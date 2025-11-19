كليتا الطب والتجارة تتصدران نتائج 100 يوم رياضة في كرة السلة بجامعة عين شمس

حصدت كليتا الطب والتجارة المركز الأول في لعبة كرة السلة لطلاب وطالبات جامعة عين شمس، ضمن فعاليات «مبادرة ١٠٠ يوم رياضة» في نسختها الثانية، والتي أُقيمت خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، والتي تهدف إلى تفعيل الأنشطة الرياضية داخل الحرم الجامعي بما يسهم في بناء جيل يتمتع بالصحة واللياقة والروح الرياضية.

أُقيمت الفعاليات تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس.

وتحت الإشراف الإداري للأستاذ إبراهيم سعيد حمزة، أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب، وتنفيذ إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

وجاءت النتائج على النحو التالي:

أولًا – الطالبات:

• المركز الأول: كلية الطب

• المركز الثاني: كلية الهندسة

• المركز الثالث: كلية التجارة

ثانيًا – الطلبة:

• المركز الأول: كلية التجارة

• المركز الثاني: كلية الطب

• المركز الثالث: كلية الهندسة