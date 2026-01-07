قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

باسل عادل: مشاركتنا في البرلمان جاءت جهدًا شخصيًا بلا تنسيق مُسبق | فيديو

الدكتور باسل عادل رئيس حزب الوعي
الدكتور باسل عادل رئيس حزب الوعي
محمود محسن

قال الدكتور باسل عادل رئيس حزب الوعي، إنّ الحزب لا يمتلك أي أعضاء ضمن القوائم الانتخابية، سواء داخل البرلمان أو خارجه، مشيرًا إلى أن الحزب يشارك بمقعدين فقط في المجلسين، أحدهما معين في مجلس الشيوخ والآخر منتخب، وكلاهما خارج القوائم التحالفية. وأضاف أن المشاركة جاءت نتيجة جهد شخصي ومثابرة على مدار سنوات، دون أي تنسيق مسبق مع الجهات الرسمية أو أحزاب أخرى.

وأضاف في حواره لبرنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الانتخابات كانت صعبة للغاية، ووصف المعارك بأنها دامية ومعقدة، حيث اضطر الحزب للعمل خطوة بخطوة وبذل جهودًا كبيرة لضمان التمثيل في المجلسين.

وأشار إلى أن عدم وجود تمثيل في القوائم لا يعني غياب تأثير الحزب، بل إن الأعضاء يمثلون الحزب بمفردهم ويعملون على تعزيز موقفهم القانوني والسياسي داخل البرلمان.

وأكد باسل عادل أن حزب الوعي رغم قلة تمثيله في المجلسين، فإنه ملتزم بالمشاركة الفاعلة في النقاشات التشريعية، مع الحفاظ على استقلاليته بعيدًا عن أي تحالفات إجبارية. وأشار إلى أن هذا الوضع يتيح للحزب حرية التصويت وفقًا لأجندته ومبادئه، دون الانصياع لأوامر التحالفات أو قوائم الموالاة.


 

باسل عادل حزب الوعي القوائم الانتخابية البرلمان رئيس حزب الوعي

