عبدالعزيز عبدالشافي يروي كواليس انضمام الخطيب لـ الأهلي

كشف الكابتن عبد العزيز عبد الشافي الشهير ب زيزو كواليس انتقال أسطورة الكرة المصرية محمود الخطيب إلى النادي الأهلي مؤكدا انه كان صاحب النصيحة الحاسمة في هذه الخطوة.

وقال زيزو خلال حواره مع الإعلامي أبو المعاطي زكي، أن الخطيب جاء إليه خلال فترة دراستهما في الثانوية الرياضية طالبا مشورته بين الانضمام إلى النادي الأهلي أو النادي الإسماعيلي.

وأوضح زيزو: “الخطيب قال لي أنا محتار بين الأهلي والإسماعيلي وزمايلي في الإسماعيلي بيحبوني وعايزيني ألعب معاهم لكن لازم أخد القرار بكرة الصبح”.

وأضاف: “وقتها قلت له بمنتهى الأمانة تعالى النادي الأهلي وأنت مغمض لأن النجومية والإعلام في الأهلي حاجة تانية واللي هتاخده هناك هتاخده مضاعف”.

وأشار زيزو إلى أنه قال للخطيب وقتها: “أنت الموهبة الوحيدة اللي ممكن تنافسني في مصر لكن مش هتعرف تنافسني إلا لو لعبت في الأهلي”.

وأكد نجم الأهلي السابق أن الخطيب استجاب للنصيحة بالفعل وانضم للقلعة الحمراء في بداية السبعينيات لتبدأ واحدة من أعظم مسيرات النجومية في تاريخ الكرة المصرية.

وتحدث زيزو عن موقف إنساني جمعه بالخطيب في بداياته مع الأهلي قائلا: “أنا كنت بلبس رقم 10 ولكن جيت في يوم واديته له وقلت له أنت مولود في شهر 10 وترتيبك العاشر بين إخواتك والنجوم الكبار في العالم بيلبسوا الرقم ده”.

وأضاف:“أنا بعدها لبست رقم 14 عشان كنت بحب اللاعب الهولندي يوهان كرويف وكنت شايف نفسي قريب من أسلوبه في اللعب”.

واختتم زيزو حديثه قائلا: “من اللحظة دي اعتبرت الخطيب أخويا الصغير وفضل الإحساس ده موجود لحد ما وصل لأهلي وأمي كانت دايما تدعي لنا أنا وهو”.