إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

ربنا هيعوضك بالأحسن.. مشاهير ساندوا آن الرفاعي ضد كريم محمود عبد العزيز

آن الرفاعي
آن الرفاعي
أحمد البهى

على مدار الساعات الماضية، تصدر اسم الفنان كريم محمود عبد العزيز، مؤشرات البحث واهتمام الجمهور، وذلك بعد أزمة طلاقه من زوجته السابقة وأم بناته آن الرفاعي. 

وانقسم الجمهور بين داعم لطليقة الفنان كريم محمود عبد العزيز، وبين أشخاص يطالبون بعدم إصدار أحكام عليه، خاصة أن العلاقات الزوجية تضم العديد من الأسرار والظروف التي لا يمكن إلا للطرفين الحكم عليها. 

ومثلما أعلن عدد كبير من الجمهور دعم طليقة كريم محمود عبد العزيز، أعلن عدد من الفنانين والإعلاميين مساندتهم ودعمهم لها، وفي السطور التالية نرصد أبرز هولاء الفنانين والإعلاميين. 

بسمة بوسيل:

الفنانة بسمة بوسيل من أحدث الفنانات اللاتي أعلن دعمهن لطليقة كريم محمود عبد العزيز، حيث قالت لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “قلبي معاكي وربنا هيعوضك بالأحسن”.

رضوى الشربيني:

أما الإعلامية رضوى الشربيني، فقد دعمت هي الأخرى آن الرفاعي، ووجهت لها رسالة قائلة: “الأصيلة المحترمة بنت الأصول”.

مي عمر:

أما الفنانة مي عمر، فقد كانت من أوائل الفنانات اللاتي أعلن دعمهن لآن الرفاعي، حيث علقت في منشور عبر موقع “فيسبوك” قائلة:  “تستاهلي كل الخير اللي جاي ولسه قدامك حياة أجمل وأحلى بإذن الله”.

بسمة وهبة:

فيما دعمت بسمة وهبة آن الرفاعي في فيديو، حيث قالت: “اتفرجي عليهم نهايتهم هتبقى عاملة ازاي عشان ظلموكي.. نجوم مصر كلها حباكي وواقفة معاكي وانتي بنت ناس ومتربية”. 

 

القصة كاملة: 

أعلن الفنان كريم محمود عبد العزيز انفصاله رسميا عن زوجته مصممة الأزياء آن الرفاعي، مؤكدا أن سبب الانفصال كان خلافات بينهما، ولا يوجد علاقة لأى شخص بهذا القرار .

وكتب كريم محمود عبد العزيز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: "الطلاق شرع ربنا.. أكن لأم بناتي كل الاحترام والتقدير..
مهما حصل هتفضل أم بناتي وأنا أبوهم.. حاولنا سنين كتير إن الحياة تستمر وفشلنا.. وده مش معناه أبداً إن فيه حد فينا يعيبه شيء".

واستكمل: “لكن فيه علاقات كتير بتنتهي لأن ربنا كاتبها كده.. وبتنتهي بكل ود وحب واحترام متبادل بين الطرفين”.

وتابع كريم محمود عبد العزيز: “أكيد ماكنتش أحب أوصل للحل ده لكن دي إرادة ربنا.. ومفيش أي شخص جت سيرته مؤخراً كان له دخل بالمشاكل دي تماماً لا من قريب ولا من بعيد”.

واختتم كريم محمود عبد العزيز تعليقه قائلا: "البيوت أسرار.. وماكنتش أفضل تماماً أتكلم عن حياتي الشخصية احتراماً لكل الأطراف.. لكن تقديراً للجمهور اللي يهمه أمري وجب التوضيح".

فيما  شاركت مصممة الأزياء آن الرفاعي ستوري عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، ترد خلالها على طلاقها من الفنان كريم محمود عبد العزيز.

وكتبت “آن الرفاعي”، عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”: “الحمد لله على كل شيء، التزمت الصمت كثيرا حفاظا على بيتي وأسرتي، على أساس البيوت أسرار، تم إبلاغي بالطلاق من خلال ستوري إنستجرام، بعد 14 سنة زواج، وبدون ورقة طلاق أو إخطار من مأذون، شكرا على التقدير والاحترام.. «ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين»”. 

