أرخص 5 سيارات "زيرو" في السوق المصري.. بالأسعار

يضم السوق المصري للسيارات عدد كبير من الاصدارات المختلفة، سواء من ناحية التصميم الخارجي، بين السيدان والهاتشباك والفئة الرياضية، بالإضافة إلى تنوع التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع الأسعار.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" أرخص 5 سيارات "زيرو" في السوق المصري

ميتسوبيشي أتراج

تعتمد السيارة ميتسوبيشي اتراج على محرك ثلاثي الاسطوانات، 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 78 حصانًا، و100 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الاداء، بالإضافة إلى تقنية الجر الأمامي للعجلات، وبسعر 740,000 جنيه.

سوزوكي ديزاير

تستمد سوزوكي ديزاير قوتها من محرك ثلاثي الاسطوانات، سعة 1200 سي سي، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 80 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 111 نيوتن متر، وناقل سرعات أوتوماتيك، وتقدم السيارة بسعر يبلغ 829,900 جنيه.

نيسان صني

تعتمد السيارة نيسان صني على ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار أو مانيوال 5 غيار، وبتقنية الدفع الأمامي، مع محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يضخ قوة قدرها 108 حصانا و134 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وبسعر يتراوح بين 645,000 و 795,000 جنيه.

بايك U5 PLUS

زودت بايك U5 PLUS بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 111 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر يتراوح بين 724,900 و 854,900 جنيه.

جيلي إمجراند

تأتي السيارة جيلي امجراند بمحرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 120 حصانًا، و152 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيكي الاداء، وبسعر يتراوح بين 839,000 و 939,000 جنيه.