ترامب: الحارس المصاب في واشنطن يصارع من أجل حياته
توقيع بروتوكول طرح حق انتفاع وإدارة مرفق النقل الداخلي بالغربية
أقدم من أهرامات الجيزة| هرم يوناجوني في اليابان يكشف أسرار حضارة مجهولة تحت البحر
من الهجمات الواسعة إلى التجسس الشخصي.. إيران تستهدف كبار المسؤولين الإسرائيليين
إيقاف 4 لاعبين.. قرارات لجنة الانضباط في الكاف بشأن مباراة الهلال ومولودية الجزائر
منح دراسية للحصول على الدكتوراة من المجر.. تفاصيل التقديم
تحرك محدود للدولار في عدد من البنوك اليوم الجمعة
جيش الاحتلال: مقـتل 370 عنصرا من حزب الله منذ وقف إطلاق النار فى لبنان
إدارة ترامب تجري مراجعة شاملة لقوانين الهجرة بعد إطلاق النار على الحرس الوطني
أبو ريدة: أشعر بالحزن بسبب رمضان صبحي.. وربنا يفك ضيقته
ترامب يعلن وفاة جندية الحرس الوطني في حادث إطلاق النار أمام البيت الأبيض
النقل تكشف تفاصيل مشروع “تحيا مصر 2” بميناء الدخيلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

مليونا تحميل في 6 أيام.. تطبيق الذكاء الاصطناعي الجديد يهدد بقلب موازين ChatGPT

تطبيق LingGuang
تطبيق LingGuang
شيماء عبد المنعم

أصبح تطبيق LingGuang، الذي أطلقته مؤخرا مجموعة Ant Group، واحدامن أنجح الإصدارات التكنولوجية في الصين لعام 2025، حيث تجاوز عدد تحميلاته مليونين خلال ستة أيام فقط. 

وساعدت هذه الشعبية الهائلة التطبيق على تجاوز منحنيات الاعتماد المبكر لتطبيقات مثل ChatGPT وSora، مسجلا لحظة فارقة في سباق الذكاء الاصطناعي المتسارع بالصين.

ووفقا للتقارير، وصل التطبيق إلى المركز السادس على متجر آبل “آب ستور” الصيني، وتصدر قائمة التطبيقات المجانية للأدوات Utilities.

أداء التطبيق وتوقعات الشركة

قالت Ant Group إن زخم التحميلات فاق توقعات الشركة الداخلية، كما تفوق على التطبيقات المنافسة خلال أسبوعها الأول في السوق. 

وأضافت الشركة (حسب تقرير South China Morning Post): “هذا الإنجاز يجعل من LingGuang لاعبا رئيسيا يستحق المتابعة في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي سريع التطور”.

ويأتي صعود التطبيق في وقت تتسارع فيه المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي الاستهلاكي بالصين، حيث تتنافس شركات مثل Ant Group وعلي بابا وبايت دانس لتعريف التجارب الرئيسية للذكاء الاصطناعي.

ما هو تطبيق LingGuang؟

LingGuang هو تطبيق ذكاء اصطناعي متعدد الوسائط صمم لمساعدة المستخدمين على إنشاء التطبيقات، إنتاج المحتوى البصري، تحليل المشاهد الواقعية، والتفاعل مع الذكاء الاصطناعي بشكل طبيعي وبديهي.

وبخلاف الشات بوت التقليدي الذي يعتمد أساسا على النصوص، يجمع LingGuang بين اللغة، الصور، الفيديو، والمحتوى ثلاثي الأبعاد لتقديم بيئة إبداعية وتحليلية متكاملة.

التطبيق متاح حاليا في الصين عبر آبل “آب ستور” الصيني، والمتاجر الكبرى لنظام أندرويد، وأيض من خلال واجهة ويب عالمية، مما يوسع نطاق وصوله خارج الصين.

أبرز ميزات التطبيق

- إنشاء التطبيقات الفوري “Flash App”: الميزة الأكثر شهرة والتي تساهم في شعبية التطبيق هي أداة Flash App، يمكن للمستخدمين ببساطة وصف التطبيق الذي يريدونه بلغة عادية مثل مولد خلفيات، أداة ميزانية، أو مساعد دراسي ويقوم النظام بإنشائه خلال دقائق.


وأصبح هذا القسم شائعا جدا إلى درجة أنه تسبب مؤقتا في توقف النظام نتيجة الضغط الكبير، مما دفع الشركة لإجراء ثمانية توسعات طارئة للسعة. 

