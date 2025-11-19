قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

كنا بنلعب.. طالب يصيب زميله بانفجار في القرنية داخل مدرسة بكرداسة

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في واقعة إصابة طالب بالصف السادس الابتدائي بانفجار في قرنية العين اليسرى داخل إحدى المدارس بدائرة قسم كرداسة، إثر إلقاء زميله حجرًا عليه أثناء تواجدهما بفناء المدرسة.

وأصدرت النيابة العامة عددا من القرارات حول هذه الواعة، تضمنت ما يلي:

- استدعاء مسؤولي المدرسة؛ لسماع أقوالهم حول واقعة الإشراف والمتابعة داخل الفناء.

- طلب التقرير الطبي النهائي لحالة الطالب المصاب، وبيان مدى إصابته، والعاهة الناتجة عنها (إن وجدت).

- استجواب الطالب المتهم، بحضور أحد أفراد أسرته، وممثل من الشؤون الاجتماعية؛ نظرًا لحداثة سِنِّه.

- التصريح بفحص كاميرات المراقبة داخل المدرسة (إن وجدت)، لتحديد ملابسات الواقعة.

بداية البلاغ

تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا من العميد أحمد نجم رئيس قطاع أكتوبر، يفيد بحضور كهربائي بصحبة نجله البالغ 11 عامًا إلى مكتب المقدم محمد سعودي رئيس مباحث كرداسة، وتقديمه تقريرًا طبيًا يُثبت إصابة ابنه بانفجار في القرنية.

وأفاد ولي الأمر في بلاغه، بأن طالبًا بالصف الأول الإعدادي بذات المدرسة، ألقى حجرًا على نجله أثناء وجوده في فناء المدرسة، مما تسبب في إصابته البالغة بعينه اليسرى.

ضبط المتهم وتحقيقات الشرطة

تمكن رجال المباحث من ضبط الطالب المتهم، وبمواجهته أمام اللواء هاني شعراوي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، اعترف بارتكاب الواقعة، موضحًا أنها حدثت أثناء اللعب داخل حوش المدرسة ودون قصد الاعتداء.

كما حرر والد المجني عليه محضرًا يتهم فيه هذا الطالب بالتسبب في إصابة نجله، بالإضافة إلى إهمال إدارة المدرسة في الإشراف على الطلاب.

وما زالت التحقيقات مستمرة لكشف التفاصيل الكاملة للواقعة.

قرنية العين اليسرى كرداسة النيابة العامة إصابة طالب

