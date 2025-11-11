بعد إعلان طـ.ـلاقها.. بسمة بوسيل تساند آن الرفاعي في أزمتها

حرصت الفنانة بسمة بوسيل على دعم آن الرفاعي، طليقة الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وذلك بعد أنباء ارتباطه بالفنانة دينا الشربيني.

وكتبت الفنانه بسمة بوسيل:""قلبي معاكي.. وربنا هيعوضك بالأحسن".

وشاركت مصممة الأزياء آن الرفاعي، ستوري عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، ترد خلالها على طلاقها من الفنان كريم محمود عبد العزيز.

وكتبت “آن الرفاعي”، عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”: “الحمد لله على كل شيء، التزمت الصمت كثيرا حفاظا على بيتي وأسرتي، على أساس البيوت أسرار، تم إبلاغي بالطلاق من خلال ستوري إنستجرام، بعد 14 سنة زواج، وبدون ورقة طلاق أو إخطارا من مأذون، شكرا على التقدير والاحترام.. «ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين»”.