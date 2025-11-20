وداعا للبرامج المعقدة.. أسهل طريقة لإنشاء صور بالذكاء الاصطناعي من واتساب

أطلق تطبيق واتساب تحديثا جديدا يتيح للمستخدمين إنشاء صور معتمدة على الذكاء الاصطناعي مباشرة داخل المحادثات، دون الحاجة إلى أي تطبيقات أو أدوات خارجية.

وتعد هذه الميزة من أقوى إضافات واتساب الأخيرة، خاصة للمستخدمين الذين يعتمدون على التطبيق بشكل يومي، إذ توفر طريقة سريعة وسهلة لتوليد الصور وتحريرها وحفظها من داخل الشاشة نفسها.

طريقة إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي عبر واتساب

1. ابدأ محادثة جديدة مع Meta AI.

2. اكتب كلمة imagine متبوعة بوصفك النصي للصورة التي تريد إنشاءها.

3. أثناء كتابة الوصف، ستظهر لك معاينة للصورة مباشرة.

4. اختر الصورة المفضلة لديك من بين عدة خيارات يعرضها لك الذكاء الاصطناعي.

5. سيتم توليد الصورة خلال ثوان معدودة.

6. لحفظ الصورة، اضغط مطولا عليها ثم اختر حفظ ليتم تنزيلها في معرض الصور لديك.

كيفية تعديل صورة منشأة بالذكاء الاصطناعي على واتساب

إذا رغبت بتعديل إحدى الصور التي أنشأتها، يمكنك القيام بذلك بسهولة:

1. افتح المحادثة التي تحتوي على الصورة المُنشأة.

2. اختر الصورة ثم أضف وصفا جديدا يوضح التعديلات المطلوبة.

3. بعد إرسال الوصف المحدث، سيقوم الذكاء الاصطناعي بتعديل الصورة القديمة واستبدالها بنسخة جديدة وفقًا للطلب.

أمور يجب الانتباه لها

- استخدام هذه الميزة يعني موافقتك على شروط خدمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة “ميتا”.

- يتيح لك واتساب حذف سجلات المحادثة مع الذكاء الاصطناعي أو طلب حذف المعلومات التي شاركتها.

- بعض الصور المولدة قد لا تكون دقيقة أو مناسبة تماما، لذا يفضل التحقق منها قبل مشاركتها.

إنشاء وتعديل الصور بالذكاء الاصطناعي باستخدام ChatGPT على واتساب



أطلق ChatGPT من شركة OpenAI ميزة جديدة تتيح لمستخدمي واتساب إنشاء وتحرير الصور مباشرة من داخل المحادثات

لا يحتاج المستخدم إلى تطبيق إضافي للاستفادة من هذه الميزة، كل ما عليه فعله هو حفظ رقم ChatGPT في جهات الاتصال الخاصة به، عبر الخطوات التالية:



1. أضاف رقم المحادثة الخاصة بـ ChatGPT وهو +1-800-(1-800-242-8478)

2. بعد حفظه، يمكن بدء الدردشة مع ChatGPT عبر واتساب كما لو كان جهة اتصال عادية.

3. لإنشاء صورة ابدأ رسالتك بعبارة مثل: "Create an image of..."، ثم اكتب وصف الصورة التي ترغب في إنشائها.

4. سيقوم ChatGPT بقراءة الوصف وإرسال صورة منشأة بالذكاء الاصطناعي بناء على المدخلات.

5. لتعديل صورة اضغط على زر + في المحادثة وأضف الصورة التي تريد تعديلها. بعد رفعها، سيسألك ChatGPT عن نوع التعديل المطلوب.