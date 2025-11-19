قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أزهري: الأبراج من أكبر المصائب التي ابتليت بها الأمة
هل من حق الزوج منع زوجته من التعليم؟.. حسام موافي يجيب
ترامب يكشف آخر موعد للرد الأوكراني على خطة السلام
آخر تحديث لسعر الدولار مساء اليوم 21-11-2025
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث بأسيوط
حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل سكني.. الإفتاء توضح
أندية الدوري الإنجليزي تعتمد قانونين ماليين جديدين وتعارض مقترح حد الإنفاق
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
برلمان

عقوبات تصل لـ مليون جنيه لسرقة التيار الكهربائي.. بعد موافقة تشريعية الشيوخ

سرقة الكهرباء
سرقة الكهرباء
حسن رضوان

يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات سرقة الكهرباء في مصر خاصة بعد موافقة  لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بـ  مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، بهدف تغليظ العقوبات على جرائم سرقة التيار وتشديد الإجراءات لضمان استرداد حقوق الدولة.

تعديل المادة 70… عقوبات أشد وردّ مثلي قيمة الاستيلاء

شملت التعديلات المقترحة إعادة صياغة المادة 70 بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة بين 100 ألف ومليون جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من: قام بتوصيل الكهرباء بالمخالفة للقانون، أو علم بوجود مخالفة ولم يبلغ الجهات المختصة،أو امتنع عمداً عن تقديم خدمة مرخص بها دون سند قانوني.

كما تُلزم المحكمة المحكوم عليه برد مثلي قيمة التيار المستولى عليه، وتُضاعَف العقوبة في حالة العود.وكان النص القائم يكتفي بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه.

تعديل المادة 71… عقوبات تصل للسجن إذا تسبب الجرم في انقطاع التيار

وحددت التعديلات الجديدة الحبس سنة على الأقل وغرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه لكل من يستولي على التيار الكهربائي. وفي حال تسبب الفعل في انقطاع الكهرباء تصبح العقوبة السجن.

أما إذا تمت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل أو تعطيل المعدات والأجهزة الخاصة بالإنتاج أو النقل أو التوزيع، فتكون العقوبة الحبس سنتين على الأقل وغرامة بين 200 ألف ومليوني جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.

وتلزم المادة أيضاً الجاني برد مثلي قيمة الاستهلاك وسداد نفقات إعادة الحالة إلى أصلها.يُذكر أن النص الحالي كان يحدد العقوبة بالحبس بين ستة أشهر وسنتين وغرامة بين 10 و100 آلاف جنيه مع إمكانية انقضاء الدعوى بالتصالح.

إضافة مادة جديدة: تنظيم التصالح وضوابطه

تضمّن المشروع إضافة مادة جديدة (71 مكرراً) تسمح للجهة المجني عليها بالتصالح مع المتهم في جرائم المادتين 70 و71، وفق ضوابط مالية تدريجية:

قبل رفع الدعوى الجنائية: دفع قيمة الاستهلاك فقط

بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم بات: دفع مثلي قيمة الاستهلاك

بعد الحكم البات: دفع ثلاثة أمثال قيمة الاستهلاك

وفي جميع الأحوال، يتحمل المتصالح تكلفة أي إتلاف للمهمات أو المعدات، ويتم مضاعفة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة عند حدوثه أثناء التنفيذ.

خطوة تشريعية تستهدف مواجهة الفوضى في استهلاك الكهرباء

أكدت اللجنة خلال مناقشتها أن تعديلات القانون تأتي في إطار مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، وما تسببه من خسائر مالية للدولة وإضرار بالبنية التحتية لمنظومة الكهرباء، مشيرة إلى أن تغليظ العقوبات يعد ضرورة لحماية المرافق العامة ومنع الاعتداء عليها.

سرقة الكهرباء الكهرباء خطوة تشريعية مواجهة الفوضى

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

اطلاق قوافل الخير بالإسكندرية

الإسكندرية تطلق قافلة الخير للأسر الأكثر احتياجًا

ارشيفيه

إصابة 3 أشخاص من عائلة واحدة في حادث تصادم بالدقهلية

تحصين مواشى

الدقهلية: تحصين 230 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

