ميزة تلخيص الإشعارات تصل إلى هواتف Pixel 9 وPixel 10 مثل الآيفون

يسلط تقرير جديد الضوء على وصول ميزة تلخيص الإشعارات بالذكاء الاصطناعي إلى معظم هواتف Pixel 9 و Pixel 10، في خطوة تعيد إلى الأذهان خاصية مشابهة كانت قد أثارت الجدل على الآيفون.

عندما أطلقت آبل سابقًا ميزة تلخيص الإشعارات بـAppleIntelligence، اكتُشف أن بعض القصص الخبرية يتم تلخيصها بأسلوب مضلل أو خاطئ، مثل تحويل خبر عن “متهم بقتل مدير تنفيذي” إلى إشعار يزعم زورًا أن المتهم “أطلق النار على نفسه”، ما دفع وسائل إعلام عالمية مثل BBC للاحتجاج بشدة على ما اعتبرته تشويهًا لعلامتها الإخبارية الموثوقة.

لاحقًا، عدّلت آبل آلية العرض وجعلت الإشعارات المُلخصة بالذكاء الاصطناعي تظهر بخط مائل بالكامل، إلى جانب أيقونة صغيرة توضح أنها ليست نصًا أصليًا من جهة الأخبار.

اليوم، تستعيد جوجل الفكرة في هواتف بيكسل عبر ميزةPixel AI Summariesالتي جاءت ضمن حزمة تحديثPixelDropلشهر نوفمبر 2025، مع هدف أساسي: توفير الوقت على المستخدم من خلال عرض “عصارة” الرسالة أو الإشعار مباشرة في شريط التنبيهات، بحيث يعرف إن كان يستحق الفتح أم لا قبل أن يضيّع وقته في قراءته كاملًا.

كيف تعملPixel AI Summariesوما حدودها الآن؟

ميزة AI Summariesمخصصة حاليًا للتطبيقات الرسائلية مثلGoogleMessagesوWhatsApp، وتعمل على هواتفPixel 9 وما بعدها، مع استثناء واحد هوPixel 9a الذي لا يدعم الميزة في هذه المرحلة.

يشير التقرير إلى أن الهواتف الأقدم مثلPixel 6 Proلا تحصل على هذه الخاصية حتى الآن، ولا توجد مؤشرات قوية على نية غوغل “نقل” الميزة رسميًا للأجيال السابقة، رغم أن الشركة سبق أن فعلت ذلك مع خصائص أخرى في الماضي.

النسخة الحالية تدعم الرسائل المكتوبة باللغة الإنجليزية فقط، ولا تحاول تلخيص الرسائل القصيرة جدًا أو تلك التي تحتوي على رمز تعبيري واحد فقط، إذ لا توجد مادة كافية للتلخيص.

ما إن تصل رسالة طويلة إلى المستخدم، يقوم النظام بتوليد ملخص مقتضب يظهر داخل الإشعار نفسه مرفقًا بأيقونة مصغّرة على شكل “شرارة” Gemini، ليعرف صاحب الهاتف أن هذا النص هو تفسير بالذكاء الاصطناعي لمحتوى الرسالة الأصلية، وليس اقتباسًا حرفيًا.

تجربة الاستخدام… وعلاقة الميزة بوضع توفير الطاقة

يوضح التقرير أن بعض المستخدمين ظنوا أن الخاصية لا تعمل بسبب خطأ تقني، لكن السبب كان أبسط: تفعيل وضع توفير البطارية يعطّل AI Summaries تلقائيًا للحفاظ على الطاقة، باعتبار أن توليد التلخيصات يتطلب عملًا إضافيًا من المعالج ووحدة الذكاء الاصطناعي.

بمجرد إيقاف وضعBatterySaver، يعود النظام لتوليد التلخيصات بشرط أن يكون الهاتف متصلًا بالشبكة، وفي حال استمرار التوقف يُنصح بإعادة تشغيل الجهاز للتأكد من تفعيل الميزة بشكل صحيح.

الفائدة العملية تظهر عندما يطالع المستخدم سيلًا من الإشعارات الكثيفة؛ فإذا كشفت جملة التلخيص أن الرسالة لا تحمل أي قيمة أو اهتمام (مثل عروض ترويجية مكررة أو دردشة عامة)، يمكن عندها تجاهل الإشعار أو مسحه دون الحاجة لفتح التطبيق، أما إذا أظهر الملخص معلومات مهمة، فيمكن الدخول فورًا إلى المحادثة الأصلية. بهذا الشكل، تسعى غوغل لتحويل الإشعارات من “إزعاج بصري” إلى قناة معلومات منتقاة، خصوصًا لمن يتلقون عشرات الرسائل يوميًا.

كيف تُفعَّل وتُخصَّص الميزة على هواتف بيكسل؟

للاستفادة منPixel AI Summaries، يتعين على المستخدم تفعيلها يدويًا من إعدادات النظام عبر المسار:Settings>Notifications>NotificationSummary، ثم تحريك زر التفعيل. بعد ذلك، ستبدأ الإشعارات الداعمة في الظهور مع أيقونةGeminiالتي تشير إلى أن النص الظاهر هو تلخيص من الذكاء الاصطناعي.

تتيح غوغل أيضًا قدرًا من التحكم الدقيق؛ فمن خلال خيار “ManageApps” ضمن صفحةNotificationSummary، يمكن للمستخدم استبعاد تطبيقات معينة من التلخيص، سواء لأسباب تتعلق بالخصوصية (مثل بعض تطبيقات العمل الحساسة) أو ببساطة لأنه يفضّل قراءة رسائل تطبيق ما كاملة بدون تدخل الذكاء الاصطناعي.

يمكن تبديل عرض التطبيقات من “MostRecent” إلى “AllApps”، ثم تعطيل التلخيص لتطبيقات محددة عن طريق إطفاء المفتاح المقابل لكل منها.

ختامًا، يشير التقرير إلى أن جوجل حتى الآن لا تُظهر نية واضحة لطرح الميزة على سلسلةPixel 6 أوPixel 7 أوPixel 8، رغم أن ذلك غير مستبعد بالكامل في المستقبل.

ومع أن البعض لا يزال متحفظًا على فكرة “تلخيص الذكاء الاصطناعي” للإشعارات بسبب تجارب سابقة مع الأخبار المضللة على الآيفون، إلا أن كثيرًا من مستخدمي بيكسل يرحبون بالخاصية كأداة عملية لتقليل الفوضى، بشرط أن تتم بلصق واضح لبطاقة “هذا تلخيص AI” على كل إشعار، كما تفعل جوجل الآن.