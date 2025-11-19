حصة وعي بالمدارس.. طلب عاجل من بسمة وهبة لوزير التعليم

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال زيارته لأكاديمية الشرطة أن الدولة المصرية قدمت أقصى ما يمكن تقديمه في مجالات البنية التحتية والطرق والزراعة والصناعة والاستثمار، وأن هذا الجهد كان ضرورياً ليصل المواطن إلى مستوى من الخدمات والتنمية لم يكن متاحاً من قبل.

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ الرئيس قدم رسالة مهمة حول الأمن والأمان، مشيداً بدور وزارة الداخلية التي تنجح باستمرار في التدخل السريع ومعالجة أي حوادث أو استغاثات تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتابعت، أنها ترى بوضوح هذا الجهد اليومي الذي يقدمه رجال الشرطة في حماية المواطنين، مقدمة شكرها لكل القيادات والضباط.

كما نقلت وهبة تركيز الرئيس على قضية الوعي باعتبارها أحد أهم محاور حديثه، مؤكدة أن الرئيس أشار إلى التعاون مع مفوضية حقوق الإنسان والبروتوكولات المشتركة مع الأمم المتحدة.

وأعلنت أنها تقترح، بصفتها إعلامية، تخصيص "حصة وعي" أسبوعية في المدارس لشرح ما يحدث في العالم، وتبسيط المفاهيم السياسية والإنسانية للطلاب.

وشددت، على أن غياب الوقت داخل الأسر وعدم قدرة الآباء على التواصل اليومي يجعل هذه الخطوة ضرورية لحماية الجيل الجديد من الجهل والتضليل.