قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيراميدز يقدم عرضًا ماديًا إلى آليو ديانج.. تفاصيل
الألسكو تطالب بتحرك عاجل لدعم الطلاب والمعلمين في الأراضي المحتلة
«أهلي 2005» يفوز على الزمالك بثلاثية نظيفة في دوري الجمهورية للشباب
الرئيس السيسي: الدولة عملت على تعظيم مواردها من قطاعات السكة الحديد والطرق والمحاور
المقدم 200 ألف.. رابط تحميل كراسة شروط شقق الإسكان الفاخر2025
في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا.. الذكاء الاصطناعي يفرض واقعًا جديدًا للأمن السيبراني
قبطيتان تفوزان بعمرة.. ماذا فعلت وزيرة التضامن معهما؟
وزير الخارجية يستقبل نظيره التشادي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية
تعيين الدكتور أحمد عبد العزيز نائبًا لرئيس هيئة الرقابة المالية.. تفاصيل
محامي المذيعة سارة خليفة يسلم ضابط التحريات أمام المحكمة صورا خاصة لموكلته
أذكار المساء يعد صلاة المغرب.. أفضل 7 دعوات تجلب الخير كله
اخرسي يا حشرية.. خناقة بين بسمة وهبة ومايا دياب بسبب دينا الشربيني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

اخرسي يا حشرية.. خناقة بين بسمة وهبة ومايا دياب بسبب دينا الشربيني

بسمه وهبه ومايا دياب ودينا الشربيني
بسمه وهبه ومايا دياب ودينا الشربيني

دخلت الإعلامية بسمة وهبة والفنانة مايا دياب، في جدل حاد وتصريحات متبادلة؛ على خلفية واقعة طلاق الفنان كريم محمود عبد العزيز لزوجته “آن الرفاعي”، حيث أبدت مايا دعمها للفنانة دينا الشربيني- التي تردد أنها سبب توتر العلاقة بين الطرفين ثم الانفصال.

وقالت بسمة وهبة، في تصريحات عبر برنامجها على فضائية المحور: "مايا دياب مفروض ما تتدَّخلش في حاجات مش تخصها"، مشيرة إلى دعم مايا دياب لـ دينا الشربيني أمام هجوم على سوشيال ميديا بسبب علاقتها المزعومة بكريم محمود عبد العزيز.

ومن جهتها، قالت دياب، دفاعا عن دينا الشربيني: "موضوع حساس وموضوع مؤذي على السوشيال ميديا، وهو موضوع دينا الشربيني، وموضوع استباحة كرامة الناس وأخلاق الناس بهذه الطريقة، مش بس من الذباب الإلكتروني المريض".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.https://www.facebook.com/share/r/17LtdfanDq/?mibextid=wwXIfr

بسمه وهبه بسمه وهبه ومايا دياب خناقة بين بسمه وهبه ومايا دياب دينا الشربيني بسمه وهبه ومايا دياب ودينا الشربيني طلاق كريم محمود عبد العزيز كريم محمود عبدالعزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب.. هذه قيمة عيار 21 الآن

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

جمال شعبان

بعد وفاة محمد صبري.. جمال شعبان يحذر من إهمال وجع الكتف الشمال

النادي الأهلي

قناة مجانية وتحكيم تونسي.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري الأبطال

وزيرة التضامن

قبطيتان تفوزان بعمرة.. ماذا فعلت وزيرة التضامن معهما؟

أرشيفية

منع مسئول وآخرين من السفر والتحفظ على أموالهم لسرقة آثار متحف الحضارة

شيراز وحسام حبيب

اختارني وشاف قدراتي.. اللبنانية شيراز تكشف طبيعة علاقتها بـ حسام حبيب

نادي الزمالك

الموعد والملعب.. قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية

ترشيحاتنا

المهندس كامل الوزير، وزير النقل والصناعة،

كامل الوزير: الإنتهاء من تطوير 6 موانئ خلال عامين

الرئيس السيسي

رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس يقدم هدية تذكارية للرئيس السيسي

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو| الرئيس السيسي يفتتح عددا من المحطات البحرية .. عودة البرودة ليلا

بالصور

مخرج فيلم "قمع" مارك أيمن: فكرة العمل جاءت نابعة من تجربة شخصية

المخرج مارك أيمن
المخرج مارك أيمن
المخرج مارك أيمن

طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم

طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم
طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم
طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم

من الأكلات الشتوية.. طريقة عمل القرنبيط المقلى

من الاكلات الشتوية..طريقة عمل القرنبيط المقلى
من الاكلات الشتوية..طريقة عمل القرنبيط المقلى
من الاكلات الشتوية..طريقة عمل القرنبيط المقلى

10 أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال

أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال
أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال
أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال

فيديو

بسمه وهبه ومايا دياب ودينا الشربيني

اخرسي يا حشرية.. خناقة بين بسمة وهبة ومايا دياب بسبب دينا الشربيني

نفي

تزييف للحقائق.. مصدر أمني: عناصر الإرهابية تروج لوجود انتهاكات بانتخابات مجلس النواب

مرموش وخطيبته

من هي جوليان الجباس؟ مرموش يعود لمعسكر المنتخب بعد غياب بسبب خطوبته

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتورة آمال إبراهيم

آمال إبراهيم تكتب: التسامح من منظور أسري.. رؤية مجلس الأسرة العربية في اليوم العالمي للتسامح

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

المزيد