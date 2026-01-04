أخبار التكنولوجيا| زيادة أسعار هواتف آيفون القادمة.. هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل محل المصرفيين؟

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل محل المصرفيين؟

حذر المحللون من احتمال فقدان 200 ألف وظيفة في القطاع المصرفي الأوروبي بحلول عام 2030 فيما أدى إغلاق البنوك فعلياً إلى خسائر واسعة النطاق فقد تم الإبلاغ على نطاق واسع عن عمليات التسريح في قطاع التكنولوجيا الناجمة عن الذكاء الاصطناعي، لكن تقريرًا جديدًا صادرًا عن مورغان ستانلي (عبر صحيفة فايننشال تايمز يشير إلى أن القطاع المصرفي قد يكون القطاع التالي الذي سيتعرض لعمليات تسريح واسعة النطاق.

أوبو تحدد موعد إطلاق سلسلة OPPO Reno 15.. ما هي مواصفاتها؟

كشفت شركة أوبو OPPO، عن خططها لإطلاق سلسلة Reno 15 في الهند يوم 8 يناير، والتي ستضم ثلاثة طرازات: Reno 15، Reno 15 Pro، وReno 15 Pro Mini، كما أعلنت الشركة عن مواصفات الكاميرات الخاصة بالهواتف الجديدة.

قيمة استثنائية مقابل سعر.. إليك أفضل هاتف من موتورولا في 2026

تستعد شركة موتورولا للكشف عن هاتفها الرائد الجديد "موتورولا سيجنتشر" في أسواق متعددة، وقبل أيام من الإعلان الرسمي، كشف تسريب جديد، بفضل المسرب المخضرم إيفان بلاس ، عن المواصفات الكاملة للهاتف.

وحسب التسريب، يتميز هاتف موتورولا سيجنتشر بشاشة إكستريم أموليد مقاس 6.8 بوصة بدقة 1.5K (2780 × 1264 بكسل)، وكثافة بكسل 446 بكسل لكل بوصة، ومعدل تحديث يصل إلى 165 هرتز، وسطوع ذروة 6200 شمعة، ودعم لتقنيتي دولبي فيجن وHDR10+.

سعر iPhone 18 Pro.. تسريبات تشير إلى زيادة أسعار هواتف آيفون القادمة

تستعد شركة آبل Apple، لإطلاق سلسلة iPhone 18 Pro في وقت لاحق من هذا العام، ومع اقتراب موعد الإعلان، بدأت التسريبات حول الجيل الجديد من هواتفها الرائدة بالظهور.

وتشير أحدث التقارير إلى أن iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max قد يشهدان ارتفاعا في الأسعار مقارنة بالإصدارات السابقة

