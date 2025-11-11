إمبابة كلها في الشارع .. الأهالي يودعون المطرب اسماعيل الليثي بالدموع والدعاء

توافد عدد كبير من أهالي منطقة إمبابة ونجوم الفن الشعبي وأقارب وأصدقاء المطرب الراحل إسماعيل الليثي إلى منزله اليوم، لتشييع جثمانه وأداء صلاة الجنازة عليه قبل مواراته الثرى بمقابر العائلة.

وكشف أحد أقارب الفنان إسماعيل الليثي تفاصيل الحادث الذي تعرض له بعد حضور حفل زفاف في أسيوط.

وبعد انتهاء الحفل، كان الفنان في طريقه للعودة عبر الطريق الصحراوي، حيث يُعتقد أن الطريق الصحراوي، وارتفاع السرعة، كانا العاملين الرئيسيين في التصادم المروع الذي وقع.

من جانبه كشف حسن عبد العزيز، نقيب المهن الموسيقية بمحافظة المنيا، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان الشعبي الراحل إسماعيل الليثي، بعد تعرضه لحادث سير مروع استدعى دخوله العناية المركزة، مؤكداً أن الحالة كانت حرجة منذ البداية حتى لحظة الوفاة.

وأوضح حسن عبد العزيز في اتصال هاتفي مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج تفاصيل"، المذاع على قناة صدى البلد 2، قائلاً: "من أول ما دخل المستشفى، كان في غيبوبة تامة ولم يفق على الإطلاق، وتم إدخاله قسم الطوارئ بالمستشفى في الدور الأرضي للعناية الفائقة قبل نقله سريعًا إلى الغرفة الأعلى في الدور الثالث، للحفاظ على سلامته، حيث كان أي تحريك خاطئ قد يهدد حياته".