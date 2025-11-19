قيادي بـ مستقبل وطن: الضبعة النووية علامة فارقة في مسيرة تطوير قطاع الطاقة المصري

قال هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، إن عملية تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة النووية تمثل لحظة تاريخية تؤكد أن الدولة المصرية تسير بخطوات ثابتة نحو صناعة مستقبل جديد للطاقة، وتحقيق نقلة نوعية في القدرات التكنولوجية والتنموية، مؤكدًا أن المتابعة المباشرة لهذا الحدث من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تعكس حجم المشروع ووزنه الدولي وأبعاده الاستراتيجية.

وأضاف ”عبد السميع“ في بيان اليوم الأربعاء، أن اختيار يوم 19 نوفمبر، الذي يحتفل فيه المصريون بـ العيد الخامس للطاقة النووية، ليكون موعدًا لهذا الإنجاز، يحمل رسالة واضحة مفادها أن مصر تدخل عصر الطاقة النووية بوعي كامل ورؤية شاملة، وأن ما يتحقق على أرض الضبعة اليوم هو محور رئيسي ضمن رؤية مصر 2030، خاصة في مجال تأمين مصادر طاقة مستدامة وآمنة ومتنوعة.

وأكد أمين مساعد «مستقبل وطن» أن تركيب وعاء ضغط المفاعل يُعد من أهم المراحل التنفيذية في إنشاء المفاعلات النووية، لأنه يمثل القلب الحقيقي للمفاعل والركيزة الأساسية لبدء الأعمال الهندسية المتقدمة، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذه المرحلة في التوقيت المحدد يعكس نجاح منظومة العمل بين الجانب المصري والشريك الروسي، والتزام الجانبين بأعلى معايير الجودة والأمان النووي.

وأشار ”عبد السميع“ إلى أن ما شهده العالم اليوم من متابعة مشتركة بين الرئيس السيسي والرئيس بوتين يعكس قوة العلاقات المصرية الروسية، والتي تمتد إلى أبعاد استراتيجية في مجالات الصناعة والطاقة والدفاع، مضيفًا أن التعاون في مشروع الضبعة النووي يؤكد أن هذه الشراكة ليست مجرد تعاون اقتصادي، بل رهان كبير على مستقبل الطاقة في مصر والمنطقة.

وشدد على أن المشروع النووي المصري سيسهم في تحقيق نقلة نوعية في البنية التحتية، وتوطين التكنولوجيا، وخلق فرص عمل جديدة، فضلًا عن تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، مؤكدًا أن حزب «مستقبل وطن» يثمّن بشدة الجهود الوطنية المبذولة لإنجاز هذا المشروع العملاق، الذي سيظل علامة مضيئة في سجل إنجازات الدولة الحديثة.

واختتم هاني عبد السميع مؤكدًا أن الشعب المصري يقف اليوم أمام خطوة تاريخية تقوده إلى مستقبل أكثر استقرارًا ورخاءً، وأن مشروع الضبعة يمثل إرادة دولة تعرف قيمة العلم وتدرك أهمية الاستثمار طويل المدى في الطاقة المتقدمة.