الشوكة العظمية.. كيف تكتشفها وتتعامل مع ألمها؟

الشوكة العظمية مصطلح يعبر عن ألم الكعب وأسفل القدم ويحدث هذا الألم نتيجة التهاب الأنسجة التي تربط أصابع القدم بالكعب، ويمكن أن يتغير الألم وفقًا لما تفعله أو الوقت من اليوم،

وتشمل أهم أعراض هذه الحالة:

-ألم عند الوقوف بعد النوم أو الجلوس، وعادةً ما يختفي الألم بعد المشي لبضع دقائق.

-ألم حاد أو طعني عند استخدام القدم المصابة أو الضغط على الكعب.

-قد يخفف التمرين أو الحركة الألم مؤقتًا، لكنه عادة ما يزداد سوءًا بمجرد التوقف.

-زيادة الألم في الصباح الباكر أو عند الوقوف بعد الجلوس أو النوم.

يمكن علاج الشوكة العظمية والتخفيف من الألم من خلال:

1-تناول الادوية المضادة للاتهابات

2-توفير الراحة للقدم.

3-وضع الثلج لمدة تتراوح ما بين 15 إلى 20 دقيقة لمدة 3 إلى 4 مرات يومياً لتخفيف الورم.

-ممارسة تمارين تقوية عضلات الساق السفلية مثل تمارين الاستطالة لعضلة السمانة واللفافة الأخمصية.

4-استخدام دعائم لقوس القدم (وسادة سيليكون) عند ارتداء الحذاء.

5-استخدام الجبائر الليلية (Night splints) والتي تساعد على تجنب تيبس عضلة السمانة، وتوفر تمدد قوس القدم.

6-التخلص من الوزن الزائد.

7-تقليل معدلات المشي من أجل اتاحة الفرصة لتمزقات اللفافة الأخمصية من أجل الالتئام.

8-قد يلجأ الأطباء الى استخدام حقن البلازما أو الحقن الموضعي باستخدام حقن الكورتيزون والتي تحتوي عادة على دواء الكورتيكوسترويد، وذلك بحقنه مباشرة في الجزء التالف من الرباط في حالة عدم انخفاض حدة الألم.

9-يعتبر العلاج الطبيعى هو جزء أساسي من علاج الشوكة العظمية، والذي قد يساعد على تمدد اللفافة الأخمصية وأوتار العرقوب مثل استخدام تقنية الموجات التصادمية.

أمّا إذا استمرّ ألم الكعب لفترة زمنية طويلة تتراوح بين 6 و12 شهرًا، فقد يوصي الطبيب بالتدخل الجراحي. إلا أنه لا يُلجأ إليه إلا بعد استنفاد جميع خيارات العلاج الأخرى.

