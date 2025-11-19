قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المتهم الثاني في واقعة التعدي على أطفال مدرسة دولية بالسلام يعترف بالجريمة| تفاصيل مثيرة
واشنطن تضغط وزيلينسكي يصرخ: خطة ترامب السلام تفقدنا الكرامة
ذروة في ارتفاع درجات الحرارة .. الأرصاد تصدر بيانا مهما بشأن طقس الأيام القادمة
عودة عاشور .. قائمة الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا
مصاريفها فوق الـ 70 ألف جنيه | الأهالي يطالبون بإعدام المعتدين على تلاميذ مدرسة السلام
التصويت الاثنين المقبل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.. اعرف لجنتك بالرقم القومي
بث مباشر .. الوطنية تتابع مع السفارات سير العملية الانتخابية
تشكيل أهلي جدة ضد القادسية في الدوري السعودي
بعد زيارة أعضاء المجلس .. أشرف زكي يتراجع عن استقالته نقيبًا للممثلين
وفاة 18 شخصا وإصابة 21 آخرين في انفجار مصنع بولاية البنجاب الباكستانية
فيروس ماربورغ يثير ذعر إثيوبيا وسط مخاوف من انتشار العدوى .. ما القصة؟
30 ساعة تحقيق.. مواجهة نارية بين الضحايا والمتهمين في واقعة مدرسة السلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الصراع يشتعل.. المهدي سليمان يشكو الاتحاد السكندري وسلامة يرد

المهدي سليمان
المهدي سليمان
حسام الحارتي

أعلن المهدي سليمان حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك شكوى الاتحاد السكندري ناديه السابق في اتحادالكرة بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة وطالب اللاعب بضرورة حل الأزمة بشكل ودي.

وقال المهدي سليمان عبر حسابه الرسمي على الفيس بوك :" توضيح بخصوص مستحقاتي في نادي الاتحاد السكندري.

بقالّي فترة طويلة بحاول أخلص موضوع مستحقاتي مع نادي الاتحاد، واتكلمت أكتر من مرة مع رئيس النادي. 

وتابع :" محمد احمد سلامة اللي وعدني إن الأمور هتتحل، بس للأسف لحد دلوقتي مفيش أي حاجة حصلت.

وواصل: أنا قدمت رسميًا شكوى لاتحاد الكرة عشان أطالب بحقي عن المواسم اللي فاتت، عن مواسم 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025.

وأتم: أنا ما بطلبش غير حقي اللي تعبت فيه، وكنت دايمًا ملتزم بكل حاجة في النادي

واختتم :"يارب يكون في حل قريب، وأتمنى من إدارة النادي يتحركوا وينهوا الموضوع بشكل محترم وودي"٠ 

ومن جهة أخرى، حرص محمد أحمد سلامة رئيس نادي الاتحاد السكندري على الرد على بيان حارس الفريق السابق والزمالك الحالي، وجاء البيان كالتالي:-

وأكد رئيس نادي الاتحاد السكندري بشكل قاطع أنه لا توجد أي مستحقات مالية متأخرة للاعب المهدي  سليمان  لدىالنادي عن أي موسم سابق، وأن النادي يمتلك المستندات الرسمية التي تثبت ذلك بشكل واضح وقانوني، وفق العقود الموقعة واللوائح المنظمة لعلاقة اللاعبين بالأندية.

وتابع :"ويشدد رئيس النادي على أن الموقف القانوني للنادي كامل وسليم، وأن كل الحقوق المالية والإدارية محفوظة، ولايستند النادي في مواقفه إلا لما هو ثابت بالأوراق.

وأتم :"كما يوضح رئيس النادي أنه في إنتظار أي مخاطبات أو شكاوى رسمية تصل من اتحاد الكرة بخصوص هذا الملف ،وسيتم التعامل معها فورًا وبمنتهى الشفافية، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحفظ حق النادي دون أي تهاون.

وأكد رئيس نادي الإتحاد السكندري احترامه الكامل لجميع اللاعبين الحاليين والسابقين، مع الالتزام الكامل بتطبيق اللوائحوحفظ الحقوق وفق المستندات الرسمية فقط، بعيدًا عن أي تصريحات لا تستند إلى أدلة.

واختتم: يؤكد محمد أحمد سلامة رئيس النادي تأكيده أنه لن يسمح بالمساس بحقوق أو سمعة الإتحاد السكندري ، وأنهجاهز للرد على أي شكوى أو إجراء قانوني عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

المهدي سليمان الاتحاد السكتدري الزمالك محمد سلامة أخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

المتهمين

أسر ضحايا واقعة المدرسة الدولية بالسلام تغادر مقر النيابة

الطفل المتهم

كان بيتكلم أجنبي وهو بيقتله .. أخت سفاح الإسماعيلية تكشف تفاصيل جديدة في واقعة الصاروخ الكهربائي

المتهم بدهس كلب بسيارته بالإسكندرية

القبض على المتهم بدهس كلب بسيارته في الإسكندرية

بالصور

كارثة غير متوقعة.. احذري تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

تخزين الثوم والخبز في الثلاجة
تخزين الثوم والخبز في الثلاجة
تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

فيديو

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد