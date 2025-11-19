بباروكة ومكياج جريء.. غادة عبد الرازق تفاجئ جمهورها بجلسة تصوير

تصدرت الفنانة غادة عبد الرازق اليوم تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد جلسة تصوير جديدة نشرتها عبر حساباتها على إنستجرام.

وظهرت غادة عبد الرزاق بلوك جريء ومختلف عن إطلالاتها السابقة الصور التي انتشرت بسرعة أظهرت ثقتها الكبيرة وشخصيتها القوية، مما جعلها محور حديث الجمهور.



وارتدت غادة عبد الرزاق جاكت جلد باللون الازرق اللامع ، و اعتمدت على وضع المكياج الجرئ باللون الازرق فى العيون و احمر شفاه باللون الاحمر الفاقع.

وتعد الفنانة غادة عبد الرزاق، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.



