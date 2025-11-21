قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

اطلاق ميزة المحادثات الجماعية Group Chats على جميع خطط ChatGPT

ChatGPT
ChatGPT
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة OpenAI، عن الإطلاق العالمي لميزة المحادثات الجماعية Group Chats، على جميع خطط ChatGPT، بما في ذلك النسخة المجانية والنسخ المدفوعة Go وPlus وPro. 

وبحسب ما ذكره موقع “techcrunch” التقني، يأتي هذا التوسع بعد أسبوع واحد فقط من بدء OpenAI اختبار الميزة في مناطق محدودة مثل اليابان ونيوزيلندا.

شات جي بي تي يحصل على الدردشات الجماعية عالميا
 

تتيح الميزة الجديدة للمستخدمين التعاون فيما بينهم ومع ChatGPT داخل محادثة مشتركة واحدة، في خطوة تقول الشركة إنها تنقل ChatGPT من كونه مساعدا فرديا إلى مساحة عمل جماعية يمكن للأصدقاء والعائلة والزملاء استخدامها للتخطيط والإبداع واتخاذ القرارات.

وترى OpenAI أن المحادثات الجماعية ستساعد المستخدمين على تنسيق الرحلات، وكتابة المستندات بشكل مشترك، وحسم النقاشات، والعمل على الأبحاث معا، فيما يتولى ChatGPT مهمة البحث والتلخيص والمقارنة بين الخيارات.

ويمكن لما يصل إلى 20 شخصا المشاركة في محادثة واحدة، بشرط قبول الدعوة، وأكدت الشركة أن إعدادات كل مستخدم وذاكرته تبقى خاصة تماما.

ولبدء محادثة جماعية، يكفي الضغط على أيقونة الأشخاص وإضافة المشاركين مباشرة أو عبر رابط دعوة، على أن يطلب من كل مشارك إعداد ملف تعريفي بسيط يتضمن الاسم واسم المستخدم والصورة.

ميزة المحادثات الجماعية Group Chats على ChatGPT

وتشير OpenAI إلى أن إضافة عضو جديد إلى محادثة قائمة ينشئ محادثة جديدة منفصلة، ما يترك المحادثة الأصلية دون تغيير.

كما تؤكد الشركة أن ChatGPT قادر على التمييز بين الوقت المناسب للتدخل والوقت المناسب للصمت داخل محادثة جماعية، مع إمكانية استدعائه عبر الإشارة إليه مباشرة، ويمكنه أيضا التفاعل مع الرسائل باستخدام الرموز التعبيرية والإشارة إلى صور الملفات الشخصية.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من رؤية OpenAI لتحويل ChatGPT من روبوت محادثة تقليدي إلى منصة اجتماعية تعاونية، وأوضحت الشركة في رسالة إلى موقع TechCrunch أن هذه الميزة ليست سوى البداية، وأن ChatGPT سيؤدي دورا أكبر في تيسير العمل الجماعي مستقبلا.

ويأتي الإعلان بعد أقل من أسبوعين على إطلاق GPT-5.1 بنسختيه Instant وThinking، وبعد إطلاق تطبيق OpenAI الاجتماعي Sora في سبتمبر، والذي يتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو لأنفسهم وأصدقائهم لمشاركتها عبر موجز يشبه تيك توك.

OpenAI المحادثات الجماعية ChatGPT دردشة شات جي بي تي الجماعية

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

