السودان.. مقتل 114 شخصا خلال أسبوع واحد في هجمات متفرقة بدارفور
القصة الكاملة لواقعة الإسباني وصديقته بعد خلع ملابسهما أمام الأهرامات
وزنه 8 جرامات.. سعر الجنيه الذهب اليوم وصل كام؟
استخراج بطاقة الرقم القومي 2026 وأسعار الاستمارات
الإفتاء: حالة واحدة يجوز فيها دفن النساء مع الرجال ولكن بـ 3 شروط
وفاة ضابط شرطة إثر إصابته بأزمة قلبية أثناء تأمين الانتخابات ببني مزار في المنيا
وزير الشؤون النيابية: المصريون يعيشون سواسية في دولة يحكمها القانون
أجواء كوميدية ومواقف طريفة.. حكم قاسي من أبلة فاهيتا لـ محمد سامي ومي عمر
اتأخرت في البلكونة.. محامي عروس المنوفية ضحية زوجها يكشف تفاصيل جديدة
1.6 مليون مستأجر تتقدم منهم 55 ألف للحصول على سكن بديل.. برلماني يوضح
محمد الجوسقي رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وزير الشئون النيابية والقانونية: قيمة الضرائب على العقارات المبنية لا تمثل عبئا على المواطنين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار التكنولوجيا| زيادة أسعار هواتف آيفون القادمة.. هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل محل المصرفيين؟

لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل محل المصرفيين؟

حذر المحللون من احتمال فقدان 200 ألف وظيفة في القطاع المصرفي الأوروبي بحلول عام 2030  فيما أدى إغلاق البنوك فعلياً إلى خسائر واسعة النطاق فقد تم الإبلاغ على نطاق واسع عن عمليات التسريح في قطاع التكنولوجيا الناجمة عن الذكاء الاصطناعي، لكن تقريرًا جديدًا صادرًا عن مورغان ستانلي (عبر صحيفة فايننشال تايمز  يشير إلى أن القطاع المصرفي قد يكون القطاع التالي الذي سيتعرض لعمليات تسريح واسعة النطاق.

أوبو تحدد موعد إطلاق سلسلة OPPO Reno 15.. ما هي مواصفاتها؟

كشفت شركة أوبو OPPO، عن خططها لإطلاق سلسلة Reno 15 في الهند يوم 8 يناير، والتي ستضم ثلاثة طرازات: Reno 15، Reno 15 Pro، وReno 15 Pro Mini، كما أعلنت الشركة عن مواصفات الكاميرات الخاصة بالهواتف الجديدة.

 

قيمة استثنائية مقابل سعر.. إليك أفضل هاتف من موتورولا في 2026

تستعد شركة موتورولا للكشف عن هاتفها الرائد الجديد "موتورولا سيجنتشر" في أسواق متعددة، وقبل أيام من الإعلان الرسمي، كشف تسريب جديد، بفضل المسرب المخضرم إيفان بلاس ، عن المواصفات الكاملة للهاتف.

وحسب التسريب، يتميز هاتف موتورولا سيجنتشر بشاشة إكستريم أموليد مقاس 6.8 بوصة بدقة 1.5K (2780 × 1264 بكسل)، وكثافة بكسل 446 بكسل لكل بوصة، ومعدل تحديث يصل إلى 165 هرتز، وسطوع ذروة 6200 شمعة، ودعم لتقنيتي دولبي فيجن وHDR10+.

سعر iPhone 18 Pro.. تسريبات تشير إلى زيادة أسعار هواتف آيفون القادمة

تستعد شركة آبل Apple، لإطلاق سلسلة iPhone 18 Pro في وقت لاحق من هذا العام، ومع اقتراب موعد الإعلان، بدأت التسريبات حول الجيل الجديد من هواتفها الرائدة بالظهور. 

وتشير أحدث التقارير إلى أن iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max قد يشهدان ارتفاعا في الأسعار مقارنة بالإصدارات السابقة
 

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: التكنولوجيا والابتكار في مصر.. رؤى مستقبلية بين الطموح والتحدي

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: كيف نصنع وعيا في زمن الترند؟

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: التحريض الموسمي على الفوضى

د. أصيل الشّابي

د. أصيل الشّابي يكتب: "متون مضيئة" على مأدبة مصطفى عبدالله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

