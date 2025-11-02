رضوى الشربيني تكشف سبب غيابها عن افتتاح المتحف المصري الكبير

كشفت الإعلامية رضوى الشربيني عن سبب غيابها عن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، بحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام .

وقالت رضوى في بث مباشر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنها لم تتمكن من الحضور لأنها كانت في المملكة العربية السعودية للمشاركة في فعالية مخصصة للنساء،

واضافت :": ماكنتش موجودة في افتتاح المتحف المصري الكبير، لأني كنت في السعودية بحضر إيفنت مهم جدًا للستات، وكنت متفقة عليه من قبل ما يتحدد ميعاد الافتتاح".

وختمت :" تابعت الحفل من هناك،وفخوره بما شاهدته ، و الحدث حاجة تفرّح وتشرف كل مصري".



وجرى تنظيم الحفل، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب نخبة من قادة الدول العربية والأجنبية، وكبار المسئولين وممثلي المنظمات الدولية المعنية بالثقافة والتراث، في حدث يعكس المكانة العالمية لمصر ودورها الريادي في الحفاظ على التراث الإنساني.

ويُعد المتحف المصري الكبير، الواقع بجوار أهرامات الجيزة، أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة، حيث يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تجسد تاريخ مصر عبر العصور، من بينها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة كاملة في مكان واحد.