وأكدت Ant Group عبر منصة “Weibo” أن هذا التعطل كان بسبب الطلب غير المسبوق، وتشير الشركة إلى أن معظم المستخدمين يقومون بتكرار التعديلات حوالي ست مرات لكل تطبيق فلاش، بينما أجرى بعضهم أكثر من 100 تعديل في أقل من ساعتين.

- إنتاج محتوى متعدد الوسائط: يمتد دور LingGuang إلى ما هو أبعد من الردود النصية، حيث يمكن للمستخدمين إنتاج نماذج ثلاثية الأبعاد، رسوم تفاعلية، رسوم متحركة، ورسوم توضيحية، ويمكن استخدام التطبيق لتصميم نماذج أولية سريعة، تصور الأفكار المعقدة، أو إنشاء محتوى إبداعي يحتاج عادة إلى برامج متخصصة.

- كاميرا AGI للذكاء الواقعي: من أبرز المميزات الأخرى للتطبيق كاميرا مدعومة بـالذكاء الاصطناعي العام AGI، قادرة على فهم وتحليل المشاهد الواقعية، وتدعم الكاميرا تحرير الصور والفيديوهات مباشرة من الهاتف، مما يتيح للمستخدمين تعديل الأجسام، الحصول على رؤى ذكية، أو إنشاء محتوى بصري ديناميكي بسهولة.

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ونشاط للرياح

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ونشاط للرياح

الانفلونزا الجديدة

بعد انتشارها بقوة.. أعراض الانفلونزا الجديدة

هبة الزياد

كانت عاملة رجيم.. والدة هبة الزياد تكشف لأول مرة سبب الوفاة

صورة ارشيفية

انقلاب خريفي.. الظواهر الجوية المتوقعة ليوم غد الجمعة

رخصة قيادة خاصة

الأوراق المطلوبة.. خطوات الحصول على رخصة قيادة خاصة 2025 للمرة الأولى

فيروس ماربورج

بعد انتشاره في إثيوبيا.. اعرف طرق الوقاية من فيروس ماربورج

هبة الزياد

قبل الرحيل المفاجئ.. ماذا قالت هبة الزياد في آخر فيديو لها؟

موعد بدء الشتاء 2025

مدخلناش في الجد.. موعد بدء الشتاء 2025 «رسميا» بهذا الوقت

مايان السيد

تأثرا بهذا الفيلم.. مايان السيد تعلن عودة والديها بعد الانفصال

المخرجة سارة رزيق

سأخبر منى الشاذلي بكل شيء.. سارة رزيق تكشف الأسرار على الهواء

الكاراتيه

اتحاد الكاراتيه عن تنظيم بطولة العالم: نشهد تطويرا هائلا للبنية التحتية الرياضية بمصر

بالصور

تصفيق حاد لـ”سكرين” وإشادات ببطل “قبل انتهاء العالم بدقيقة” في ثاني أيام مهرجان شرم الشيخ للمسرح

فريق عمل مسرحية قبل نهاية العالم بدقيقة
فريق عمل مسرحية قبل نهاية العالم بدقيقة
فريق عمل مسرحية قبل نهاية العالم بدقيقة

أيتن عامر تتحدث عن مسؤولية الأمومة وضغوط الشهرة في صاحبة السعادة

ايتن عامر مع اسعاد يونس
ايتن عامر مع اسعاد يونس
ايتن عامر مع اسعاد يونس

20 صورة لاحتفال فريق عمل السرايا الصفرا بأول يوم بروفات | شاهد

فيلم السرايا الصفرا
فيلم السرايا الصفرا
فيلم السرايا الصفرا

توابل سحرية تقلّل الغازات في الكرنب والقرنبيط

توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط
توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط
توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط

وفاة التونسية بشرى محمد

صدمة في الوسط الفني.. رحيل بشرى محمد بعد صراع مع المرض

اروى جودة

فرح مصري وآخر إيطالي.. أروى جودة تحتفل بزفافها مرتين‎

جزء من الفيديو

تداول فيديو حول إهـانة طلاب لمعلمة بالإسكندرية.. والتعليم تبدأ التحقيق

ثوران بركان مفاجئ

بعد 12 ألف سنة .. بركان من العصر الحجري بإثيوبيا يعود للحياة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد