OpenAI في خطر.. نسخ مقلدة من Sora تغمر متجر تطبيقات آبل

بعد الإقبال السريع على تطبيق Sora، حاول العديد من المحتالين في متجر آبل استغلال الفرصة لعرض تطبيقات مزيفة تحمل نفس الاسم.

عقب إطلاق تطبيق OpenAI الجديد الذي يتيح إنشاء مقاطع فيديو عبر الهواتف المحمولة الأسبوع الماضي، امتلأ متجر آبل بتطبيقات مزيفة تدعي أنها "Sora" أو “Sora 2”، وهو الاسم الذي يشير إلى النموذج الجديد للذكاء الاصطناعي المستخدم في تطبيق الفيديو الجديد.

تمكنت هذه التطبيقات من التسلل عبر عملية مراجعة التطبيقات التي يجريها آبل، ورغم استخدامها اسم علامة تجارية محمية من قبل OpenAI وكان معروفا بشكل جيد في صناعة التكنولوجيا حتى قبل إطلاق التطبيق، فإن هذه التطبيقات ظلت مدرجة في متجر آبل لفترة من الزمن.

بحسب تقارير منصة تحليل التطبيقات "Appfigures" التي قدمتها لـ TechCrunch، تم رصد أكثر من عشر تطبيقات تحمل اسم "Sora" ظهرت على متجر آبل بعد إطلاق التطبيق الرسمي.

وكان أكثر من نصف هذه التطبيقات تحمل اسم "Sora 2" في العنوان، وهو ما يرمز إلى النموذج الجديد من الذكاء الاصطناعي الذي تم إطلاقه جنبا إلى جنب مع التطبيق.

المفاجأة أن العديد من هذه التطبيقات لم تكن جديدة، بعض منها كان قد وجد على متجر آبل تحت أسماء مختلفة منذ وقت مبكر من العام الجاري أو حتى العام الماضي.

هذه التطبيقات المزيفة، التي كانت موجودة أيضا على Google Play، سجلت حوالي 300000 عملية تثبيت حتى الآن، بما في ذلك أكثر من 80000 تثبيت بعد إطلاق تطبيق Sora الرسمي.

تحديثات بعد إطلاق التطبيق الرسمي

تم تحديث معظم التطبيقات المزيفة بعد إطلاق تطبيق Sora الرسمي من أجل استغلال طلب المستهلكين والبحث عن الكلمة المفتاحية "Sora"، وغالبا ما تم تغيير أسمائها لتتناسب مع هذا الطلب.

لا يزال من غير الواضح كيف تمكنت هذه التطبيقات من تجاوز عملية مراجعة آبل، ومع ذلك، أفادت Appfigures أن آبل قد سحبت العديد من هذه التطبيقات من متجرها بعد اكتشافها.

أكبر التطبيقات المزيفة كان تطبيقا يحمل اسم "Sora 2 – AI Video Generator"، وهو محاولة واضحة لاستغلال نتائج البحث المتعلقة بكلمة "Sora" على متجر آبل، حيث تم تنزيله أكثر من 50000 مرة بعد إطلاق التطبيق الرسمي.

ورغم أن العديد من التطبيقات المزيفة تم سحبها، لا يزال هناك بعض التطبيقات تحمل اسم "Sora" في متجر آبل، على سبيل المثال، "PetReels — Sora for Pets" سجل مئات قليلة من التثبيتات، بينما تطبيق "Viral AI Photo Maker: Vi-sora" لم يحقق نجاحا يذكر، في الجهة الأخرى، حصل تطبيق يحمل اسم "Sora 2 – Video Generator Ai" على أكثر من 6000 تحميل.

من حيث الإيرادات، جلبت هذه التطبيقات أكثر من 160000 دولار وهو مبلغ معقول بالنظر إلى فترة حياتها القصيرة.

تم طلب تعليق من آبل حول كيفية تمكن هذه التطبيقات المزيفة من التسلل إلى متجرها، وما إذا كانت التطبيقات المتبقية ستتم إزالتها، لكن آبل لم ترد.