رئيس الوزراء اليوناني: المتحف المصري الكبير سيصبح مركزًا عالميًا للتعلم والإلهام والحوار

هنأ رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الرئيس عبدالفتاح السيسي وشعب مصر، بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، وقال إن المتحف المصري الكبير سيصبح مركزًا عالميًا للتعلم والإلهام والحوار.



وفي بيان أصدره رئيس الوزراء اليوناني بهذه المناسبة، اليوم الأحد، قال "أود أن أعرب عن أحر التهاني لرئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، وللشعب المصري، بمناسبة إنجاز وافتتاح المتحف المصري الكبير في القاهرة، وهو إنجاز تاريخي نابع من الرؤية والتفاني ويُعد تكريمًا للإرث الدائم للحضارة المصرية".



وأضاف "المتحف المصري الكبير هو أكثر من مجرد مساحة للحفاظ على التاريخ؛ إنه مؤسسة تجسد العصور، تربط الإنجازات الخالدة للماضي بتطلعات الحاضر ووعد المستقبل، إنه يعكس القناعة بأن الثقافة، عندما تُرعى وتُشارك؛ تصبح قوة عالمية للحوار والتفاهم والسلام".



وأكد أن اليونان ومصر ورثتا اثنتين من أقدم الحضارات في البحر المتوسط، ترتبطان بالجغرافيا والصداقة والاحترام المتبادل، وهي روابط تعود إلى تبادل الأفكار والمعرفة بين الإسكندرية وأثينا، حيث تلاقت الفلسفة والعلوم والفن ذات يوم لتشكيل أسس الحضارة الإنسانية.



وقال ميتسوتاكيس "اليوم، تقف شراكتنا الاستراتيجية أقوى من أي وقت مضى، ولا تشمل فقط التعاون السياسي والاقتصادي، بل تشمل أيضا رؤية مشتركة للاستقرار والأمن والازدهار في جميع أنحاء المنطقة الأوسع، ويستمد هذا التحالف الدائم قوته من تاريخنا المشترك، ومن إيماننا المشترك بمستقبل مبني على السلام والتقدم".



وأضاف"إن افتتاح هذا المتحف ليس مجرد إنجازا وطنيا لمصر فحسب، بل هو احتفال لجميع من يؤمنون بقوة التراث في إنارة رحلة الإنسانية الجماعية، إنه يذكرنا بأن كنوز الماضي ليست مجرد آثار للذاكرة، بل هي مصادر للحكمة والإبداع التي ترشدنا نحو مستقبل أكثر استنارة".



وأعرب عن ثقته في أن "يصبح المتحف المصري الكبير مركزًا عالميًا للتعلم والإلهام والحوار، مكانا يلتقي فيه التاريخ بالإنسانية، حيث تستمر عظمة الحضارة المصرية في إلهام الأجيال القادمة".

