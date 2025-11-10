عرفت بـ ستوري.. آن الرفاعي تعلق على طلاقها من كريم محمود عبد العزيز

شاركت مصممة الأزياء آن الرفاعي، ستوري عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، ترد خلالها على طلاقها من الفنان كريم محمود عبد العزيز.

وكتبت “آن الرفاعي”، عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”: “الحمد لله على كل شيء، التزمت الصمت كثيرا حفاظا على بيتي وأسرتي، على أساس البيوت أسرار، تم إبلاغي بالطلاق من خلال ستوري إنستجرام، بعد 14 سنة زواج، وبدون ورقة طلاق أو إخطارا من مأذون، شكرا على التقدير والاحترام.. «ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين»”.

أعلن الفنان كريم محمود عبد العزيز انفصاله رسميا عن زوجته مصممة الأزياء آن الرفاعي، مؤكدا أن سبب الانفصال كان بسبب خلافات بينهما، ولا توجد علاقة لأي شخص بهذا القرار.

وكتب كريم محمود عبدالعزيز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: "الطلاق شرع ربنا .. أكن لأم بناتي كل الاحترام والتقدير.. مهما حصل هتفضل أم بناتي وأنا أبوهم .. حاولنا سنين كتير إن الحياة تستمر وفشلنا.. وده مش معناه أبداً إن فيه حد فينا يعيبه شيء".

واستكمل: “لكن فيه علاقات كتير بتنتهي؛ لأن ربنا كاتبها كده.. وبتنتهي بكل ود وحب واحترام متبادل بين الطرفين”.

وتابع كريم محمود عبدالعزيز: “أكيد ماكنتش أحب أوصل للحل ده لكن دي إرادة ربنا.. ومفيش أي شخص جت سيرته مؤخراً .. كان له دخل بالمشاكل دي تماماً لا من قريب ولا من بعيد”.

واختتم كريم محمود عبدالعزيز، تعليقه قائلا: "البيوت أسرار .. وما كنتش أفضل تماماً أتكلم عن حياتي الشخصية.. احتراماً لكل الأطراف.. لكن تقديراً للجمهور اللي يهمه أمري، وجب التوضيح".