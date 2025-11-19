قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المتهم الثاني في واقعة التعدي على أطفال مدرسة دولية بالسلام يعترف بالجريمة| تفاصيل مثيرة
واشنطن تضغط وزيلينسكي يصرخ: خطة ترامب السلام تفقدنا الكرامة
ذروة في ارتفاع درجات الحرارة .. الأرصاد تصدر بيانا مهما بشأن طقس الأيام القادمة
عودة عاشور .. قائمة الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا
مصاريفها فوق الـ 70 ألف جنيه | الأهالي يطالبون بإعدام المعتدين على تلاميذ مدرسة السلام
التصويت الاثنين المقبل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.. اعرف لجنتك بالرقم القومي
بث مباشر .. الوطنية تتابع مع السفارات سير العملية الانتخابية
تشكيل أهلي جدة ضد القادسية في الدوري السعودي
بعد زيارة أعضاء المجلس .. أشرف زكي يتراجع عن استقالته نقيبًا للممثلين
وفاة 18 شخصا وإصابة 21 آخرين في انفجار مصنع بولاية البنجاب الباكستانية
فيروس ماربورغ يثير ذعر إثيوبيا وسط مخاوف من انتشار العدوى .. ما القصة؟
30 ساعة تحقيق.. مواجهة نارية بين الضحايا والمتهمين في واقعة مدرسة السلام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تعرف على جميع الفائزين بجوائز الأفضل في أفريقيا 2025

حمزة شعيب

أُسدل الستار، مساء الأربعاء، على فعاليات حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لعام 2025، والذي استضافته مدينة الرباط المغربية وسط حضور لافت من أبرز أساطير الكرة الإفريقية والعربية.

وشهد الحفل مشاركة مميزة لعدد من رموز الكرة المصرية، أبرزهم محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك السابق، وعصام الحضري، الحارس التاريخي لمنتخب مصر، إلى جانب حضور واسع لنجوم القارة، من بينهم الجزائري رابح ماجر، والغاني أسامواه جيان، والكاميروني صامويل إيتو، وعدد من اللاعبين البارزين عبر التاريخ.

وجاءت الجوائز التي أعلن عنها الاتحاد الإفريقي على النحو التالي:

  • أفضل لاعب في إفريقيا: أشرف حكيمي (المغرب).
  • أفضل لاعبة: غزلان الشباك (المغرب).
  • أفضل لاعب داخل القارة: فيستون ماييلي (جمهورية الكونغو الديمقراطية).
  • أفضل مدرب: بوبيستا (الرأس الأخضر).
  • أفضل نادٍ: بيراميدز (مصر).
  • أفضل حكم: عمر عبد القادر أرتان (الصومال).
  • أفضل حكمة: شاميرا نبادا (أوغندا).
  • أفضل منتخب رجال: منتخب المغرب تحت 20 عامًا.
  • أفضل منتخب سيدات: نيجيريا.
  • أفضل لاعب صاعد: عثمان معما (المغرب).
  • أفضل لاعبة صاعدة: ضحى المدني (المغرب).
  • أفضل هدف: كليمنت مزيزي (تنزانيا).

اختُتم الحفل بتتويج مجموعة من أبرز المواهب والنجوم، في ليلة احتفالية كرّمت تألق كرة القدم الإفريقية خلال عام 2025.

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

أخبار السيارات

أخبار السيارات | أسباب توجه المصريين للعربات الكهربائية.. وكيا تستدعي 260 ألف مركبة سيدان

هواوي Mate80

هواوي Mate 80 يرفع سقف المنافسة.. أول لقطات رسمية تستعرض أداء الكاميرا الخارق

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| واتساب يضيف ميزة دعم الحسابات المتعددة على نظام iOS.. وجوجل تكشف عن قائمة أفضل تطبيقات وألعاب أندرويد 2025

بالصور

كارثة غير متوقعة.. احذري تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

