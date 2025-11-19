قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ذروة في ارتفاع درجات الحرارة .. الأرصاد تصدر بيانا مهما بشأن طقس الأيام القادمة
عودة عاشور .. قائمة الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا
مصاريفها فوق الـ 70 ألف جنيه | الأهالي يطالبون بإعدام المعتدين على تلاميذ مدرسة السلام
التصويت الاثنين المقبل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.. اعرف لجنتك بالرقم القومي
بث مباشر .. الوطنية تتابع مع السفارات سير العملية الانتخابية
تشكيل أهلي جدة ضد القادسية في الدوري السعودي
بعد زيارة أعضاء المجلس .. أشرف زكي يتراجع عن استقالته نقيبًا للممثلين
وفاة 18 شخصا وإصابة 21 آخرين في انفجار مصنع بولاية البنجاب الباكستانية
فيروس ماربورغ يثير ذعر إثيوبيا وسط مخاوف من انتشار العدوى .. ما القصة؟
30 ساعة تحقيق.. مواجهة نارية بين الضحايا والمتهمين في واقعة مدرسة السلام
مطلّعش الكتاب بسرعة .. مدرس متهم بضرب طفل بخرطوم في عينه بأوسيم
هذه الفتوى نسبت زورًا للدكتور علي جمعة.. أزهري ينفعل على خبير أبراج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أكرم حسني يتبرع ببدلة أبو حفيظة.. وهشام ماجد بجاكيت خلصانة بشياكة لصالح الخير

أكرم حسني
أكرم حسني
قسم الفن

تبرع الفنان أكرم حسني ببدلة شخصية “أبو حفيظة”، فيما تبرع الفنان هشام ماجد بالجاكيت الذي ارتداه في مسلسل “خلصانة بشياكة”، لصالح إحدى المؤسسات بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي خلال فعاليات الجولة الخيرية التي تنظمها المؤسسة في كندا والولايات المتحدة بمشاركة الفنان هاني رمزي وتم عرض هذه المقتنيات في مزاد خيري خُصص ريعه لدعم أنشطة المؤسسة تجاه القرى الأكثر احتياجًا في مصر. 

وجاء التبرع خلال الحفل الأول للجولة بمدينة تورونتو، والذي شهد حضورًا كبيرًا من أبناء الجالية المصرية. وأكد حسني أن دعمه للمؤسسة نابع من ثقته في قدرتها على إيصال التبرعات إلى مستحقيها، خاصة في المناطق الأكثر فقرًا.

وانطلقت الجولة الخيرية للمؤسسة – عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي – في تورونتو بكندا وكاليفورنيا بالولايات المتحدة، وسط أجواء احتفالية وتفاعل لافت من أبناء الجالية. وتستهدف الجولة دعم الأسر الأولى بالرعاية في مصر، على أن تتواصل فعالياتها في شيكاغو يوم 22 نوفمبر، وتختتم في نيوجيرسي يوم 23 نوفمبر الجاري.

وأعرب الفنانون المشاركون عن فخرهم ببدء الجولة من تورونتو، مؤكدين أن العمل الخيري يمثل جزءًا أصيلًا من رسالتهم الإنسانية، وأن اللقاء بالجالية المصرية يمنحهم طاقة إيجابية تعزز روح العطاء.

وشدد الفنانون على أهمية دعم الطلاب غير القادرين والأسر الفقيرة من خلال مبادرات المؤسسة، مشيرين إلى دقة الأبحاث الاجتماعية التي تُجريها المؤسسة لتوجيه التبرعات لمستحقيها الحقيقيين.

وقال الفنان هشام ماجد: “اللي خلانا نيجي هنا إن أي تبرعات تذهب لمكانها المظبوط.”
وأضاف الفنان أكرم حسني: “جينا راعي مصر علشان نساعد الناس تعيش الحد الأدنى من الآدمية، وشفنا قد إيه المؤسسة بتضمن وصول التبرعات لمستحقين بالفعل.”
فيما قال الفنان هاني رمزي: “راعي مصر خلتنا نشوف ناس عظيمة تشكر ربنا على أقل القليل.”

من جانبه، وجّه المستشار أمير رمزي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، الشكر للفنانين المشاركين، مشيدًا بتخصيصهم وقتًا وجهدًا ودعمهم الصادق للعمل الإنساني، ومؤكدًا أن مشاركتهم تجسد الدور الحقيقي للفن في ترسيخ قيم الرحمة والتكافل داخل المجتمع.

أكرم حسني أبو حفيظة هشام ماجد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

الدكتور شوقي علام

شوقي علام: التعامل مع البنوك الرسمية يخضع لضوابط شرعية واضحة حدّدها العلماء

جامعة الأزهر

جامعة الأزهر تتصدر تصنيف شنغهاي للتخصصات البينية ضمن أفضل 2000 جامعة على مستوى العالم

حكم حرق ملابس الميت

حكم حرق ملابس الميت قبل الأربعين.. الإفتاء: حرام شرعا ويستلزم تعويض الورثة

بالصور

كارثة غير متوقعة.. احذري تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

تخزين الثوم والخبز في الثلاجة
تخزين الثوم والخبز في الثلاجة
تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

فيديو

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد