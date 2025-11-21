اطلاق ميزة المحادثات الجماعية Group Chats على جميع خطط ChatGPT

أعلنت شركة OpenAI، عن الإطلاق العالمي لميزة المحادثات الجماعية Group Chats، على جميع خطط ChatGPT، بما في ذلك النسخة المجانية والنسخ المدفوعة Go وPlus وPro.

وبحسب ما ذكره موقع “techcrunch” التقني، يأتي هذا التوسع بعد أسبوع واحد فقط من بدء OpenAI اختبار الميزة في مناطق محدودة مثل اليابان ونيوزيلندا.

شات جي بي تي يحصل على الدردشات الجماعية عالميا



تتيح الميزة الجديدة للمستخدمين التعاون فيما بينهم ومع ChatGPT داخل محادثة مشتركة واحدة، في خطوة تقول الشركة إنها تنقل ChatGPT من كونه مساعدا فرديا إلى مساحة عمل جماعية يمكن للأصدقاء والعائلة والزملاء استخدامها للتخطيط والإبداع واتخاذ القرارات.

وترى OpenAI أن المحادثات الجماعية ستساعد المستخدمين على تنسيق الرحلات، وكتابة المستندات بشكل مشترك، وحسم النقاشات، والعمل على الأبحاث معا، فيما يتولى ChatGPT مهمة البحث والتلخيص والمقارنة بين الخيارات.

ويمكن لما يصل إلى 20 شخصا المشاركة في محادثة واحدة، بشرط قبول الدعوة، وأكدت الشركة أن إعدادات كل مستخدم وذاكرته تبقى خاصة تماما.

ولبدء محادثة جماعية، يكفي الضغط على أيقونة الأشخاص وإضافة المشاركين مباشرة أو عبر رابط دعوة، على أن يطلب من كل مشارك إعداد ملف تعريفي بسيط يتضمن الاسم واسم المستخدم والصورة.

ميزة المحادثات الجماعية Group Chats على ChatGPT

وتشير OpenAI إلى أن إضافة عضو جديد إلى محادثة قائمة ينشئ محادثة جديدة منفصلة، ما يترك المحادثة الأصلية دون تغيير.

كما تؤكد الشركة أن ChatGPT قادر على التمييز بين الوقت المناسب للتدخل والوقت المناسب للصمت داخل محادثة جماعية، مع إمكانية استدعائه عبر الإشارة إليه مباشرة، ويمكنه أيضا التفاعل مع الرسائل باستخدام الرموز التعبيرية والإشارة إلى صور الملفات الشخصية.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من رؤية OpenAI لتحويل ChatGPT من روبوت محادثة تقليدي إلى منصة اجتماعية تعاونية، وأوضحت الشركة في رسالة إلى موقع TechCrunch أن هذه الميزة ليست سوى البداية، وأن ChatGPT سيؤدي دورا أكبر في تيسير العمل الجماعي مستقبلا.

ويأتي الإعلان بعد أقل من أسبوعين على إطلاق GPT-5.1 بنسختيه Instant وThinking، وبعد إطلاق تطبيق OpenAI الاجتماعي Sora في سبتمبر، والذي يتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو لأنفسهم وأصدقائهم لمشاركتها عبر موجز يشبه تيك توك.