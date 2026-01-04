أوبو تحدد موعد إطلاق سلسلة OPPO Reno 15.. ما هي مواصفاتها؟

كشفت شركة أوبو OPPO، عن خططها لإطلاق سلسلة Reno 15 في الهند يوم 8 يناير، والتي ستضم ثلاثة طرازات: Reno 15، Reno 15 Pro، وReno 15 Pro Mini، كما أعلنت الشركة عن مواصفات الكاميرات الخاصة بالهواتف الجديدة.

أوبو تعلن عن إطلاق سلسلة Reno 15

قالت أوبو إن كل من Reno 15 Pro وReno 15 Pro Mini سيأتيان بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، وكاميرا عريضة جدا بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة تليفوتوغرافية بدقة 50 ميجابكسل مع تكبير بصري يصل إلى 3.5x.

بينما سيأتي Reno 15 بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، مع عدسة عريضة جدا بدقة 8 ميجابكسل وعدسة تليفوتوغرافية بدقة 50 ميجابكسل.

ما الجديد في سلسلة OPPO Reno 15

أكدت الشركة سابقا أن السلسلة ستقدم تقنية HoloFusion الجديدة، التي تمنح ظهر الهاتف الزجاجي قطعة واحدة تأثيرا ثلاثي الأبعاد، وأوضحت أوبو أن التصميم حول وحدة الكاميرا سيخلق توهجا يشبه الهالة عند تعرضه للضوء بزاوية معينة.

ستأتي هواتف السلسلة بجسم Armour Body المتين من أوبو، مع تصنيفات مقاومة الغبار والماء IP66 وIP68 وIP69. كما ستتميز بمنفذ USB مطلي بالبلاتين مقاوم للتآكل.

ستقدم السلسلة أيضا AI Editor 3.0 مع ميزات مثل AI Portrait Glow وAI Motion Photo Slow-Mo، بالإضافة إلى ميزة Pop-Out التي تسمح بدمج صور متعددة أو لقطات متحركة لإنشاء صور تظهر فيها العناصر وكأنها تتجاوز حدود الإطار.

مواضفات OPPO Reno 15

- كاميرا خلفية: 50 ميجابكسل رئيسية + 8 ميجابكسل عريضة جدا + 50 ميجابكسل تليفوتوغرافية مع تكبير 3.5x.

- كاميرا أمامية: 50 ميجابكسل.

- ميزات الكاميرا: AI Portrait Glow، AI Motion Photo Eraser، AI Motion.

- دعم تحرير الفيديو Video Editing 2.0 مع أدوات قص، ضبط السرعة، الانتقالات، وتحرير الفيديو عالي الإطار HDR.

- شاشة AMOLED بحجم 6.59 بوصة، مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز وسطوع يصل إلى 1200 شمعة، محمية بزجاج Gorilla Glass 7i.

- الوزن: 197 جرام، والسماكة تتراوح بين 7.77 مم و7.89 مم حسب الإصدار.

مواصفات OPPO Reno 15 Pro

كاميرا خلفية: 200 ميجابكسل رئيسية + 50 ميجابكسل تليفوتوغرافية (3.5x) + 50 ميجابكسل عريضة جدا بزاوية 100 درجة، تدعم التثبيت البصري OIS.

- دعم تصوير الفيديو بدقة 4K HDR حتى 60 إطارفي الثانية لجميع الكاميرات.

- ميزات إضافية: Dual-View Video لتصوير الكاميرا الأمامية والخلفية معا، وMulti-Output Capture لالتقاط الصور أثناء تسجيل الفيديو.

- شاشة AMOLED بحجم 6.78 بوصة، معدل تحديث 120 هرتز، وسطوع يصل إلى 3600 شمعة، وحواف 1.15 مم.

مواصفات OPPO Reno 15 Pro Mini

- كاميرا خلفية مماثلة للطراز Pro: بدقة 200 ميجابكسل رئيسية + 50 ميجابكسل عريضة جدا + 50 ميجابكسل تليفوتوغرافية (3.5x).

- دعم تصوير الفيديو 4K HDR حتى 60 إطار في الثانية، مع ميزتي Dual-View Video وMulti-Output Capture.

- شاشة AMOLED بحجم 6.32 بوصة، معدل تحديث 120 هرتز، وسطوع يصل إلى 3600 شمعة، وحواف 1.6 مم.

- الوزن: 187 جرام، السماكة: 7.99 مم.