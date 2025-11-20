أساطير كل العصور.. كواليس لقاء ترامب ورونالدو في البيت الأبيض|فيديو

في مشهد جمع بين السياسة والرياضة على أعلى مستوى، خطف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأنظار بعد ظهورهما سويًّا داخل أروقة البيت الأبيض، في مقطع رسمي نشره الحساب الخاص بالمقر الرئاسي.

رونالدو ضمن وفد ولي العهد السعودي

وجاءت زيارة رونالدو إلى واشنطن ضمن الوفد المرافق لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث حظي اللاعب باستقبال رئاسي يعكس مكانته العالمية.

ويأتي هذا الظهور بعد تصريحات سابقة أدلى بها رونالدو للإعلامي بيرس مورجان، أشاد فيها بترامب وبقدرته على قيادة التغيير.

اللافت أن الحساب الرسمي للبيت الأبيض علّق على الفيديو بجملة مختصرة لكنها مثيرة:

“Two GOATS.. CR7 x 45/47”

في تلميح مباشر إلى مكانة الثنائي كـ"أعظم من مرّ عبر العصور"، مع دمج لقب رونالدو الشهير "CR7" برقم رئاسة ترامب 45 و47، في إشارة لعودته للمنصب.

هذا اللقاء الفريد، الذي جمع رمزًا رياضيًا عالميًا بأحد أكثر رؤساء أمريكا تأثيرًا وإثارة للجدل، أضفى بعدًا جديدًا على الزيارة الرسمية، وخلق حالة واسعة من التفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي، ليصبح الحدث واحدًا من أبرز لحظات واشنطن في هذا اليوم.