بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين.. استمرار فعاليات مسابقة "الأصوات الحسنة" لخريجي الأزهر

استمرت اليوم، فعاليات مسابقة “الأصوات الحسنة” التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين الخيرية، في يومها الثاني على التوالي، حيث تشهد المسابقة مشاركة واسعة من الطلاب والخريجين، المصريين والوافدين.

وشهد اليوم منافسات قوية بين المتسابقين، حيث قدّم المشاركون تلاوات متميزة، عكست قوة الاستعداد، وروعة الأداء، وسط حرص لجان التحكيم على تقييم الأصوات وفق معايير دقيقة، تشمل حسن التلاوة، ودقة الأداء، وإتقان أحكام التجويد.

وأكد المسؤولون في المنظمة أن استمرار فعاليات المسابقة لليوم الثاني، يعكس الإقبال الكبير من المتسابقين، ويؤكد دعم المنظمة للمواهب الشابة، وإتاحة الفرصة أمام المتقدمين لإظهار قدراتهم الصوتية، ومدى التميز في تلاوة القرآن الكريم، بما يسهم في اكتشاف نماذج جديدة قادرة على تمثيل الأزهر الشريف بصورة مشرفة.

شهدت الفعاليات مشاركة ملحوظة من مختلف الجنسيات، مما يساهم في تعزيز رسالة الأزهر، ونشر ثقافة الاعتدال، والارتقاء بالذوق القرآني.

وتواصل لجان التحكيم أعمالها لاختيار أفضل الأصوات المشاركة، تمهيدًا لإعلان النتائج، وتكريم الفائزين، عقب الانتهاء من مراحل التقييم النهائية.