تحديث ديسمبر يضرب هواتف Pixel 10 بعطل مزعج في الشاشة

تقرير جديد يحذر من عيب مزعج ظهر في هواتف سلسلة Pixel 10 بعد تلقي تحديث أندرويد الأمني لشهر ديسمبر 2025، حيث يواجه بعض المستخدمين مشكلة تجعل الشاشة التي تعمل باللمس غير قابلة للاستخدام فجأة وكأن الهاتف “توقف عن الاستجابة تمامًا”.

تبدو المشكلة مرتبطة تحديدًا بنموذجَي Pixel 10 Pro وPixel 10 Pro XL، مع غياب شبه تام لشكاوى مشابهة من مستخدمي النسخة العادية من الهاتف حتى الآن.​

ما طبيعة المشكلة ومن المتضرر؟

يشير التقرير إلى أن مالكي Pixel 10 Pro وPixel 10 Pro XL يشتكون من توقف الشاشة عن الاستجابة للّمس بشكل كامل بعد فترة من عدم الاستخدام، ما يضطرهم إلى إعادة تشغيل الهاتف قسريًا أكثر من مرة في اليوم.

حتى بعد إعادة التشغيل، قد تعود المشكلة للظهور عشوائيًا، ما يجعل التجربة اليومية للهاتف غير موثوقة بالنسبة للبعض، خاصة من يعتمدون عليه كجهاز العمل الأساسي.​

علاقة Always-On Display بالمشكلة

تجمع الشكاوى بين عنصرين رئيسيين: تحديث ديسمبر، وميزة الشاشة الدائمة التشغيل Always-On Display، مع ترجيحات قوية بأن تفاعل الاثنين هو ما يفتح الباب لحدوث الخلل.

تقارير أخرى كانت قد رصدت قبل ذلك وميضًا مزعجًا في وضع Always-On Display على Pixel 10 بعد التحديث، قبل أن تتطوّر بعض الحالات الآن إلى تجمّد كامل للشاشة عند العودة للاستخدام.​

الحل المؤقت المقترح للمستخدمين

يوصي التقرير المستخدمين الذين يواجهون المشكلة بتعطيل ميزة Always-On Display مؤقتًا بالكامل من الإعدادات، إذ تشير التجارب إلى أن إيقافها يقلّل بشكل واضح احتمال تجمّد الشاشة حتى بعد فترات طويلة من خمول الهاتف.

كما يُنصح بتنفيذ إعادة تشغيل قسرية (Force Restart) عندما تتوقف الشاشة عن الاستجابة، ريثما يتوفر إصلاح رسمي من جوجل في تحديث لاحق.​

موقف جوجل واحتمال الإصلاح القادم

حتى لحظة نشر التقرير، لم تُصدر جوجل اعترافًا رسميًا واسعًا بالمشكلة ضمن وثائق العيوب المعروفة، رغم امتلاء منصات مثل Reddit بشكاوى المستخدمين. مع ذلك، يرى كاتب التقرير أن تحديث ديسمبر حلّ بالفعل عددًا كبيرًا من الأخطاء الأخرى في هواتف Pixel 10، وأن هذا الخلل الجديد على الأرجح سيتم التعامل معه قريبًا عبر تحديث تصحيحي أصغر أو إصلاح من جهة الخادم.​

هل يجب أن تتخلى عن Pixel 10 الآن؟

ينصح التقرير مالكي Pixel 10 بعدم التسرّع في الاستغناء عن الهاتف أو بيعه، رغم الإحباط المفهوم من تجمّد الشاشة المتكرر لدى فئة من المستخدمين.

يميل التقدير التحريري إلى أن المشكلة برمجية بالكامل وليست عيبًا في العتاد، ما يعني أن إصلاحها ممكن عبر تحديث لاحق، وأن سلسلة Pixel 10 ما تزال تقدم قيمة قوية من حيث الكاميرا والذكاء الاصطناعي والأداء بمجرد تجاوز هذه العثرة البرمجية.