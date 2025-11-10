أنقى وأجمل الناس.. نقابة الموسيقيين تنعى إسماعيل الليثي

قدم الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، خالص العزاء والمواساة بإسمه واسم مجلس إدارة النقابة وجميع أعضائها، في وفاة المطرب إسماعيل الليثي.



وقال النقيب مصطفى كامل - في بيان صحفي أصدرته النقابة - " أعزي الوسط الفني وأسرة الفنان الراحل إسماعيل الليثي، فهو من أنقى وأجمل الناس الذين عرفتهم، ورغم أن علاقتي به لم تكن قوية، إلا أن سلوكه الطيب وتواضعه وخلقه الرفيع تركوا في نفسي أثرًا كبيرًا، وأشعر بحزن شديد وكأنني فقدت أحد أفراد دمي".



وأضاف كامل " حين وصلني خبر وفاته، انتابني حزن عميق، فقد كنت أتابع حالته الصحية أولًا بأول، وكانت زوجتي وأولادي دائمًا يدعون له بالشفاء، وكنت أتمنى من كل قلبي أن يقوم بالسلامة، ولكنها إرادة الله وقضاؤه".



وتستقبل أسرة المطرب الراحل إسماعيل الليثي واجب العزاء، في رحيله يوم غد بعد صلاة المغرب أمام ميدان النفق في إمبابة.



وتوفي المطرب الشعبي إسماعيل الليثي في مستشفى ملوي بالمنيا، متأثرًا بالإصابات البالغة التي تعرض لها جراء حادث السير المروع الذي وقع فجر الجمعة الماضية على الطريق الصحراوى الشرقى أثناء عودته من حفل زفاف.