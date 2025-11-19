تعرف على جميع الفائزين بجوائز الأفضل في أفريقيا 2025

أُسدل الستار، مساء الأربعاء، على فعاليات حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لعام 2025، والذي استضافته مدينة الرباط المغربية وسط حضور لافت من أبرز أساطير الكرة الإفريقية والعربية.

وشهد الحفل مشاركة مميزة لعدد من رموز الكرة المصرية، أبرزهم محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك السابق، وعصام الحضري، الحارس التاريخي لمنتخب مصر، إلى جانب حضور واسع لنجوم القارة، من بينهم الجزائري رابح ماجر، والغاني أسامواه جيان، والكاميروني صامويل إيتو، وعدد من اللاعبين البارزين عبر التاريخ.

وجاءت الجوائز التي أعلن عنها الاتحاد الإفريقي على النحو التالي:

أفضل لاعب في إفريقيا: أشرف حكيمي (المغرب).

أشرف حكيمي (المغرب). أفضل لاعبة: غزلان الشباك (المغرب).

غزلان الشباك (المغرب). أفضل لاعب داخل القارة: فيستون ماييلي (جمهورية الكونغو الديمقراطية).

فيستون ماييلي (جمهورية الكونغو الديمقراطية). أفضل مدرب: بوبيستا (الرأس الأخضر).

بوبيستا (الرأس الأخضر). أفضل نادٍ: بيراميدز (مصر).

بيراميدز (مصر). أفضل حكم: عمر عبد القادر أرتان (الصومال).

عمر عبد القادر أرتان (الصومال). أفضل حكمة: شاميرا نبادا (أوغندا).

شاميرا نبادا (أوغندا). أفضل منتخب رجال: منتخب المغرب تحت 20 عامًا.

منتخب المغرب تحت 20 عامًا. أفضل منتخب سيدات: نيجيريا.

نيجيريا. أفضل لاعب صاعد: عثمان معما (المغرب).

عثمان معما (المغرب). أفضل لاعبة صاعدة: ضحى المدني (المغرب).

ضحى المدني (المغرب). أفضل هدف: كليمنت مزيزي (تنزانيا).

اختُتم الحفل بتتويج مجموعة من أبرز المواهب والنجوم، في ليلة احتفالية كرّمت تألق كرة القدم الإفريقية خلال عام 2025.