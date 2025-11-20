معبرنيش.. ناني سعد الدين تكشف عن موقف صعب مع محمد رمضان

كشفت الفنانة ناني سعد الدين عن موقف مؤثر عاشته أثناء محاولتها العمل مع الفنان محمد رمضان في مسلسل "نسر الصعيد"، مؤكدة أن الظروف حالت دون مشاركتها في العمل رغم دعمها له ودعائها له بالتوفيق في مسيرته الفنية.



وقالت ناني، خلال لقاء مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" على قناة صدى البلد 2: «دعيت لمحمد رمضان، كنا بنعمل مسلسل ليلى علوي "أيام بنعيشها"، وقلت له: ربنا يعليك يا ابني ويوفقك، ولما روحت له في "نسر الصعيد"، معبرنيش»، مضيفة أن الموقف سبب لها شعورا بالحزن.



وأكدت أنها التقت محمد رمضان لاحقًا في عزاء الفنان صلاح السعدني، حيث رحب بها وزوجها بشكل ودّي، وقال له: «خلي بالك منها»، مشيرة إلى أن هذا اللقاء لم يعوضها عن شعورها بالإحباط بسبب عدم منحها فرصة العمل معه في المسلسل.

