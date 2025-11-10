دون ذكر اسمها .. كريم محمود عبد العزيز ينفي علاقة دينا الشربيني بطلاقه من زوجته

اعلن الفنان كريم محمود عبد العزيز انفصاله رسميا عن زوجته مصممة الأزياء ان الرفاعي ، مؤكدا آن سبب الأنفصال كان بسبب خلافات بينهما ولا يوجد علاقة لأى شخص بهذا القرار .

وكتب كريم محمود عبدالعزيز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: الطلاق شرع ربنا .. أكن لأم بناتي كل الاحترام والتقدير..

مهما حصل هتفضل أم بناتي وأنا أبوهم .. حاولنا سنين كتير إن الحياة تستمر وفشلنا.. وده مش معناه أبداً إن فيه حد فينا يعيبه شيء".

واستكمل: "لكن فيه علاقات كتير بتنتهي لأن ربنا كاتبها كده.. وبتنتهي بكل ود وحب واحترام متبادل بين الطرفين.

وتابع كريم محمود عبدالعزيز: أكيد ماكنتش أحب أوصل للحل ده لكن دي إرادة ربنا.. ومفيش أي شخص جت سيرته مؤخراً .. كان له دخل بالمشاكل دي تماماً لا من قريب ولا من بعيد.

واختتم كريم محمود عبدالعزيز، تعليقه قائلا: البيوت أسرار .. وماكنتش أفضل تماماً أتكلم عن حياتي الشخصية .. احتراماً لكل الأطراف ..لكن تقديراً للجمهور اللي يهمه أمري وجب التوضيح".

انفصال كريم محمود عبد العزيز عن زوجته

وعلم صدى البلد من مصدر مقرب من الزوجين أنهما انفصلا بالفعل، دون طلاق رسمي حتى اللحظة، رافضا الكشف عن أسباب الانفصال.

كانت خلافات وقعت بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته منذ شهور أدت إلى انفصال سريع، قبل أن يتدخل مقربون لإعادة المياه إلى مجاريها، وفضل الزوجان تغليب مصلحة الأسرة وبناتهما فعادا لاستئناف حياتهم الزوجية من جديد، ولكن يبدو أن الخلافات تجددت ما أدى إلى انفصالهما مرة أخرى.

كانت شائعات قد ترددت عن وجود قصة حب بين كريم محمود عبد العزيز والفنانة دينا الشربيني، وأنها السبب في انفصاله عن زوجته، لكن كريم ودينا نفيا من قبل هذه الشائعات قبل أن تتكرر مرة أخرى خلال هذه الفترة مع تأكد أنباء انفصاله عن زوجته وأم بناته.

كندة كريم محمود عبد العزيز تهاجم دينا الشربيني

وكانت هاجمت كندة ابنة الفنان كريم محمود عبد العزيز الفنانتين دينا الشربيني وروبي، بعد تداول أخبار ارتباط دينا وكريم في شكل أخذ شكلا غير متوقع على وسائل التواصل الاجتماعي من متابعي الفنانين الاثنين .

وكتبت كندة كريم محمود عبد العزيز تعليقا على أحد المنشورات التى تزعم بوجود علاقة حب تجمع والدها بالفنانة دينا الشربيني، قائلة: الاثنين دول روبي والتانية دي فستك أنا بكرههم وفيديو بابا وماما مينفعش تتجاب سيرتهم فى استوريهات او على اكونت حد زيهم.