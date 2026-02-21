قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبادة عظيمة.. حسام موافي: الصيام يحمل فوائد صحية كبيرة لجسم الإنسان
مصر تدين تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب.. الخار جية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية
حسام موافي: عسل النحل لا يعتبر علاج وشفاء لمريض السكر
ضبط وتشميع مركز طبي خاص غير مرخص لعلاج الإدمان بالزقازيق بداخله 21 حالة
خلافات على ركن سيارة تتحول لمشاجرة بسلاح أبيض بقنا
موعد الإفطار اليوم.. مواقيت الصلاة بجميع المحافظات
ترامب: كان لي دور حاسم في وصول أحمد الشرع إلى رئاسة سوريا
الحكومة تؤكد ضرورة تحصيل وضمان انتظام سداد إيجار وحدات بديل العشوائيات
القبض على 3 طلاب تعدوا على معلمة بالسب أمام المدرسة
رسميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك
بعد أربعة انتصارات متتالية.. السيتي يسعى لمواصلة نتائجه المثالية في مواجهة نيوكاسل الليلة
مصر تشارك في معرضين سياحيين دوليين في المجر وصربيا وتفوز بجائزة دولية
رياضة

عبدالعزيز عبدالشافي يروي كواليس انضمام الخطيب لـ الأهلي

الخطيب
الخطيب
القسم الرياضي

كشف الكابتن عبد العزيز عبد الشافي الشهير ب زيزو كواليس انتقال أسطورة الكرة المصرية محمود الخطيب إلى النادي الأهلي مؤكدا انه كان صاحب النصيحة الحاسمة في هذه الخطوة.

وقال زيزو خلال حواره مع الإعلامي أبو المعاطي زكي، أن الخطيب جاء إليه خلال فترة دراستهما في الثانوية الرياضية طالبا مشورته بين الانضمام إلى النادي الأهلي أو النادي الإسماعيلي.

وأوضح زيزو: “الخطيب قال لي أنا محتار بين الأهلي والإسماعيلي وزمايلي في الإسماعيلي بيحبوني وعايزيني ألعب معاهم لكن لازم أخد القرار بكرة الصبح”.

وأضاف: “وقتها قلت له بمنتهى الأمانة تعالى النادي الأهلي وأنت مغمض لأن النجومية والإعلام في الأهلي حاجة تانية واللي هتاخده هناك هتاخده مضاعف”.

وأشار زيزو إلى أنه قال للخطيب وقتها: “أنت الموهبة الوحيدة اللي ممكن تنافسني في مصر لكن مش هتعرف تنافسني إلا لو لعبت في الأهلي”.

وأكد نجم الأهلي السابق أن الخطيب استجاب للنصيحة بالفعل وانضم للقلعة الحمراء في بداية السبعينيات لتبدأ واحدة من أعظم مسيرات النجومية في تاريخ الكرة المصرية.

وتحدث زيزو عن موقف إنساني جمعه بالخطيب في بداياته مع الأهلي قائلا: “أنا كنت بلبس رقم 10 ولكن جيت في يوم واديته له وقلت له أنت مولود في شهر 10 وترتيبك العاشر بين إخواتك والنجوم الكبار في العالم بيلبسوا الرقم ده”.

وأضاف:“أنا بعدها لبست رقم 14 عشان كنت بحب اللاعب الهولندي يوهان كرويف وكنت شايف نفسي قريب من أسلوبه في اللعب”.

واختتم زيزو حديثه قائلا: “من اللحظة دي اعتبرت الخطيب أخويا الصغير وفضل الإحساس ده موجود لحد ما وصل لأهلي وأمي كانت دايما تدعي لنا أنا وهو”.

