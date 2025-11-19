الصراع يشتعل.. المهدي سليمان يشكو الاتحاد السكندري وسلامة يرد

أعلن المهدي سليمان حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك شكوى الاتحاد السكندري ناديه السابق في اتحادالكرة بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة وطالب اللاعب بضرورة حل الأزمة بشكل ودي.

وقال المهدي سليمان عبر حسابه الرسمي على الفيس بوك :" توضيح بخصوص مستحقاتي في نادي الاتحاد السكندري.

بقالّي فترة طويلة بحاول أخلص موضوع مستحقاتي مع نادي الاتحاد، واتكلمت أكتر من مرة مع رئيس النادي.

وتابع :" محمد احمد سلامة اللي وعدني إن الأمور هتتحل، بس للأسف لحد دلوقتي مفيش أي حاجة حصلت.

وواصل: أنا قدمت رسميًا شكوى لاتحاد الكرة عشان أطالب بحقي عن المواسم اللي فاتت، عن مواسم 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025.

وأتم: أنا ما بطلبش غير حقي اللي تعبت فيه، وكنت دايمًا ملتزم بكل حاجة في النادي.

واختتم :"يارب يكون في حل قريب، وأتمنى من إدارة النادي يتحركوا وينهوا الموضوع بشكل محترم وودي"٠

ومن جهة أخرى، حرص محمد أحمد سلامة رئيس نادي الاتحاد السكندري على الرد على بيان حارس الفريق السابق والزمالك الحالي، وجاء البيان كالتالي:-

وأكد رئيس نادي الاتحاد السكندري بشكل قاطع أنه لا توجد أي مستحقات مالية متأخرة للاعب المهدي سليمان لدىالنادي عن أي موسم سابق، وأن النادي يمتلك المستندات الرسمية التي تثبت ذلك بشكل واضح وقانوني، وفق العقود الموقعة واللوائح المنظمة لعلاقة اللاعبين بالأندية.

وتابع :"ويشدد رئيس النادي على أن الموقف القانوني للنادي كامل وسليم، وأن كل الحقوق المالية والإدارية محفوظة، ولايستند النادي في مواقفه إلا لما هو ثابت بالأوراق.

وأتم :"كما يوضح رئيس النادي أنه في إنتظار أي مخاطبات أو شكاوى رسمية تصل من اتحاد الكرة بخصوص هذا الملف ،وسيتم التعامل معها فورًا وبمنتهى الشفافية، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحفظ حق النادي دون أي تهاون.

وأكد رئيس نادي الإتحاد السكندري احترامه الكامل لجميع اللاعبين الحاليين والسابقين، مع الالتزام الكامل بتطبيق اللوائحوحفظ الحقوق وفق المستندات الرسمية فقط، بعيدًا عن أي تصريحات لا تستند إلى أدلة.

واختتم: يؤكد محمد أحمد سلامة رئيس النادي تأكيده أنه لن يسمح بالمساس بحقوق أو سمعة الإتحاد السكندري ، وأنهجاهز للرد على أي شكوى أو إجراء قانوني عبر القنوات الرسمية المعتمدة.