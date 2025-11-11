قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منذ الدقائق الأولى لانتخابات النواب 2025 | كبار السن يتقدمون الصفوف .. والمنظمون يقدمون الدعم
ارتفاع حصيلة الانفجار أمام محكمة في إسلام آباد إلى 12 قتيلا و21 جريحاً
خلاف سري بين ترامب وقرينته ميلانيا حول مصير قاعة الرقص بالبيت الأبيض
التعليم تحسم الجدل بشأن مصير طلبات تحويل طلاب المدارس
محافظ البحيرة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب.. وتدعو المواطنين للمشاركة الإيجابية
الأهلي يطلب تأجيل مباراة الإسماعيلي في الدوري.. لهذا السبب
17 مسئولا حكوميا يزور بكين لتبادل الخبرات في مجال التنمية الاقتصادية
معتز الخصوصي: أجواء المرحلة الأولى من انتخابات النواب تعكس مدى أهميته الكبيرة
بعد تدخل علي جمعة.. أحمد تركي يعتذر لـ يسري جبر ويوجه بسحب البلاغ
وزير الخارجية: القيادة تركز على القوة الناعمة ونعمل على استعادة الآثار المهربة
ولادنا مضغوطين.. شكاوى من كثرة مهام الحصص المدرسية ومطالب بتدخل التعليم
مصر أم الدنيا.. مواطن من ذوي الهمم يحث المواطنين على المشاركة بانتخابات النواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كان هيخرجني من الملة.. زوجة عبدالله رشدي تكشف تفاصيل إنكاره لابنته

ياسمين الخطيب - عبدالله رشدي
ياسمين الخطيب - عبدالله رشدي
سعيد فراج

كشفت البلوجر أمنية حجازي عن تأثير أزمتها مع الداعية عبد الله رشدي على حالتها النفسية، مؤكدة أنها تمر بفترة صعبة وتحتاج وقتًا للتعافي قبل التفكير في الزواج من جديد.

وقالت أمنية، خلال ظهورها في برنامج "مساء الياسمين" الذي تقدمه ياسمين الخطيب عبر قناة الشمس: بعد تجربة زواجي من عبد الله رشدي، بقى عندي مشاكل نفسية محتاجة أحلها الأول قبل ما أفكر في الزواج تاني، علشان ما أظلمش نفسي ولا أظلم شخص معايا ولا بنتي.. أي إنسان لازم يتعافى بعد أي تجربة، وأنا دلوقتي تعبانة ومكسورة".

وأضافت: أكتر حاجة وجعتني إن اتخاض في عرضي وهو مردش، وجعني سكوته.. كنت حابة لو هننفصل يبقى بأدب، مكنتش عايزة صورته تتهز ولا حد يشوفه بشكل وحش لأنه أبو بنتي".

واختتمت حديثها متمنية تجاوز هذه المرحلة قائلة: أنا موجوعة ومتألمة، وكل أملي إني أتعافى وأتجاوز المرة دي".

أمنية حجازي: والدي كان شايف عبد الله رشدي راجل دين

وقالت أمنية، خلال لقائها في برنامج "مساء الياسمين" الذي تقدمه ياسمين الخطيب عبر قناة الشمس: بابا وافق عليه لأنه شايفه راجل دين، إحنا وثقنا فيه، لكنه خان الثقة، والدي لحد قريب كان متعاطف معاه وصعبان عليه الطفلة الصغيرة، ومكنش عايز الطلاق يتم، لكن لما عرف  إني عرضت عليه الصلح وهو رفض، غير رأيه من ناحيته".

وأضافت أنها قررت التحدث عن قصتها بعد أن شعرت بالخذلان من شخص كانت تعتبره قدوة دينية، مطالبة عبد الله رشدي بالاعتراف بابنته منها.

كان هيخرجني من الملة

وظهرت البلوجر أمنية حجازي في حلقة جديدة من برنامج "مساء الياسمين" مع الإعلامية ياسمين الخطيب المذاع عبر قناة الشمس، حيث تحدثت عن تفاصيل زواجها من الداعية عبد الله رشدي، موضحة أنها ترغب فقط في توضيح الحقيقة بعد انتشار العديد من الأقاويل حول قصتها.

