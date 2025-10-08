قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025
تحركات عاجلة داخل الزمالك لتجنب فسخ عقد محمود بنتايك
الزراعة: انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالمحافظات
رئيس بعثة منتخب مصر بالمغرب: الأجواء إيجابية واللاعبون عازمون على حسم التأهل
وزير الخارجية الأمريكي ونظيره البريطاني يتفقان: لا مكان لحماس في حكم فلسطين
الداخلية تعلن البدء في قبول طلبات التقدم لحج القرعة 2026.. الشروط والمواعيد
بعد تتويجه بجائزة جلوب برستيج.. رونالدو يكشف عن موعد اعتزاله
اتفاق مبدئي.. مصادر بالأهلي تكشف اختيار المدير الفني الجديد والحسم خلال ساعات
اليوم.. انقطاع المياه لمدة 10 ساعات بأسيوط | تعرّف على الأماكن والمواعيد
أسيوط تودع قداسة البابا تواضروس بحفاوة شعبية ورسمية واسعة
قيادي بـ«فتح»: نأمل أن تفضي مفاوضات شرم الشيخ لوقف فوري ونهائي لإطلاق النار بغزة|فيديو
سفير مصر الأسبق بإسرائيل: العقد الاجتماعي في دولة الاحتلال تفكك.. وفكرة الأمان أصبحت «محل شك»|فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
OpenAI تحظر حسابات مرتبطة بالصين.. اعرف السبب

OpenAI
OpenAI
احمد الشريف

أعلنت شركة OpenAI، المطورة لـ ChatGPT، أنها حجبت عدة حسابات يُعتقد ارتباطها بكيانات حكومية صينية بعد أن طلبت هذه الحسابات من روبوت المحادثة اقتراح أساليب لمراقبة المحادثات على منصات التواصل الاجتماعي. 

جاء ذلك في إطار تقرير التهديدات الذي تُصدره الشركة دورياً، والذي أكد أن هناك أفراداً استخدموا روبوتات الذكاء الاصطناعي لأغراض تتعلق بالاستطلاع الإلكتروني وحتى دعم حملات التصيد الإلكتروني وتطوير البرمجيات الخبيثة.

سياسة الحظر والتدابير التقنية

تشمل التدابير أيضاً حظر حسابات تتحدث الصينية أو الروسية وتستخدم الذكاء الاصطناعي لتطوير برامج خبيثة. 

وأوصت OpenAI باستخدام تقنيات رقابة ومتطلبات أمنية مشددة للحفاظ على سلامة المنصات ومنع إساءة الاستخدام، وأكدت الشركة أنها لم تجد دليلاً على أن نماذجها قدمت قدرات هجومية جديدة للجهات ذات الدوافع المشبوهة.

استمرار جهود المراقبة العالمية

مع نمو اهتمام الحكومات في العالم باستخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز أعمال المراقبة والأمن السيبراني، تستمر المنافسة بين الولايات المتحدة والصين لتحديد قواعد اللعبة في السياسات التقنية.

وقد بلغ عدد مستخدمي ChatGPT نحو 800 مليون أسبوعياً، ما يعكس التحديات الضخمة التي تواجه التقنيات الناشئة من ناحية الأمان والحماية.

OpenAI ChatGPT منصات التواصل الاجتماعي

تطوير حدائق تلال الفسطاط

أسابيع تفصلنا عن حدث ضخم | رئيس الوزراء يعلن خبرا مهمًا للمواطنين

أسعار البنزين

رئيس الوزراء لصدى البلد: أي زيادات لأسعار البنزين توضع لها خطط وضوابط.. فيديو

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الثلاثاء.. وهذه قيمة عيار 21

نادي الزمالك

لجنة مؤقتة | الزمالك في قبضة الفيفا وخارطة طريق لـ إنقاذه.. تفاصيل خطيرة

إنستاباي

حدود السحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي وتطبيق إنستاباي.. بعد خفض الفائدة

جانب من حريق السيارة بسوهاج

احتراق سيارة ملاكي بها مبالغ مالية ضخمة بصحراوي سوهاج .. صور

السفير الإماراتي في زيارة حسن شحاتة

السفير الإماراتي: حسن شحاتة أسطورة خالدة في تاريخ الكرة المصرية

خالد الغندور

رساله مؤثرة من الغندور عن وضع الزمالك :انتقل أهم لاعبيه للمنافس

المتهمة

رقص وملابس خادشة للحياء العام .. تفاصيل حبس بلوجر جديدة بأكتوبر

محكمة

سرق فلوسه.. قرار جديد ضد المتهم بسحل موظف بالمعاش بالإسكندرية

أرشيفية

حبس سيدة تدير كيانًا تعليميًا للنصب على المواطنين بالجيزة

طريقة عمل بابا غنوج.. سر الطعم الأصلي في المنزل

دراسة جديدة تحذر: تأجيل أول فحص ماموجرام يزيد خطر الوفاة بسرطان الثدي 40%

تعفن الدماغ.. أخطر التهابات الجهاز العصبي على الحياة.. وهذه أبرز طرق العلاج

تحذير من الأطباء .. القهوة قد تبطل مفعول بعض الأدوية عند تناولها معها

6 أكتوبر

اعتراف صادم.. تل أبيب أذلت وهزمت أمام مصر في 73.. والإنكار جلب 7 أكتوبر 2023

اللانشون يسـ.ــمم 5 أطفال

5 أطفال يصابون بالتــسـمـ.ـم بسبب “اللانشون” في سوهاج

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

