماء قبل الاستحمام
أهمية شرب كوب من الماء قبل الاستحمام

بعد إغلاق فصل في مدرسة.. هذه طرق منع فيروس HFMD

فيروس HFMD بين طلاب المدارس
فيروس HFMD بين طلاب المدارس
فيروس HFMD بين طلاب المدارس

تريند.. صور جديدة لعيد ميلاد ريهام حجاج بحضور نجوم الفن

عيد ميلاد ريهام حجاج
عيد ميلاد ريهام حجاج
عيد ميلاد ريهام حجاج

عرض أوبريت فرحة على مسرح البالون مساء 6 أكتوبر

سامح يسري
سامح يسري
سامح يسري

فيديو

كلب ينهي حياة صاحبته

‎كلب يتسبب في وفاة مالكته خلال عراك على ناجيت ماكدونالدز

ذهب

توقف موجة صعود قياسي للذهب مع ارتفاع الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد