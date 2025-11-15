قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

OpenAI تكسر الحواجز.. ميزة تضع البشر والذكاء الاصطناعي بمحادثة واحدة

ChatGPT
ChatGPT
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة OpenAI، رسميا عن إطلاق ميزة الدردشة الجماعية Group Chats في ChatGPT، والتي تتيح لعدة مستخدمين الانضمام إلى محادثة واحدة مشتركة مع نموذج اللغة الكبير LLM والتفاعل مع بعضهم البعض ومع ChatGPT في الوقت الفعلي، سواء عبر الويب أو تطبيقات الهواتف الذكية.


تجربة جماعية مع الذكاء الاصطناعي


تتيح هذه الميزة للمستخدمين إضافة ChatGPT كعضو في محادثاتهم الجماعية، تماما كما لو كان صديقا أو فردا من العائلة، يمكن مراسلته والتفاعل معه ضمن المجموعة، وتعد هذه الخطوة نقلة نوعية في كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في البيئات التعاونية.


في الوقت الحالي، تتوفر الميزة بشكل تجريبي محدود لمستخدمي ChatGPT في اليابان، نيوزيلندا، كوريا الجنوبية، وتايوان، وتشمل جميع الفئات بما في ذلك المستخدمين المجانيين.

وأوضح كيان زانغ، أحد مهندسي OpenAI، أن فكرة "ChatGPT متعدد اللاعبين" كانت تعتبر في البداية فكرة خارجة عن المألوف، لكن التجارب الداخلية أظهرت إمكانات تفوق بكثير ما تسمح به الواجهات الحالية.


ويأتي هذا التطور بعد تحديث مايكروسوفت لمساعدها Copilot لدعم الدردشات الجماعية، وكذلك إطلاق أنثروبيك لميزة "Projects" التي تتيح مشاركة السياق وسجلات المحادثات، وإن لم تكن في الوقت الفعلي كما هو الحال مع ChatGPT.

ChatGPT

كيف تعمل الدردشة الجماعية في ChatGPT؟


- تعد الدردشات الجماعية مساحات تفاعلية مشتركة يمكن للمستخدمين من خلالها تنظيم الفعاليات، تبادل الأفكار، أو التعاون في المشاريع بمساعدة ChatGPT.
- لا تستخدم هذه المحادثات في تدريب النموذج أو تخصيص التجربة المستقبلية، إذ إنها مستقلة عن نظام الذاكرة الشخصية في ChatGPT.
- يمكن بدء دردشة جماعية من خلال أيقونة "الأشخاص" داخل محادثة جديدة أو قائمة، حيث يتم إنشاء نسخة من المحادثة الأصلية، ويمكن للمشاركين الانضمام عبر رابط دعوة.
- يطلب من كل مشارك إنشاء ملف شخصي يتضمن الاسم واسم المستخدم والصورة، وتدعم الميزة ما بين 1 إلى 20 مشاركا في كل مجموعة.
- تظهر الدردشات الجماعية في قسم مخصص داخل واجهة ChatGPT، مع إمكانية تعديل اسم المجموعة، إدارة الأعضاء، أو كتم الإشعارات.

مدعومة بـ GPT-5.1 وأدوات موسعة

تعتمد الميزة على إعداد GPT-5.1 Auto، الذي يختار النموذج الأنسب بناء على مستوى اشتراك المستخدم وسياق المحادثة. 

وتشمل الأدوات المتاحة داخل الدردشات الجماعية:
-  البحث عبر الإنترنت
- توليد الصور
- رفع الملفات
- الإملاء الصوتي


ولا تحتسب الرسائل المتبادلة بين المستخدمين ضمن حدود الرسائل الشهرية، إذ تطبق القيود فقط على ردود ChatGPT.


كما أضافت OpenAI ميزات اجتماعية جديدة، مثل الردود التعبيرية بالرموز، فهم السياق لتحديد توقيت الرد، وتخصيص المحتوى باستخدام صور ملفات الأعضاء مثل إدراج صورهم في الصور المولدة عند الطلب.

كما أكدت OpenAI أن الخصوصية والتحكم من المبادئ الأساسية في تصميم الدردشات الجماعية:


- لا تنشأ أي ذكريات جديدة من هذه المحادثات.
- لا يمكن الانضمام إلا عبر رابط دعوة، ويمكن للمستخدمين رؤية أعضاء المجموعة أو مغادرتها في أي وقت.
- المستخدمون دون سن 18 عاما محميون تلقائيا من المحتوى الحساس، ويمكن للوالدين تعطيل الميزة بالكامل من خلال أدوات الرقابة الأبوية.
- يحتفظ منشئ المجموعة بصلاحيات خاصة، مثل عدم إمكانية إزالته من قبل الآخرين، بينما يمكن لبقية الأعضاء إضافة أو إزالة مشاركين.

احمد سعد

أحمد سعد يتعرض لحادث سير ويدخل المستشفى

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تكشف سبب عدم إذاعة حلقة عبد اللّٰه رشدي

احمد سعد

على طريق السخنة.. عمرو سعد يكشف تفاصيل حالة شقيقه أحمد بعد الحادث

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

كروت الشحن

حقيقة رفع أسعار كروت شحن المحمول.. شعبة الاتصالات تعلن مفاجأة

أنصار مرشح بمجلس النواب

الداخلية : القبض على أنصار مرشحين لمجلس النواب بالبحيرة والفيوم

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

انصار المرشح

الداخلية: إجراءات قانونية تجاه أنصار مرشح برلمانى بالشروق.. ماذا حدث؟

جثة

مصرع صغير إثر إصابته بصعق كهربائي في العياط

المتهمة

خادمة وراء سرقة مشغولات ذهبية من داخل منزل بالقاهرة

صورة أرشيفية

أمن الغربية يحرر 132مخالفة مرورية لردع قائدي السيارات وغرامات فورية

بالصور

مبيعات السيارات الكهربائية تزدهر عالميًا مع انهيار السوق الأمريكية

أسرع علاج لنزلات البرد.. 5 خطوات للتعافي السريع.. نصائح لتقوية المناعة ومنع تكرار المرض

سر لا يعرفه الناس.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفيتامين بعد الفطار والشاي؟

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

