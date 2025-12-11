زيلينسكي: كييف سلمت نسخة محدثة من خطة السلام إلى واشنطن أمس الأربعاء

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن كييف سلمت نسخة محدثة من خطة السلام إلى واشنطن أمس الأربعاء، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال زيلينسكي: “من حق الأوكرانيين إبداء رأيهم في التنازلات المرتبطة بأراض عبر استفتاء، وواشنطن تريد التوصل إلى تفاهم بشأن مقترحات السلام بحلول عيد الميلاد”.

وأضاف زيلينسكي:" القضايا المتعلقة بالأراضي ضمن خطة السلام لا تزال قيد البحث، وواشنطن لم تضع موعدا نهائيا ثابتا بشأن مقترحات السلام".

وتابع زيلينسكي:"روسيا تطالب بانسحاب كامل لأوكرانيا من دونباس".

وأكمل زيلينسكي:" واشنطن تقترح إنشاء منطقة اقتصادية حرة في الجزء الذي تنسحب أوكرانيا منه بدونباس".