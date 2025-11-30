قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مانشستر يونايتد يفوز بثنائية على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي
مدرب ليفربول يوضح سبب جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء لأول مرة منذ 582 يومًا
عبد الله ممدوح وأحلام يوسف يمنحان مصر ذهبيتان في بطولة العالم للكاراتيه
مصر تتصدر العالم في كاراتيه ذوي الاحتياجات الخاصة للمرة الثالثة
منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة يفوز بذهبية كأس العالم تحت 20 سنة
إسبانيا.. احتجاجات حاشدة في مدريد لإسقاط حكومة بيدرو سانشيز
حسين الجسمي يحتفي بعيد الاتحاد الـ54 في حفل كامل العدد
السويسريون يرفضون أداء النساء للخدمة في الجيش
رئيس الوزراء يتابع توافر الاحتياطي الإستراتيجي من المنتجات البترولية وموقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب
ميسي يحطم رقم بوشكاش ويصبح ملك التمريرات الحاسمة في تاريخ كرة القدم
الوطنية للانتخابات: جدول زمنى خاص لإجراء الانتخابات بـ29 دائرة ألغتها الإدارية العليا
وزير الرياضة يبحث مع مفتي الجمهورية سبل تعزيز التعاون المشترك .. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ميزة تلخيص الإشعارات تصل إلى هواتف Pixel 9 وPixel 10 مثل الآيفون

Pixel 10
Pixel 10
احمد الشريف

يسلط تقرير جديد الضوء على وصول ميزة تلخيص الإشعارات بالذكاء الاصطناعي إلى معظم هواتف Pixel 9 و Pixel 10، في خطوة تعيد إلى الأذهان خاصية مشابهة كانت قد أثارت الجدل على الآيفون. 

عندما أطلقت آبل سابقًا ميزة تلخيص الإشعارات بـAppleIntelligence، اكتُشف أن بعض القصص الخبرية يتم تلخيصها بأسلوب مضلل أو خاطئ، مثل تحويل خبر عن “متهم بقتل مدير تنفيذي” إلى إشعار يزعم زورًا أن المتهم “أطلق النار على نفسه”، ما دفع وسائل إعلام عالمية مثل BBC للاحتجاج بشدة على ما اعتبرته تشويهًا لعلامتها الإخبارية الموثوقة. 

لاحقًا، عدّلت آبل آلية العرض وجعلت الإشعارات المُلخصة بالذكاء الاصطناعي تظهر بخط مائل بالكامل، إلى جانب أيقونة صغيرة توضح أنها ليست نصًا أصليًا من جهة الأخبار. 

اليوم، تستعيد جوجل الفكرة في هواتف بيكسل عبر ميزةPixel AI Summariesالتي جاءت ضمن حزمة تحديثPixelDropلشهر نوفمبر 2025، مع هدف أساسي: توفير الوقت على المستخدم من خلال عرض “عصارة” الرسالة أو الإشعار مباشرة في شريط التنبيهات، بحيث يعرف إن كان يستحق الفتح أم لا قبل أن يضيّع وقته في قراءته كاملًا. 

كيف تعملPixel AI Summariesوما حدودها الآن؟

ميزة AI Summariesمخصصة حاليًا للتطبيقات الرسائلية مثلGoogleMessagesوWhatsApp، وتعمل على هواتفPixel 9 وما بعدها، مع استثناء واحد هوPixel 9a الذي لا يدعم الميزة في هذه المرحلة. 

يشير التقرير إلى أن الهواتف الأقدم مثلPixel 6 Proلا تحصل على هذه الخاصية حتى الآن، ولا توجد مؤشرات قوية على نية غوغل “نقل” الميزة رسميًا للأجيال السابقة، رغم أن الشركة سبق أن فعلت ذلك مع خصائص أخرى في الماضي. 

النسخة الحالية تدعم الرسائل المكتوبة باللغة الإنجليزية فقط، ولا تحاول تلخيص الرسائل القصيرة جدًا أو تلك التي تحتوي على رمز تعبيري واحد فقط، إذ لا توجد مادة كافية للتلخيص.

ما إن تصل رسالة طويلة إلى المستخدم، يقوم النظام بتوليد ملخص مقتضب يظهر داخل الإشعار نفسه مرفقًا بأيقونة مصغّرة على شكل “شرارة” Gemini، ليعرف صاحب الهاتف أن هذا النص هو تفسير بالذكاء الاصطناعي لمحتوى الرسالة الأصلية، وليس اقتباسًا حرفيًا. 

تجربة الاستخدام… وعلاقة الميزة بوضع توفير الطاقة

يوضح التقرير أن بعض المستخدمين ظنوا أن الخاصية لا تعمل بسبب خطأ تقني، لكن السبب كان أبسط: تفعيل وضع توفير البطارية يعطّل AI Summaries تلقائيًا للحفاظ على الطاقة، باعتبار أن توليد التلخيصات يتطلب عملًا إضافيًا من المعالج ووحدة الذكاء الاصطناعي.

