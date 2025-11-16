اخرسي يا حشرية.. خناقة بين بسمة وهبة ومايا دياب بسبب دينا الشربيني

دخلت الإعلامية بسمة وهبة والفنانة مايا دياب، في جدل حاد وتصريحات متبادلة؛ على خلفية واقعة طلاق الفنان كريم محمود عبد العزيز لزوجته “آن الرفاعي”، حيث أبدت مايا دعمها للفنانة دينا الشربيني- التي تردد أنها سبب توتر العلاقة بين الطرفين ثم الانفصال.

وقالت بسمة وهبة، في تصريحات عبر برنامجها على فضائية المحور: "مايا دياب مفروض ما تتدَّخلش في حاجات مش تخصها"، مشيرة إلى دعم مايا دياب لـ دينا الشربيني أمام هجوم على سوشيال ميديا بسبب علاقتها المزعومة بكريم محمود عبد العزيز.

ومن جهتها، قالت دياب، دفاعا عن دينا الشربيني: "موضوع حساس وموضوع مؤذي على السوشيال ميديا، وهو موضوع دينا الشربيني، وموضوع استباحة كرامة الناس وأخلاق الناس بهذه الطريقة، مش بس من الذباب الإلكتروني المريض".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.https://www.facebook.com/share/r/17LtdfanDq/?mibextid=wwXIfr