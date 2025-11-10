قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: نعمل على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب للسلام
وزير الخارجية: تقسيم السودان خط أحمر لن نقبله تحت أي ظرف من الظروف
قنصل فرنسا بالإسكندرية : مصر لديها مكانه تاريخية وثقافية وفنية عالمية
وزير الخارجية: منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي وفر منصة مهمة للحوار والتعان
بعد المظاهرات في حُبِّه.. أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين يقف بجانب الناس بجد
أخطاء شائعة تؤدي لسحب بطاقة الفيزا داخل الـATM.. كيف تستعيدها؟
تاريخ من الأكاذيب والتحيز ضد مصر.. أحمد موسى يهاجم بي بي سي
الجولة الانتخابية لمحمد أبو العينين في الجيزة تتحول إلى مظاهرة حب وسط إقبال جماهيري واسع
لوائح كأس العالم للناشئين تحسم مصير منافس مصر في الدور 32
هل حددت الشريعة قيمة المهر؟.. أمين الإفتاء: هذا ما أوصى به الشرع
دعاية ملكية.. الأميرة كاميلا توثق عشقها لأسرار المتحف الكبير والنيل ..صور
موعد أول أيام شهر رمضان 2026.. العد التنازلي بدأ والروحانيات تقترب
فن وثقافة

رضوي الشربيني تثير الجدل برسالة غامضة

رضوي الشربيني
رضوي الشربيني
ميرنا محمود

وجهت الإعلامية رضوي الشربيني رسالة غامضة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

و كتبت رضوي الشربيني: “خطوة واحدة بس ثابتة.. أحسن من ألف مهزوزة”.

وتصدرت الإعلامية رضوى الشربيني محرك البحث “جوجل” وذلك بعد مشاركة جمهورها ومتابعيها مجموعة من الصور في أثناء احتفالها بعيد ميلادها الـ 44، مؤكدة أن العمر مجرد رقم فقط.

وكانت الإعلامية رضوى الشربيني قد نشرت عددًا من الصور عبر حسابها على «إنستجرام» مصحوبة بتعليق: «العمر مجرد رقم.. بس النهارده بقيت أم 44 بجد».

وفي سياق آخر، تحدثت الفنانة بسمة بوسيل عن قوة صداقتها مع الإعلامية رضوى الشربيني، مؤكدة أن شخصيتها الحقيقية مختلفة تمامًا عن الصورة النمطية التي يراها البعض بسبب مواقفها الداعمة للمرأة.

وقالت بسمة، خلال لقائها مؤخرا في برنامج «Gossips»، إن رضوى الشربيني كانت من أكثر الداعمين لها في فترة طلاقها من الفنان تامر حسني، مشيرة إلى أنها حاولت بكل الطرق أن تمنع الانفصال، وقالت مازحة: «لما كنت بتطلق، قولتلها هعمل لك بلوك لحد ما أخلص» في إشارة إلى إصرار رضوى على الإصلاح بينها وبين تامر.

