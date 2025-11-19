ختام تعاملات الأربعاء.. تباين مؤشرات أسواق المال العربية والبورصة تربح 4 مليارات جنيه

أداء أسواق المال العربية ختام تعاملات الأربعاء :

-البورصة المصرية تربح 4 مليارات جنيه

-مؤشر الأسهم السعودية يغلق منخفض

-7.3 مليار درهم خسائر أسواق المال الإماراتية

سيطر اللون الأحمر على أداء أسواق المال العربية ختام تعاملات اليوم، إذ ارتفعت بورصة مصر، قطر، الأردن والكويت وهبطت مؤشرات بورصات الإمارات، السعودية،مسقط ، البحرين.

وخلال السطور التالية، يستعرض موقع “صدى البلد” حركة الأسواق العربية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025.

بورصة مصر

في ختام جلسة اليوم الأربعاء، عادت البورصة المصرية للإغلاق على صعود جماعي مدعومة بعمليات شراء من المستثمرين العرب والأجانب، في مقابل اتجاه المستثمرين المصريين للبيع. وشهدت الجلسة تداولات بقيمة 5.4 مليار جنيه، فيما أضاف رأس المال السوقي نحو 4 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى 2.876 تريليون جنيه.

ارتفاع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 0.02% مسجلا 40509 نقاط.

صعود مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.12% إلى 50244 نقطة.

استقرار مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي عند 18301 نقطة دون تغير يذكر.

نمو مؤشر EGX35-LV منخفض التقلبات بنسبة 0.62% مسجلا 4484 نقطة.

قفزة لمؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 بنسبة 1.44% ليصل إلى 12265 نقطة.

صعود مؤشر إيجي إكس 100 بنسبة 1.07% عند 16268 نقطة.

ارتفاع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.39% ليغلق عند 4293 نقطة.

وفي نهاية الجلسة، عكست السوق حالة من التحسن النسبي في شهية المخاطرة، مع استمرار تفوق أداء أسهم الأوزان المتساوية والجلسات النشطة للقطاعات الدفاعية، وسط ترقب المتعاملين لمسار السيولة خلال الجلسات المقبلة.

بورصة قطر

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعًا بواقع 68.59 نقطة، أي بنسبة 0.64 %، ليصل إلى مستوى 10751.11 نقطة.



وجرى خلال الجلسة تداول 130 مليونًا و888 ألفًا و446 سهمًا، بقيمة 444 مليونًا و785 ألفًا و58.741 ريالًا، عبر تنفيذ 28117 صفقة في جميع القطاعات.



وارتفعت في الجلسة أسهم 36 شركة، وتراجعت أسهم 12 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.

بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام 25.19 نقطة بنسبة بلغت 0.29 % ليبلغ مستوى 8814.12 نقطة وتم تداول 448.16 مليون سهم عبر 24115 صفقة نقدية بقيمة 102.2 مليون دينار .



وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 27.34 نقطة بنسبة بلغت 0.33 % ليبلغ مستوى 8286.26 نقطة من خلال تداول 241.3 مليون سهم عبر 13859 صفقة نقدية بقيمة 34.3 مليون دينار .



كما ارتفع مؤشر السوق الأول 39.54 نقطة بنسبة بلغت 0.42 % ليبلغ مستوى 9381.36 نقطة من خلال تداول 206.7 مليون سهم عبر 10256 صفقة بقيمة 67.8 مليون دينار.



في موازاة ذلك ارتفع مؤشر /رئيسي 50/ بنحو 9.21 نقطة بنسبة بلغت 0.11 % ليبلغ مستوى 8414.25 نقطة من خلال تداول 98.6 مليون سهم عبر 6494 صفقة نقدية بقيمة 20.3 مليون دينار.

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.23%، لتصل إلى مستوى 3414.60 نقطة.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4.4 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 7.6 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 3171 صفقة.

أسواق المال الإماراتية

فقدت أسواق المال الإماراتية نحو 7.3 مليار درهم، اختتم مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات اليوم على تراجع طفيف، حيث أغلق المؤشر العام عند 9,858.27 نقطة منخفضاً بمقدار 23.97 نقطة بنسبة 0.243%.

وبلغت قيمة التداول الإجمالية نحو 1.95 مليار درهم من خلال 1,184 مليار سهم، عبر 22,069 صفقة.

شهد السوق ارتفاع أسهم 34 شركة، مقابل انخفاض أسهم 41 شركة، بينما استقرت أسعار 17 شركة عند مستوياتها السابقة.

وفيما يخص الصفقات التفاوضية والكبيرة، فقد بلغت قيمتها نحو 450.85 مليون درهم، مع تداول 882,727,236 سهماً في 6 صفقات.

فقدت أسهم أبوظبي مليار درهم من قيمتها السوقية بختام تعاملات اليوم، لتصل إلى 3.099 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 3.100 تريليون درهم بختام تعاملات الثلاثاء.

وأنهى سوق دبي المالي تعاملات اليوم على انخفاض، حيث تراجع المؤشر العام بنسبة 0.625%، خاسراً نحو 36.84 نقطة من قيمته، ليغلق المؤشر عند مستوى 5862.09 نقطة.

وبلغت القيمة الإجمالية للسيولة المتداولة في السوق 865.34 مليون درهم، توزعت هذه السيولة على حجم تداول كلي بلغ 649.44 مليون سهم، تم تنفيذها من خلال 16,910 صفقة.

من حيث أداء الأسهم، أغلقت أسهم 27 شركة على انخفاض، بينما نجحت 15 شركة فقط في الارتفاع، في حين حافظت 11 شركة على إغلاقاتها السابقة دون تغيير يذكر.

وتميزت الجلسة بتنفيذ صفقة كبيرة مباشرة واحدة، ساهمت في دعم قيم التداول الإجمالية، حيث بلغ حجم هذه الصفقة 7.3 مليون سهم، بقيمة إجمالية وصلت إلى 15.47 مليون درهم.

سجلت القيمة السوقية لأسهم دبي 933.707 مليار درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 940.011 مليار درهم بختام تعاملات الثلاثاء، بخسائر بلغت 6.304 مليار درهم.

مؤشر البحرين العام

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 2,035.27 بانخفاض وقدره 15.08 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد إلى انخفاض مؤشر قطاع المال وقطاع المواد الأساسية.

في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 1,002.44 بارتفاع وقدره 2.46 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 4 ملايين و736 ألفًا و938 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 930 ألفًا و487 دينارًا بحرينيًا، تمّ تنفيذُها من خلال 98 صفقة.

وترَكّز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 85.14% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

مؤشر الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا بمقدار (100.13) نقطة، ليصل إلى مستوى (10998.67) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (3.5) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (176) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (80) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (168) شركة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار (42.44) نقطة، ليصل إلى مستوى (23892.47) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (15) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.

بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30"، اليوم، عند مستوى 5617.59 نقطة، منخفضا بمقدار 4.6 نقطة وبنسبة 0.08 %، مقارنة مع آخر جلسة التداول، التي بلغت 5622.23 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 24 مليونا و873 ألفا و493 ريالا عمانيا، مرتفعة بنسبة 0.5% مقارنة مع آخر جلسة التداول، التي بلغت 24 مليونا و759 ألفا و844 ريالا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط، إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.109 % عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 31.30 مليار ريال.