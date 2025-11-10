رضوي الشربيني تثير الجدل برسالة غامضة

وجهت الإعلامية رضوي الشربيني رسالة غامضة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

و كتبت رضوي الشربيني: “خطوة واحدة بس ثابتة.. أحسن من ألف مهزوزة”.

وتصدرت الإعلامية رضوى الشربيني محرك البحث “جوجل” وذلك بعد مشاركة جمهورها ومتابعيها مجموعة من الصور في أثناء احتفالها بعيد ميلادها الـ 44، مؤكدة أن العمر مجرد رقم فقط.

وكانت الإعلامية رضوى الشربيني قد نشرت عددًا من الصور عبر حسابها على «إنستجرام» مصحوبة بتعليق: «العمر مجرد رقم.. بس النهارده بقيت أم 44 بجد».

وفي سياق آخر، تحدثت الفنانة بسمة بوسيل عن قوة صداقتها مع الإعلامية رضوى الشربيني، مؤكدة أن شخصيتها الحقيقية مختلفة تمامًا عن الصورة النمطية التي يراها البعض بسبب مواقفها الداعمة للمرأة.

وقالت بسمة، خلال لقائها مؤخرا في برنامج «Gossips»، إن رضوى الشربيني كانت من أكثر الداعمين لها في فترة طلاقها من الفنان تامر حسني، مشيرة إلى أنها حاولت بكل الطرق أن تمنع الانفصال، وقالت مازحة: «لما كنت بتطلق، قولتلها هعمل لك بلوك لحد ما أخلص» في إشارة إلى إصرار رضوى على الإصلاح بينها وبين تامر.