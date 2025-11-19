أكرم حسني يتبرع ببدلة أبو حفيظة.. وهشام ماجد بجاكيت خلصانة بشياكة لصالح الخير

تبرع الفنان أكرم حسني ببدلة شخصية “أبو حفيظة”، فيما تبرع الفنان هشام ماجد بالجاكيت الذي ارتداه في مسلسل “خلصانة بشياكة”، لصالح إحدى المؤسسات بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي خلال فعاليات الجولة الخيرية التي تنظمها المؤسسة في كندا والولايات المتحدة بمشاركة الفنان هاني رمزي وتم عرض هذه المقتنيات في مزاد خيري خُصص ريعه لدعم أنشطة المؤسسة تجاه القرى الأكثر احتياجًا في مصر.

وجاء التبرع خلال الحفل الأول للجولة بمدينة تورونتو، والذي شهد حضورًا كبيرًا من أبناء الجالية المصرية. وأكد حسني أن دعمه للمؤسسة نابع من ثقته في قدرتها على إيصال التبرعات إلى مستحقيها، خاصة في المناطق الأكثر فقرًا.

وانطلقت الجولة الخيرية للمؤسسة – عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي – في تورونتو بكندا وكاليفورنيا بالولايات المتحدة، وسط أجواء احتفالية وتفاعل لافت من أبناء الجالية. وتستهدف الجولة دعم الأسر الأولى بالرعاية في مصر، على أن تتواصل فعالياتها في شيكاغو يوم 22 نوفمبر، وتختتم في نيوجيرسي يوم 23 نوفمبر الجاري.

وأعرب الفنانون المشاركون عن فخرهم ببدء الجولة من تورونتو، مؤكدين أن العمل الخيري يمثل جزءًا أصيلًا من رسالتهم الإنسانية، وأن اللقاء بالجالية المصرية يمنحهم طاقة إيجابية تعزز روح العطاء.

وشدد الفنانون على أهمية دعم الطلاب غير القادرين والأسر الفقيرة من خلال مبادرات المؤسسة، مشيرين إلى دقة الأبحاث الاجتماعية التي تُجريها المؤسسة لتوجيه التبرعات لمستحقيها الحقيقيين.

وقال الفنان هشام ماجد: “اللي خلانا نيجي هنا إن أي تبرعات تذهب لمكانها المظبوط.”

وأضاف الفنان أكرم حسني: “جينا راعي مصر علشان نساعد الناس تعيش الحد الأدنى من الآدمية، وشفنا قد إيه المؤسسة بتضمن وصول التبرعات لمستحقين بالفعل.”

فيما قال الفنان هاني رمزي: “راعي مصر خلتنا نشوف ناس عظيمة تشكر ربنا على أقل القليل.”

من جانبه، وجّه المستشار أمير رمزي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، الشكر للفنانين المشاركين، مشيدًا بتخصيصهم وقتًا وجهدًا ودعمهم الصادق للعمل الإنساني، ومؤكدًا أن مشاركتهم تجسد الدور الحقيقي للفن في ترسيخ قيم الرحمة والتكافل داخل المجتمع.