بمجرد إيقاف وضعBatterySaver، يعود النظام لتوليد التلخيصات بشرط أن يكون الهاتف متصلًا بالشبكة، وفي حال استمرار التوقف يُنصح بإعادة تشغيل الجهاز للتأكد من تفعيل الميزة بشكل صحيح. 

الفائدة العملية تظهر عندما يطالع المستخدم سيلًا من الإشعارات الكثيفة؛ فإذا كشفت جملة التلخيص أن الرسالة لا تحمل أي قيمة أو اهتمام (مثل عروض ترويجية مكررة أو دردشة عامة)، يمكن عندها تجاهل الإشعار أو مسحه دون الحاجة لفتح التطبيق، أما إذا أظهر الملخص معلومات مهمة، فيمكن الدخول فورًا إلى المحادثة الأصلية. بهذا الشكل، تسعى غوغل لتحويل الإشعارات من “إزعاج بصري” إلى قناة معلومات منتقاة، خصوصًا لمن يتلقون عشرات الرسائل يوميًا. 

كيف تُفعَّل وتُخصَّص الميزة على هواتف بيكسل؟

للاستفادة منPixel AI Summaries، يتعين على المستخدم تفعيلها يدويًا من إعدادات النظام عبر المسار:Settings>Notifications>NotificationSummary، ثم تحريك زر التفعيل. بعد ذلك، ستبدأ الإشعارات الداعمة في الظهور مع أيقونةGeminiالتي تشير إلى أن النص الظاهر هو تلخيص من الذكاء الاصطناعي. 

تتيح غوغل أيضًا قدرًا من التحكم الدقيق؛ فمن خلال خيار “ManageApps” ضمن صفحةNotificationSummary، يمكن للمستخدم استبعاد تطبيقات معينة من التلخيص، سواء لأسباب تتعلق بالخصوصية (مثل بعض تطبيقات العمل الحساسة) أو ببساطة لأنه يفضّل قراءة رسائل تطبيق ما كاملة بدون تدخل الذكاء الاصطناعي. 

يمكن تبديل عرض التطبيقات من “MostRecent” إلى “AllApps”، ثم تعطيل التلخيص لتطبيقات محددة عن طريق إطفاء المفتاح المقابل لكل منها. 

ختامًا، يشير التقرير إلى أن جوجل حتى الآن لا تُظهر نية واضحة لطرح الميزة على سلسلةPixel 6 أوPixel 7 أوPixel 8، رغم أن ذلك غير مستبعد بالكامل في المستقبل. 

ومع أن البعض لا يزال متحفظًا على فكرة “تلخيص الذكاء الاصطناعي” للإشعارات بسبب تجارب سابقة مع الأخبار المضللة على الآيفون، إلا أن كثيرًا من مستخدمي بيكسل يرحبون بالخاصية كأداة عملية لتقليل الفوضى، بشرط أن تتم بلصق واضح لبطاقة “هذا تلخيص AI” على كل إشعار، كما تفعل جوجل الآن.

الذكاء الاصطناعي Pixel 9 Pixel 10

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البرد

مش نزلة برد.. أعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فجر السعيد تثير الجدل حول زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

أرشيفية

بعد الإلغاء..الجدول الزمني لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب

بعد واقعة إهانة معلمة… ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

بعد واقعة إهانة معلمة.. ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الأحد 30-11-2025

عمرو أديب

تعليق مفاجئ من عمرو أديب بشأن مشادة وائل جمعة ومقدم "بى إن سبورتس"

حقيقة الفيروس الجديد في مصر

حقيقة الفيروس الجديد في مصر.. الصحة توضح وتقدم نصائح مهمة للوقاية

اللواء جمال عوض

رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني أول يناير 2026

ترشيحاتنا

تطوير السيد البدوي

تطوير محيط مسجد السيد البدوي.. مشروع متكامل يعيد الهوية البصرية| صور

وزير الري يتفقد محطة أغادير

سويلم يتفقد محطة أغادير لتحلية مياه البحر لأغراض الشرب والزراعة بالمغرب

مترو الأنفاق

شاهد أحدث الصور لأعمال المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق

بالصور

حسين الجسمي يحتفي بعيد الاتحاد الـ54 في حفل كامل العدد

حسين الجسمي
حسين الجسمي
حسين الجسمي

محافظ الشرقية يتفقد مركز معلومات الشبكات والمرافق والادارة الهندسية بالديوان العام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة تحضير سلطة البنجر (الشمندر) على أصولها

طريقة تحضير سلطة البنجر (الشمندر) على أصولها ..
طريقة تحضير سلطة البنجر (الشمندر) على أصولها ..
طريقة تحضير سلطة البنجر (الشمندر) على أصولها ..

منتشرين بقوة.. أعراض كورونا والأنفلونزا الموسمية ونصائح مجربة للعلاج

اعراض كورونا والانفلونزا
اعراض كورونا والانفلونزا
اعراض كورونا والانفلونزا

فيديو

المتهمين

عامل يختلق واقعة خطف لأحد أقاربه .. الداخلية تكشف الحقيقة

المتهمين

خلافات الجيرة تنتهي بمشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

المتهم

بيجامل زوجة صديقه..عنصر جنائي ينشر فيديو مزيف لتجاوزات بقسم شرطة

تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد