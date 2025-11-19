الأهلي يحسم الجدل حول شروط تجديد عقد أحمد نبيل كوكا

كشف الإعلامي خالد الغندور، من مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية حول وضع أحمد نبيل كوكا شرطًا يتيح له الرحيل إلى الأندية الخليجية مقابل تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء.

وأكد المصدر عبر برنامج “ستاد المحور”، أن كوكا لم يطلب نهائيًا إضافة أي بند يسمح برحيله لأندية الخليج عند توقيعه على عقد جديد، مشددًا على أن ما تردد في هذا الشأن غير دقيق.

وأوضح أن إدارة الأهلي لم تعقد أي جلسة رسمية مع اللاعب حتى الآن لبحث ملف التجديد، مشيرًا إلى أن جلسة مرتقبة خلال الأيام القليلة المقبلة ستضع الخطوط النهائية للمفاوضات.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب اكتفى بطلب وعد شفهي فقط، يتضمن الموافقة على احترافه خارجيًا حال وصول عرض أوروبي مناسب يتوافق مع متطلبات النادي المادية، مؤكدًا أن الأمر يأتي في إطار رغبة اللاعب في خوض تجربة احترافية في أوروبا مستقبلًا.