قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صفر وفيات وانبعاثات.. تفويض تاريخي من الإيكاو لتحويل مستقبل الطيران العالمي
مصر تقود الدعوة لحماية قواعد التجارة العالمية لتوفير بيئة عادلة ومستقرة للجميع
تجنب الاختراقات.. دليل سريع لتأمين الراوتر وكلمات المرور| فيديو
السفير الفلسطيني: مصر لعبت الدور المحوري في إنهاء حرب غزة
إعلام إسرائيلي: مسار الانسحاب معقد وحساس.. والجيش لا يريد المخاطرة
المستشار الألماني: يجب أن تصل المساعدات إلى سكان غزة في أسرع وقت
الكرملين يعلن توقف مفاوضات إسطنبول بسبب تصرفات كييف
طارق الإبياري يوجه رسالة مؤثرة لتامر حسني بعد تكريم والده
مصدر: قائمة الأسرى التي تسلمتها حماس لا تتضمن كبار القادة
إذاعة جيش الاحتلال: لأول مرة منذ 7 أكتوبر 2023 سيسمح بعودة سكان غزة
جنرال موتورز أمام القضاء بسبب خلل خطير في سيارات الدفع الرباعي
رامي صبري يشيد بدور مصر بعد وقف الحرب في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

OpenAI في خطر.. نسخ مقلدة من Sora تغمر متجر تطبيقات آبل

Sora
Sora
شيماء عبد المنعم

بعد الإقبال السريع على تطبيق Sora، حاول العديد من المحتالين في متجر آبل استغلال الفرصة لعرض تطبيقات مزيفة تحمل نفس الاسم. 

عقب إطلاق تطبيق OpenAI الجديد الذي يتيح إنشاء مقاطع فيديو عبر الهواتف المحمولة الأسبوع الماضي، امتلأ متجر آبل بتطبيقات مزيفة تدعي أنها "Sora" أو “Sora 2”، وهو الاسم الذي يشير إلى النموذج الجديد للذكاء الاصطناعي المستخدم في تطبيق الفيديو الجديد.

تمكنت هذه التطبيقات من التسلل عبر عملية مراجعة التطبيقات التي يجريها آبل، ورغم استخدامها اسم علامة تجارية محمية من قبل OpenAI وكان معروفا بشكل جيد في صناعة التكنولوجيا حتى قبل إطلاق التطبيق، فإن هذه التطبيقات ظلت مدرجة في متجر آبل لفترة من الزمن.

بحسب تقارير منصة تحليل التطبيقات "Appfigures" التي قدمتها لـ TechCrunch، تم رصد أكثر من عشر تطبيقات تحمل اسم "Sora" ظهرت على متجر آبل بعد إطلاق التطبيق الرسمي. 

وكان أكثر من نصف هذه التطبيقات تحمل اسم "Sora 2" في العنوان، وهو ما يرمز إلى النموذج الجديد من الذكاء الاصطناعي الذي تم إطلاقه جنبا إلى جنب مع التطبيق.

المفاجأة أن العديد من هذه التطبيقات لم تكن جديدة، بعض منها كان قد وجد على متجر آبل تحت أسماء مختلفة منذ وقت مبكر من العام الجاري أو حتى العام الماضي. 

هذه التطبيقات المزيفة، التي كانت موجودة أيضا على Google Play، سجلت حوالي 300000 عملية تثبيت حتى الآن، بما في ذلك أكثر من 80000 تثبيت بعد إطلاق تطبيق Sora الرسمي.

تحديثات بعد إطلاق التطبيق الرسمي

تم تحديث معظم التطبيقات المزيفة بعد إطلاق تطبيق Sora الرسمي من أجل استغلال طلب المستهلكين والبحث عن الكلمة المفتاحية "Sora"، وغالبا ما تم تغيير أسمائها لتتناسب مع هذا الطلب.

لا يزال من غير الواضح كيف تمكنت هذه التطبيقات من تجاوز عملية مراجعة آبل، ومع ذلك، أفادت Appfigures أن آبل قد سحبت العديد من هذه التطبيقات من متجرها بعد اكتشافها.

أكبر التطبيقات المزيفة كان تطبيقا يحمل اسم "Sora 2 – AI Video Generator"، وهو محاولة واضحة لاستغلال نتائج البحث المتعلقة بكلمة "Sora" على متجر آبل، حيث تم تنزيله أكثر من 50000 مرة بعد إطلاق التطبيق الرسمي.

ورغم أن العديد من التطبيقات المزيفة تم سحبها، لا يزال هناك بعض التطبيقات تحمل اسم "Sora" في متجر آبل، على سبيل المثال، "PetReels — Sora for Pets" سجل مئات قليلة من التثبيتات، بينما تطبيق "Viral AI Photo Maker: Vi-sora" لم يحقق نجاحا يذكر، في الجهة الأخرى، حصل تطبيق يحمل اسم "Sora 2 – Video Generator Ai" على أكثر من 6000 تحميل.

من حيث الإيرادات، جلبت هذه التطبيقات أكثر من 160000 دولار وهو مبلغ معقول بالنظر إلى فترة حياتها القصيرة.

تم طلب تعليق من آبل حول كيفية تمكن هذه التطبيقات المزيفة من التسلل إلى متجرها، وما إذا كانت التطبيقات المتبقية ستتم إزالتها، لكن آبل لم ترد.

Sora متجر آبل تطبيقات مزيفة إطلاق تطبيق OpenAI

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

الغندور

بعد اجتماع 4 ساعات.. قرار مفاجئ لـ مجلس الزمالك

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-10-2025.. عيار 21 بكام؟

سكان غزة

لاتعودا إلى منازلكم.. نداء عاجل من الدفاع المدني لمواطني غزة

التيك توكر يوسف شلش

غدر وانتقام.. القصة الكاملة لإنهاء حياة التيك توكر يوسف شلش برصاصة في المطرية

حسام عبد المجيد

موقف الأهلي من التفاوض مع حسام عبد المجيد

احمد عبد القادر

130 مليون جنيه.. مطالب أحمد عبد القادر لتجديد عقده مع الأهلي

ياس سوروب

وليد صلاح الدين يكشف كواليس اختيار ياس سوروب لقيادة الأهلي

ترشيحاتنا

مساعدات

جيش الاحتلال: 600 شاحنة مساعدات تدخل غزة يوميا وفقا للاتفاق

النوم

أفضل وضعيات النوم لتقليل الضغط على العمود الفقري| فيديو

الدولار

تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة.. فيديو

بالصور

جنرال موتورز أمام القضاء بسبب خلل خطير في سيارات الدفع الرباعي

جي إم سي
جي إم سي
جي إم سي

لوك جديد.. شيماء سيف تتألق بأحدث جلسة تصوير

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

بسبب كثرة الحوادث.. التحقيق في عيوب 2.9 مليون سيارة تسلا بدون سائق

تسلا
تسلا
تسلا

بدون عجلات.. أحدث ابتكار كهربائي Neue Klasse من BMW

BMW
BMW
BMW

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد