في أول أيام معرض الكويت الدولي للكتاب.. أرجوحة المصرية تفوز بجائزة أفضل ناشر عربي

فازت دار أرجوحة المصرية والمتخصصة في أدب الطفل واليافعين، بجائزة الدكتور عبد العزيز المنصور لأفضل ناشر عربي، والتي ينظمها اتحاد الناشرين العرب.

وتسلم الناشر محمد شوقي الجائزة من وزير الإعلام والثقافة الكويتي عيد الرحمن المطيري في أولى أيام معرض الكويت الدولي للكتاب والذي انطلق اليوم بمشاركة عربية ودولية واسعة.

ونالت (أرجوحة) الجائزة عن روايتها لليافعين (١١ نقطة) من تأليف يمام خرتش ورسوم ميادة مسعد، والتي تعالج موضوع التنمر من خلال يافع عربي يقرر مواجهة مخاوفه.

المعروف أن أرجوحة دار نشر مصرية تأسست منذ ثلاث سنوات ضمن شركة (عصير الكتب)، وأصدرت خلالها ما تجاوز المائة إصدار لفئات الطفولة المختلفة واليافعين، كما ترشحت لأكثر من جائزة، ووصلت أعمالها للقائمة الطويلة في جائزة الشيخ زايد، والقائمة القصيرة في جائزة ملتقى ناشري كتب الأطفال، وحصلت قبل عدة أشهر على جائزة أفضل كتاب للطفل على هامش معرض الشارقة القرائي لكتب الطفل عن قصة (هشش..هذا سر) للكاتب محمد كاسبر، والفنانة نهى محرم.

وتستعد (أرجوحة) للمشاركة في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب المزمع إقامته في يناير المقبل بعناوين جديدة عربية ومترجمة.