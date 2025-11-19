قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عملية جراحية في كتفه | دخول أحمد الجندي المستشفى
الحق اشتري .. شعبة مواد البناء توجه رسالة عاجلة للمواطنين
هل يجوز تكليف شخص بمهام موظف آخر مقابل أجر؟.. الإفتاء تحدد حكم الشرع
تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
فنزويلا تحشد أسلحة ثقيلة على ساحل الكاريبي .. وتعلن استعدادها لحرب طويلة
بدء توافد الفنانين إلى السجادة الحمراء لختام مهرجان القاهرة السينمائي
المتهم الثاني في واقعة التعدي على أطفال مدرسة دولية بالسلام يعترف بالجريمة| تفاصيل مثيرة
واشنطن تضغط وزيلينسكي يصرخ: خطة ترامب السلام تفقدنا الكرامة
ذروة في ارتفاع درجات الحرارة .. الأرصاد تصدر بيانا مهما بشأن طقس الأيام القادمة
عودة عاشور .. قائمة الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا
مصاريفها فوق الـ 70 ألف جنيه | الأهالي يطالبون بإعدام المعتدين على تلاميذ مدرسة السلام
التصويت الاثنين المقبل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.. اعرف لجنتك بالرقم القومي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مطالب برلمانية لحصار سرقات الآثار وتأمين التراث المصري.. وعقوبات رادعة للمخالفين

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار
محمد الشعراوي

أكد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن الحفاظ على الآثار ليس مجرد عمل إداري أو أمني، بل هو واجب وطني باعتباره جزءًا أصيلًا من الهوية المصرية الممتدة عبر آلاف السنين.

وتقدم سليم بـ 6 مطالب برلمانية قابلة للتنفيذ لتعزيز حماية الآثار المصرية ومنع أي محاولات للسرقة أو الاتجار غير المشروع بها وهى : 

1. تطبيق منظومة تتبُّع إلكتروني متطورة للقطع الأثرية داخل المتاحف والمخازن باستخدام شرائح مشفرة (RFID) لضمان عدم فقدان أي قطعة.
2. تحديث كاميرات المراقبة ونظم التأمين في المواقع الأثرية كافة، وربطها بغرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة.
3. توسيع اختصاصات شرطة السياحة والآثار وتزويدها بأجهزة كشف حديثة لرصد الحفر خلسة وملاحقة عصابات الاتجار بالآثار.
4. تفعيل بروتوكولات تبادل المعلومات مع الدول الصديقة لإنشاء شبكة دولية لاسترداد الآثار المهربة وتتبع المزادات المشبوهة.
5. إطلاق حملات توعية وطنية موسعة داخل المدارس والجامعات والمجتمعات المحلية القريبة من المناطق الأثرية لشرح مخاطر التنقيب غير الشرعي.
6. تخصيص موازنة مستقلة لصيانة وترميم الآثار بدلًا من الاعتماد على بنود متفرقة، لضمان التمويل المستدام دون تأخير.

عقوبة تهريب الأثار

واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.

وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

عقوبة تهريب الآثار إلى الخارج

وحدد قانون حماية الآثار  عقوبة إحراز وبيع الآثار خارج البلاد ونصت (المادة 42 مكرر "2") على أن يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.

التنقيب عن الآثار لجنة الشئون الإفريقية حماية الآثار المصرية الآثار المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025

ترشيحاتنا

أخبار السيارات

أخبار السيارات | أسباب توجه المصريين للعربات الكهربائية.. وكيا تستدعي 260 ألف مركبة سيدان

هواوي Mate80

هواوي Mate 80 يرفع سقف المنافسة.. أول لقطات رسمية تستعرض أداء الكاميرا الخارق

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| واتساب يضيف ميزة دعم الحسابات المتعددة على نظام iOS.. وجوجل تكشف عن قائمة أفضل تطبيقات وألعاب أندرويد 2025

بالصور

بدء توافد الفنانين إلى السجادة الحمراء لختام مهرجان القاهرة السينمائي

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

كارثة غير متوقعة.. احذري تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

تخزين الثوم والخبز في الثلاجة
تخزين الثوم والخبز في الثلاجة
تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

فيديو

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد