أوبو تستعد لإطلاق هاتفها القابل للطي القادم Oppo Find N6

تستعد شركة أوبو Oppo، لإطلاق هاتفها القابل للطي القادم Oppo Find N6 في وقت قريب، على الرغم من أن الشركة لم تؤكد بعد تفاصيل الجهاز، إلا أن التسريبات الأخيرة كشفت عن العديد من المواصفات الرئيسية للهاتف.

ومن المتوقع أن يتبع الهاتف تصميم الكتاب الذي رأيناه في أوبو Find N5، مع تحسينات كبيرة في الشاشة، قوة المعالجة، وتقنيات الكاميرا.

المواصفات المتوقعة لجهاز Oppo Find N6

وفقا لتقرير نشره المسرب Digital Chat Station على ويبو، من المتوقع أن يأتي هاتف Oppo Find N6 بشاشة داخلية بقياس 8.12 بوصة من نوع LTPO UTG بدقة 2K، بالإضافة إلى شاشة خارجية بحجم 6.62 بوصة، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى الوظائف الأساسية دون الحاجة لفتح الجهاز.

قد يزن الهاتف القابل للطي حوالي 225 جراما، ومن المحتمل أن يتوفر بثلاثة خيارات لونية هي: تيتانيوم أصلي، أسود عميق، و برتقالي ذهبي.

ومن المتوقع أن يحتوي Oppo Find N6 على إعداد كاميرا ثلاثية في الخلف، الكاميرات الأساسية ستكون مكونة من كاميرتين بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل.

علاوة على ذلك، قد يحتوي الهاتف على مستشعر متعدد الطيف بدقة 2 ميجابكسل لتحسين دقة الألوان، توازن اللون الأبيض، وجودة الصورة بشكل عام.

Oppo Find N6

ومن المتوقع أن يعمل الجهاز بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite Gen 5، وسيتم تزويده بـ 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، مع إمكانية الترقية إلى 16 جيجابايت من الذاكرة و 1 تيرابايت من التخزين الداخلي.

هناك أيضا شائعات حول إصدار سيأتي مع دعم اتصال عبر الأقمار الصناعية بايدو، لتلبية احتياجات المستخدمين الذين يتطلبون قدرات ملاحة متقدمة.

ومن المحتمل أن يحتوي الهاتف القابل للطي على وحدتين للبطارية، بقدرة 2,700 مللي أمبير و 3150 مللي أمبير، معا، قد توفر البطاريتين 5850 مللي أمبير من السعة، والتي قد تقوم أوبو بتسويقها على أنها 6000 مللي أمبير، هذا التكوين يهدف إلى تحقيق توازن بين احتياجات الطاقة مع التصميم القابل للطي.

التوقيت المتوقع للإطلاق

على الرغم من أن أوبو لم تعلن عن تاريخ الإطلاق الرسمي بعد، تشير التسريبات إلى أن Find N6 قد يتم إطلاقه في يناير 2026، حيث يتماشى ذلك مع التقارير السابقة التي أكدت نافذة إصدار للهاتف خلال الربع الأول من عام 2026 (من يناير إلى مارس).