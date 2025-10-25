من الحجز إلى الأغاني والتصميم.. ChatGPT يتوحد مع تطبيقاتك المفضلة

أعلنت شركة OpenAI، عن إطلاق ميزة جديدة في ChatGPT تتيح للمستخدمين ربط حساباتهم في تطبيقات خارجية مباشرة بالمساعد الذكي، ليقوم “شات جي بي تي” بتنفيذ المهام نيابة عنهم، ما بين إنشاء قوائم تشغيل في تطبيق Spotify إلى البحث عن فنادق في موقع Booking أو تصميم عروض تقديمية عبر Canva.

فمن خلال هذه الميزة، يمكن للمستخدم ببساطة كتابة اسم التطبيق في بداية المحادثة مثل “Spotify” أو “Expedia” ليقوم ChatGPT بإرشاده لعملية تسجيل الدخول وربط الحساب.

كما يمكن إعداد جميع التطبيقات دفعة واحدة من خلال الإعدادات > التطبيقات والوصلات Apps and Connectors، حيث يمكن استعراض التطبيقات المتاحة وربطها مباشرة.

إلا أن OpenAI تنبه المستخدمين إلى أن ربط الحساب يعني مشاركة بيانات التطبيق مع ChatGPT، ما يستدعي مراجعة الأذونات الممنوحة بعناية، خصوصا في تطبيقات مثل Spotify التي قد تكشف عن قوائم التشغيل وسجل الاستماع والمعلومات الشخصية.

ويمكن للمستخدم إلغاء ربط أي تطبيق في أي وقت من خلال الإعدادات.

أبرز التطبيقات المتاحة حاليا

1. موقع Booking: يساعدك ChatGPT في العثور على الفنادق المناسبة بناء على المدينة والميزانية وعدد الأشخاص، مع إمكانية إضافة تفاصيل مثل “قرب الفندق من المواصلات العامة” أو “يشمل الإفطار”.

2. تطبيق Canva: يتيح إنشاء تصاميم سريعة لمنشورات السوشيال ميديا، العروض التقديمية أو الملصقات، بناء على أوامر نصية مثل: “صمم عرضا تقديميا بنسبة 16:9 حول خطة الربع الرابع”، كما يمكن تعديل التصميم لاحقا داخل Canva بسهولة.

3. منصة Coursera: يمكنك طلب “دورة متوسطة المستوى في لغة بايثون”، ليقارن ChatGPT بين الدورات حسب التقييم والمدة والسعر، ويقدّم لك ملخصا لمحتوى كل دورة.

4. منصة Expedia: يمكن للمساعد عرض خيارات الرحلات والفنادق بناءً على التواريخ والميزانية وعدد المسافرين، مع إمكانية تصفية النتائج مثل “اعرض فقط الفنادق فئة 4 نجوم”.

5. Figma: مفيد لإنشاء مخططات وتدفقات عمل ورسومات توضيحية، أو حتى إعداد خارطة طريق للمشاريع تتضمن مراحل التنفيذ والمواعيد النهائية.

6. تطبيق Spotify: يتيح ChatGPT إنشاء قوائم تشغيل جديدة بناء على مزاج المستخدم أو الفنانين المفضلين، بالإضافة إلى اقتراح موسيقى وبودكاست جديدة. يمكنه أيضا إدارة مكتبة المستخدم، مثل إضافة أو حذف الأغاني.

7. Zillow: يساعد المستخدمين على البحث عن منازل وفق معايير محددة (الميزانية، عدد الغرف، الحي، إلخ)، مع إمكانية تصفية النتائج بسهولة عبر النص.

خطط التوسع القادمة

تؤكد OpenAI أنها تخطط لإضافة شركاء جدد قريبا، من بينهم Uber، DoorDash، OpenTable، Target، وWalmart، على أن يتم طرحهم تدريجيا خلال العام الجاري.



حاليا، تتوفر ميزة تكامل التطبيقات في الولايات المتحدة وكندا فقط، بينما لا تزال غير متاحة للمستخدمين في أوروبا والمملكة المتحدة بسبب القيود التنظيمية.