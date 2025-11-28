مليونا تحميل في 6 أيام.. تطبيق الذكاء الاصطناعي الجديد يهدد بقلب موازين ChatGPT

أصبح تطبيق LingGuang، الذي أطلقته مؤخرا مجموعة Ant Group، واحدامن أنجح الإصدارات التكنولوجية في الصين لعام 2025، حيث تجاوز عدد تحميلاته مليونين خلال ستة أيام فقط.

وساعدت هذه الشعبية الهائلة التطبيق على تجاوز منحنيات الاعتماد المبكر لتطبيقات مثل ChatGPT وSora، مسجلا لحظة فارقة في سباق الذكاء الاصطناعي المتسارع بالصين.

ووفقا للتقارير، وصل التطبيق إلى المركز السادس على متجر آبل “آب ستور” الصيني، وتصدر قائمة التطبيقات المجانية للأدوات Utilities.

أداء التطبيق وتوقعات الشركة

قالت Ant Group إن زخم التحميلات فاق توقعات الشركة الداخلية، كما تفوق على التطبيقات المنافسة خلال أسبوعها الأول في السوق.

وأضافت الشركة (حسب تقرير South China Morning Post): “هذا الإنجاز يجعل من LingGuang لاعبا رئيسيا يستحق المتابعة في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي سريع التطور”.

ويأتي صعود التطبيق في وقت تتسارع فيه المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي الاستهلاكي بالصين، حيث تتنافس شركات مثل Ant Group وعلي بابا وبايت دانس لتعريف التجارب الرئيسية للذكاء الاصطناعي.

ما هو تطبيق LingGuang؟

LingGuang هو تطبيق ذكاء اصطناعي متعدد الوسائط صمم لمساعدة المستخدمين على إنشاء التطبيقات، إنتاج المحتوى البصري، تحليل المشاهد الواقعية، والتفاعل مع الذكاء الاصطناعي بشكل طبيعي وبديهي.

وبخلاف الشات بوت التقليدي الذي يعتمد أساسا على النصوص، يجمع LingGuang بين اللغة، الصور، الفيديو، والمحتوى ثلاثي الأبعاد لتقديم بيئة إبداعية وتحليلية متكاملة.

التطبيق متاح حاليا في الصين عبر آبل “آب ستور” الصيني، والمتاجر الكبرى لنظام أندرويد، وأيض من خلال واجهة ويب عالمية، مما يوسع نطاق وصوله خارج الصين.

أبرز ميزات التطبيق

- إنشاء التطبيقات الفوري “Flash App”: الميزة الأكثر شهرة والتي تساهم في شعبية التطبيق هي أداة Flash App، يمكن للمستخدمين ببساطة وصف التطبيق الذي يريدونه بلغة عادية مثل مولد خلفيات، أداة ميزانية، أو مساعد دراسي ويقوم النظام بإنشائه خلال دقائق.



وأصبح هذا القسم شائعا جدا إلى درجة أنه تسبب مؤقتا في توقف النظام نتيجة الضغط الكبير، مما دفع الشركة لإجراء ثمانية توسعات طارئة للسعة.

وأكدت Ant Group عبر منصة “Weibo” أن هذا التعطل كان بسبب الطلب غير المسبوق، وتشير الشركة إلى أن معظم المستخدمين يقومون بتكرار التعديلات حوالي ست مرات لكل تطبيق فلاش، بينما أجرى بعضهم أكثر من 100 تعديل في أقل من ساعتين.

- إنتاج محتوى متعدد الوسائط: يمتد دور LingGuang إلى ما هو أبعد من الردود النصية، حيث يمكن للمستخدمين إنتاج نماذج ثلاثية الأبعاد، رسوم تفاعلية، رسوم متحركة، ورسوم توضيحية، ويمكن استخدام التطبيق لتصميم نماذج أولية سريعة، تصور الأفكار المعقدة، أو إنشاء محتوى إبداعي يحتاج عادة إلى برامج متخصصة.

- كاميرا AGI للذكاء الواقعي: من أبرز المميزات الأخرى للتطبيق كاميرا مدعومة بـالذكاء الاصطناعي العام AGI، قادرة على فهم وتحليل المشاهد الواقعية، وتدعم الكاميرا تحرير الصور والفيديوهات مباشرة من الهاتف، مما يتيح للمستخدمين تعديل الأجسام، الحصول على رؤى ذكية، أو إنشاء محتوى بصري ديناميكي بسهولة.