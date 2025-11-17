حذرتها من التطاول.. بسمة وهبة تهاجم مايا دياب بسبب دينا الشربيني

دخلت الإعلامية بسمة وهبة والفنانة مايا دياب، في جدل حاد وتصريحات متبادلة؛ على خلفية واقعة طلاق الفنان كريم محمود عبد العزيز لزوجته “آن الرفاعي”، حيث أبدت مايا دعمها للفنانة دينا الشربيني- التي تردد أنها سبب توتر العلاقة بين الطرفين ثم الانفصال.

وقالت بسمة وهبة، في فيديو شاركته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: “اخرسوا دي متتقالش للمصريين، لو واحدة صاحبتك عندها مشكلة اطلعي دافعي عنها زي ما انتي عايزة بس متهاجميش بلد بحجم مصر، اتكلمي في حدود قدراتك وما تتطاوليش على مصر”.

وأضافت: “بعشق الشعب اللبناني لكن إهانة المصريين مرفوضة”.

بسمة وهبة على انستجرام

من جهتها، قالت مايا دياب، دفاعا عن دينا الشربيني: "موضوع حساس وموضوع مؤذي على السوشيال ميديا، وهو موضوع دينا الشربيني، وموضوع استباحة كرامة الناس وأخلاق الناس بهذه الطريقة، مش بس من الذباب الإلكتروني المريض".