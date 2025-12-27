قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

خلل مستمر بـ كاميرا هواتف Pixel يتسبب في فقدان الصور

Pixel
Pixel
احمد الشريف

أفاد تقرير حديث بأن خللًا في تطبيق الكاميرا على بعض هواتف جوجل Pixel لا يزال مستمرًا منذ عدة أشهر، ويتسبب في اختفاء الصور ومقاطع الفيديو بعد التقاطها وعدم ظهورها في المعرض أو ضمن تطبيق Google Photos.​

ويظهر الخلل عندما تبقى كلمة «Processing» أو «جاري المعالجة» معلقة على الشاشة بعد التقاط الصورة، حيث لا تكتمل عملية المعالجة ولا تُكتب الملفات إلى مساحة التخزين، ما يؤدي إلى فقدان اللقطات نهائيًا في بعض الحالات.​

هواتف Pixel المتأثرة بالخلل

بحسب شكاوى نُشرت على منصات مثل Reddit ورصدها موقع PhoneArena، يشمل الخلل طيفًا واسعًا من هواتف Pixel من الفئة المتوسطة والرائدة على حد سواء، من بينها Pixel 8a وPixel 9a وPixel 9 وPixel 10.​

وتشير تقارير المستخدمين إلى أن المشكلة تظهر غالبًا عند التقاط عدد كبير من الصور خلال فترة زمنية قصيرة، أو عند محاولة مشاركة الصور فورًا عبر تطبيقات المراسلة في أثناء استمرار مرحلة المعالجة في الخلفية.​

شكاوى مستخدمين عن فقدان صور ومقاطع فيديو مهمة

ذكر مستخدمون أن الخلل تسبب في ضياع صور ومقاطع فيديو التُقطت في مناسبات خاصة مثل حفلات ما قبل الزفاف ورحلات سفر نادرة، حيث لم تظهر أي من الصور في المعرض أو في مجلد سلة المحذوفات بعد انتهاء التصوير.​

وأفاد آخرون بأن تسجيلات الفيديو تتوقف تلقائيًا بعد ثوانٍ قليلة من بدء التسجيل مع ظهور رسالة خطأ، ثم لا يتم حفظ الملف، ما يعزز فرضية أن المشكلة مرتبطة بمرحلة الحفظ بعد المعالجة وليس بعملية الالتقاط ذاتها.​

غياب إصلاح رسمي ونصيحة بإعادة التشغيل الفوري

حتى تاريخ نشر التقرير، لم تُصدر جوجل تحديثًا مؤكدًا يعالج هذا الخلل بشكل مباشر، رغم تزايد الشكاوى في الأشهر الأخيرة ومع بدء موسم الإجازات الذي يكثر فيه التقاط الصور.​

وينصح التقرير مستخدمي هواتف Pixel بمراقبة ظهور كلمة «Processing» بعد التقاط الصور، وإعادة تشغيل الهاتف فورًا إذا لاحظوا استمرارها لفترة غير طبيعية، مع تجنّب التقاط المزيد من الصور أثناء وجود هذا المؤشر على الشاشة لتقليل خطر فقدان اللقطات.​

ارتباط محتمل بمعالجة HDR في تطبيق الكاميرا

تبرز تقارير أخرى أن جزءًا من مشكلات الكاميرا في هواتف Pixel خلال 2025 يرتبط بمرحلة المعالجة المتقدمة للصور، خاصة عند تفعيل تقنيات مثل HDR وUltra HDR، حيث قد تتعطل عملية المعالجة أو ينتج عنها اختلاف واضح بين ما يظهر في معين المنظر والنتيجة النهائية.​

ولا يزال مدى ارتباط خلل «الصور المفقودة» بآليات المعالجة هذه غير محسوم، في انتظار توضيح رسمي أو تحديث برمجي من جوجل يعالج المشكلة ويحدّ من فقدان الصور في الظروف التي تم رصدها.