وقالت أمنية خلال اللقاء: عبد الله رشدي مش صاحب فضل عليّ في ارتدائي الحجاب، أنا كنت بتابع محتواه وكنت بفكر ألبس الخمار، وبدأت أتعلم علم شرعي وأفكر في النقاب، فسألته لو النقاب فرض ولا سنة، ورد وقال: أنا شايف إن لبسك محترم، وده كان بداية الكلام بينا.

وأضافت: في شهر مايو طلب رقم والدي علشان يخطبني، ومفيش بينا أي تعارف، وطلب رسميًا زواجي  صالونات، وبعد ٤ أيام فقط من الخطوبة كتبنا الكتاب، وكان في القسيمة مكتوب إنه غير متزوج، وأنا كنت عارفة إنه سبق وتزوج واحدة قبلي وطلقها".

وتابعت: الزواج كان رسمي وأهلي كانوا عارفين، لكني مكنتش حابة حياتي تكون على السوشيال ميديا، بعد فترة بدأت توصلني رسائل من حسابات غريبة، واكتشفت إن في سيدات بيتكلموا عني وبيخوضوا في عرضي، وعملت محضر لكن هو طلب مني أتنازل عنه".

وأشارت أمنية إلى أن أكثر ما آلمها هو صمت عبد الله رشدي رغم ما تتعرض له من هجوم، قائلة: "كلام الناس موجعنيش قد سكوته، المفروض يبقى غيور عليّ أكتر من كده، بس هو مكنش عايز الناس تعرف إنه اتجوز علشان يفضل في نظرهم الزوج الوفي لمراته اللي ماتت.

وتابعت حديثها قائلة: أنا تزوجته رغم رفض والدي لأنه أكبر مني بـ14 سنة، لكن كنت شايفة إنه شيخ وهيساعدني على الثبات، لكن التجربة كانت صعبة جدًا وكان هيخرجني من ملتي.

البلوجر أمنية حجازي عبد الله رشدي الداعية عبد الله رشدي ياسمين الخطيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر 11 نوفمبر 2025

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

اسماعيل الليثي

تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة

سعر الذهب اليوم

زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025

منتخب مصر

إصابة نجم منتخب مصر للناشئين بالرباط الصليبي

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

صورة الساعة

مقتنيات الزعيم في مزادات العالم| حكاية بيع ساعتين للرئيس جمال عبدالناصر بمليون دولار خلال عام واحد.. ما قصتهما؟

كيف كان النبي يصلي سنة الفجر

كيف كان رسول الله يصلي سنة الفجر؟.. 9 حقائق لا يعرفها كثيرون

ترشيحاتنا

جانب من الفاعليات

في حب مصر.. كبار السن والسيدات يتصدرون المشهد الانتخابي بلجان قرى العياط بالجيزة

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يبعث برقية تهنئة إلى نظيره الأنجولي بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال

انتخابات مجلس النواب

تزايد أعداد الناخبين على لجنة مدرسة شركة السكر بالحوامدية

بالصور

السيدات يدلين بأصواتهن بمدرسة الفاروق عمر في الجيزة

انتخابات 2025
انتخابات 2025
انتخابات 2025

لليوم الثاني في انتخابات 2025.. إقبال كثيف من المواطنين على التصويت بمدرسة الفاروق عمر بالبحر الأعظم

انتخابات مجلس الشعب٢٠٢٥
انتخابات مجلس الشعب٢٠٢٥
انتخابات مجلس الشعب٢٠٢٥

انتخابات مجلس النواب 2025.. إقبال نسائي كبير على لجنة محمد كريم بالجيزة

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025

إدارة التراث بالشرقية تنظم رحلة تعليمية إلى متحف «تل بسطا» لطلاب المدارس

متحف تل بسطا
متحف تل بسطا
متحف تل بسطا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد