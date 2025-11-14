OpenAI تطلق تحديث GPT-5.1 لتعزيز ذكاء ChatGPT وتجربة المحادثة

أعلنت شركة OpenAI، عن إطلاق GPT-5.1 كـ تحديث لنموذجها الرئيسي الذي أصدر في أغسطس الماضي، ووصفت الشركة التحديث بأنه “ترقية” لـ GPT-5 تجعل ChatGPT أكثر ذكاء وأكثر متعة في التفاعل معه.

يتضمن الإصدار الجديد نموذجين: GPT-5.1 Instant وGPT-5.1 Thinking، وأوضحت OpenAI أن النموذج الأول يتميز بأنه “أكثر ودية وذكاء، وأفضل في تنفيذ التعليمات”، بينما يتميز الثاني بأنه “أسهل للفهم وأسرع في المهام البسيطة وأكثر ثباتا في المهام المعقدة”.

وسيتم في معظم الحالات توجيه الاستفسارات تلقائيا إلى النموذج الأنسب للإجابة عليها، ومن المقرر أن يبدأ طرح النموذجين الجديدين لمستخدمي ChatGPT هذا الأسبوع، فيما ستظل النماذج القديمة من GPT-5 متاحة لمدة ثلاثة أشهر ضمن قائمة النماذج القديمة قبل إزالتها نهائيا.

كجزء من التحديث، أعلنت OpenAI أيضا عن توسيع إعدادات الشخصية والأسلوب في المحادثة، لتشمل خيارات متعددة مثل: افتراضي، مهني، ودود، صريح، غريب الأطوار، فعال، متحمس للمعرفة، وساخر.

وأضافت الشركة أنها ستطلق قريبا تجربة تتيح للمستخدمين ضبط أسلوب ChatGPT مباشرة من الإعدادات، والتي ستبدأ بعض المستخدمين بالوصول إليها هذا الأسبوع.

وقالت فيدجي سيمو، الرئيس التنفيذي لتطبيقات OpenAI، في منشور على Substack: “مع أكثر من 800 مليون شخص يستخدمون ChatGPT، أصبح من الواضح أن حلا واحدا لا يناسب الجميع".

يذكر أن إطلاق GPT-5 في أغسطس الماضي لم يرق لتوقعات الكثيرين، حيث شعر بعض المستخدمين بخيبة أمل بسبب التحسينات الطفيفة، وأعربوا عن استيائهم من جعله النموذج الافتراضي لـ ChatGPT، مما دفع OpenAI لإعادة GPT-4 كنموذج متاح بعد يوم واحد من إطلاق GPT-5.

من جهة أخرى، بدأت مايكروسوفت، الشريك الاستراتيجي لـ OpenAI، بالنظر بشكل متزايد إلى النماذج المنافسة من شركة Anthropic، بعد أن فشل GPT-5 في رفع مستوى الأداء بالشكل المطلوب.

وتستخدم نماذج أنثروبيك الآن لدعم أدوات مثل Copilot Researcher وGitHub Copilot وCopilot Studio، بالإضافة إلى وكيل Office الجديد القادر على إنتاج مستندات Word وPowerPoint مباشرة من واجهة ChatGPT الخاصة بـ مايكروسوفت.

يأتي إعلان GPT-5.1 بعد أسابيع قليلة من إطلاق OpenAI متصفح الويب المدعوم بالذكاء الاصطناعي ChatGPT Atlas، والذي يتضمن “وضع الوكيل” المتاح حاليا لمستخدمي ChatGPT Plus وPro، ويعمل بشكل مشابه لأداة Operator لتنفيذ الإجراءات داخل المتصفح نيابة عن المستخدمين.